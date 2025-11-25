Người phụ nữ nghẹn ngào bật khóc nhận hộp cơm sau 5 ngày cầm cự giữa lũ

Những ngày qua, đồng bào cả nước đồng lòng hướng về hàng triệu người dân vùng lũ tại Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Từng đoàn xe tải chở nhu yếu phẩm, lương thực hối hả về các vùng lũ. Những bếp ăn đỏ lửa ngày đêm để nấu cơm cứu trợ người dân các vùng cô lập.

Chung tay cứu hộ người dân, chị Mai Phương (ở phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) cùng nhóm chị em nơi mình sinh sống đã tổ chức bếp ăn, nấu cơm tiếp tế tại các xã Diên Điền, Diên Khánh, phường Bắc Nha Trang.

Chị Phương cho biết, nơi mình sinh sống may mắn không bị ngập nên những ngày qua đã tham gia các đội thiện nguyện. Hàng ngàn suất ăn, nhu yếu phẩm vì thế đã được chuyển tới các vùng khó khăn.

Người phụ nữ rưng rưng nhận suất cơm sau nhiều ngày cầm cự giữa mưa lũ (Ảnh: Cắt từ clip).

Trực tiếp đi đến những vùng ngập lụt, chị Phương không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến thiệt hại khủng khiếp và cuộc sống cơ cực của nhiều người dân.

Ngày 22/11, chị Phương cùng các thành viên trong nhóm có mặt tại phường Bắc Nha Trang. Nước lũ đã rút để lại khung cảnh tan hoang toàn bùn đất.

Nhiều người dân lúc này mới có thể ra đường để nhận đồ cứu trợ. Không ít người không có cơm ăn mấy ngày liền, nhận được suất cơm nóng mà bật khóc.

Một người phụ nữ nhận suất cơm từ đoàn của chị Phương, tay liên tục gạt nước mắt, rưng rưng nói: “Chị cầm hộp cơm mà chị muốn khóc quá!”.

Qua trò chuyện, chị Phương được biết, trong cơn lũ vừa qua, nhà của người phụ nữ này bị ngập đến mái nhà. Khi nước dâng cao, cả gia đình 3 người không may bị ngã xuống nước.

Người chồng loay hoay cứu người cha 100 tuổi, còn người phụ nữ được 2 người thân mới ở ngoài Bắc vào chơi hỗ trợ đưa lên mái nhà. “Chị ấy nói, nếu không có 2 người thân ngoài Bắc vào chơi đúng dịp này thì có thể 3 người trong gia đình chị ấy đã bỏ mạng giữa dòng nước lũ”, chị Phương chia sẻ.

Người phụ nữ nghẹn ngào chia sẻ về những phút ám ảnh giữa lũ dữ (Ảnh: Cắt từ clip).

Trải qua khoảnh khắc sinh tử giữa dòng nước xiết, người phụ nữ vì thế càng thêm xúc động khi nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân.

Hộp cơm nóng cũng là suất ăn đầu tiên sau 4-5 ngày gần như không có gì bỏ bụng, cầm cự giữa nước lũ bởi khu vực xung quanh nước chảy quá xiết, lực lượng cứu hộ khó tiếp cận. Đồ đạc, quần áo trong nhà không còn gì, bộ đồ người phụ nữ mặc trên người cũng mới xin được từ một đoàn từ thiện.

Hiện tại, nhiều khu vực bị ngập sâu tại Đắk Lắk, Khánh Hòa nước đã rút. Từ nhiều tỉnh, thành, hàng trăm chuyến xe chở hàng thiện nguyện, với dòng chữ "hướng về đồng bào miền Trung" nối đuôi nhau vận chuyển hàng cứu trợ đang đổ về đây. Các đội cứu hộ tại những địa phương này cũng căng mình hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ lịch sử.

Trước đó, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Đắk Lắk và Khánh Hòa là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong đó, Đắk Lắk chịu thiệt hại 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng. Lũ lụt lịch sử khiến 90 người chết (Đắk Lắk có 63 người, Khánh Hòa 15 người, Quảng Trị có 1 người, Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người…).