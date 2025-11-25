Thái Lan đình chỉ giám đốc trại giam bị "tố" ưu ái tù nhân Trung Quốc

Lãnh đạo trại giam bị cáo buộc có sự ưu ái với các tù nhân Trung Quốc (Ảnh: AFP).

Nhà chức trách Thái Lan đã đình chỉ một giám đốc trại giam ở Bangkok vì nghi vấn rằng các tù nhân người Trung Quốc do ông quản lý được cho phép tiếp cận phụ nữ trong một buồng giam riêng và hưởng các đặc quyền khác, Bộ Tư pháp cho biết.

Vụ bê bối bùng lên tuần trước sau khi truyền thông địa phương đưa tin 2 phụ nữ Trung Quốc được phép vào Trại tạm giam Bangkok để thăm tù nhân. Họ bị cáo buộc là người "cung cấp dịch vụ mại dâm", làm dấy lên câu hỏi về việc ai đã cho phép họ vào trong.

Nhà tù này giam giữ hơn 4.000 người đang chờ xét xử, và từng giam giữ một số bị cáo khét tiếng nhất của Thái Lan, bao gồm She Zhijiang, đối tượng Trung Quốc bị cáo buộc cầm đầu đường dây phạm tội và đã bị dẫn độ hồi đầu tháng 11.

Bị giam tại trại Bangkok trong giai đoạn 2022-2023, She được cho là hưởng hàng loạt đặc quyền như: đóng vai “thủ lĩnh” quản lý tù nhân Trung Quốc, được để tóc dài thay vì cắt ngắn, miễn điểm danh, thuê tù nhân địa phương làm phục vụ riêng, dùng loa lớn, hút xì gà, ăn đồ cao cấp đưa từ ngoài vào và trả khoảng 100.000 baht (hơn 3.000 USD) cho mỗi “đặc ân”.

Bộ Tư pháp ngày 24/11 đã đình chỉ giám đốc nhà tù và thư ký của ông, một sĩ quan cải huấn cấp cao, theo tuyên bố của bộ.

Bộ trưởng Tư pháp Rutthapon Naowarat nói rằng vụ việc liên quan đến các quan chức trại giam “bị cáo buộc ưu ái tù nhân Trung Quốc” đang “được xử lý dựa trên bằng chứng”, theo tuyên bố được phát ra vào tối 24/11.

Trong một tuyên bố trước đó, Bộ cho biết một cuộc khám xét nhà tù đã phát hiện “hành vi sai phạm và các vật phẩm bị cấm”, bao gồm bao cao su, thuốc lá và rượu.

“Hai phụ nữ Trung Quốc khi đó ở một mình với một tù nhân trong một buồng giam đang được sửa chữa để làm phòng tiếp đón", tuyên bố viết.

Một chiếc bàn, sofa và tủ lạnh, những thứ không phải là tiện nghi mà tù nhân thường được phép có, nằm bên trong buồng giam. Mặc dù đã có video CCTV bị xóa, một số đoạn được khôi phục cho thấy hai phụ nữ đi vào nhà tù, tuyên bố cho biết thêm.

Ông Rutthapon nói với báo giới ngày 22/11 rằng hai người phụ nữ vào nhà tù theo đúng quy trình thông thường, không phải qua lối đi bí mật, điều mà ông cho rằng cho thấy có thể có nhiều quan chức liên quan.

Hai phụ nữ phủ nhận việc họ liên quan đến mại dâm, theo tuyên bố trước đó của Bộ Tư pháp. Một số tù nhân bị liên đới trong vụ bê bối đã được chuyển tới một nhà tù khác.