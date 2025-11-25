Rơi điện thoại trong lúc cứu hộ ở vùng lũ và câu chuyện bất ngờ phía sau

Ngày 25/11, nhắc lại hành trình cứu hộ trong những ngày lũ dữ vừa qua, anh Nguyễn Thành Hiếu (thành viên Đội xuồng hơi thể thao, cứu hộ Đà Nẵng), vẫn bồi hồi vì câu chuyện “mất rồi lại được” chiếc điện thoại đầy xúc động.

Anh Hiếu nhớ lại, ngày 20/11, khi cùng đồng đội tiếp cận thôn Giang Nam, xã Tuy Phước (tỉnh Bình Định cũ nay là tỉnh Gia Lai), nước lũ đã dâng quá nửa nhà.

Anh Nguyễn Thành Hiếu nhận lại điện thoại đánh rơi trong vùng lũ (Ảnh: Thành Hiếu).

Trong lúc hỗ trợ hai mẹ con mắc kẹt ra khỏi vùng ngập sâu, anh Hiếu đánh rơi điện thoại xuống sân rồi chìm mất giữa dòng nước đục. Khi phát hiện mất tài sản anh đã đăng lên mạng xã hội nhờ tìm giúp nhưng không hy vọng nhiều.

Đến ngày 23/11, khi nước bắt đầu rút, anh cũng đang bận hỗ trợ người dân thì nhận được cuộc điện thoại (anh có một điện thoại khác bên người). Đầu dây bên kia báo đã nhặt được chiếc máy của anh.

Nhưng điều khiến anh Hiếu bất ngờ hơn cả là người nhặt được lại chính là người phụ nữ mà anh đã cứu trong lúc lũ lớn.

“Không có các anh, chắc mẹ con tôi không còn đứng đây để trả lại điện thoại cho anh”, người phụ nữ được anh Hiếu ứng cứu chia sẻ.

Anh Hiếu trả lại tài sản cho người đánh rơi khi chạy lũ (Ảnh: Thành Hiếu).

“Điện thoại thì không nhiều tiền nhưng cách người dân giữ gìn, chờ nước rút để gửi lại cho mình đó mới là điều khiến tôi quý nhất”, anh Hiếu chia sẻ.

Mang điện thoại ra tiệm sửa, anh lại bất ngờ thêm lần nữa. Nghe câu chuyện anh làm rơi máy khi đi cứu hộ, chủ tiệm nhất quyết sửa miễn phí và còn gửi lời cảm ơn đến anh khi đã hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn nhất.

Không chỉ cứu hộ, anh Hiếu còn 3 lần “trả lại” may mắn cho người khác. Trong lúc sơ tán người dân, anh liên tục nhặt được điện thoại bị rơi trên xuồng. Anh đã đăng lên mạng xã hội và tìm cách tìm người đánh rơi. Rất may tất cả tài sản đã được anh bàn giao lại cho chủ nhân.

Đội xuồng hơi thể thao, cứu hộ Đà Nẵng hỗ trợ người dân ra khỏi vùng lũ (Ảnh: Thành Hiếu).

Theo anh Hiếu, trong 5 ngày cùng đội xuồng hơi vào vùng lụt Gia Lai, anh Hiếu không nhớ mình đã cứu được bao nhiêu người. Chỉ biết 5 xuồng hơi của đội liên tục rẽ nước, tháo từng mái ngói, tấm tôn, kéo theo từng cánh tay người ra khỏi vùng nguy hiểm.

“Nước lũ kinh hoàng, tiếp cận rất khó. Người già và người bệnh không thể tự thoát ra. Nhưng chỉ cần đưa thêm được một người ra khỏi mái nhà đang dần chìm trong nước lũ, mọi mệt mỏi đều tan hết”, anh Hiếu chia sẻ.