Trong những ngày qua, khi cả nước đều hướng về các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ lịch sử, nhiều câu chuyện được xem là hy hữu chưa từng có xảy ra giữa những ngày lũ lụt, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

Chú bò bị nước lũ cuốn trôi, dạt lên mái nhà ở Đắk Lắk (Ảnh cắt từ clip).

Anh Trần Nhật Ti (42 tuổi) sống ở xã Xuân Phước, Phú Yên (cũ) nay thuộc tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời điểm mưa lũ tràn về, gia đình anh được vận động di chuyển tới khu vực tránh trú an toàn.

Thấy nước lũ dâng cao nhanh chóng, anh cùng mọi người trong nhà quyết định bỏ lại mọi tài sản, chỉ mang theo một chút đồ đạc tư trang cá nhân rồi vội vã rời đi.

Khu vực nơi gia đình sinh sống bị nước lũ dâng cao ngập tới mái nhà. Sau khi nước rút, mọi người vội vã trở về để xem xét tình hình. Cảnh tượng tan hoang trong căn nhà quen thuộc khiến anh Ti không khỏi xót xa.

Toàn bộ đồ dùng thiết bị trong nhà từ giường đệm, ti vi, tủ lạnh cho tới đồ nội thất đều bị phủ lớp bùn đất dày. Nhiều thiết bị điện bị ngâm nước nên hư hỏng không thể sửa chữa. Các hộ gia đình xác định phải mua sắm thay thế đồ mới.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả là một chú bò đứng chễm chệ trên nóc nhà. Con vật bị ướt sũng, đứng run rẩy vì lạnh. Có thể vào những ngày mưa lớn, con vật bị cuốn theo dòng nước lũ rồi may mắn mắc kẹt trên mái nhà nên thoát chết.

Thấy lạ, anh Ti cầm điện thoại ghi cảnh con bò mắc kẹt trên mái nhà mình để chia sẻ lên trang cá nhân với mục đích muốn tìm lại chủ nhân của con vật. Video được anh chia sẻ vào ngày 22/11, nhận được gần 10 triệu lượt xem với rất nhiều bình luận bày tỏ sự xót xa với những gì người dân vùng lũ đang phải đối mặt.

Chú bò bị mưa lũ trôi dạt lên mái nhà ở Đắk Lắk được chủ nhân tới đón về (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

"Chỉ thấy nhói lòng khi xem những đoạn video như thế. Sau khi nước lũ rút đi, cuộc sống của bà con còn vất vả hơn. May mắn con vật còn sống sót cũng đỡ thêm cho gia chủ bớt gánh nặng", tài khoản My Anh nói.

"Chắc hẳn con vật đã bị cuốn trôi tới đây và may có chỗ bấu víu ở mái nhà nên thoát nạn. Nhìn cảnh này mới thấy người dân ở vùng lũ khốn khổ ra sao", tài khoản Bình Minh chia sẻ.

Anh Ti cho biết, sau khi ở trên mái nhà của gia đình khoảng một ngày, hôm sau, chủ nhân của con bò tới đón về. Chủ bò là người hàng xóm, cách nhà của anh Ti không xa. Có người đứng dưới hỗ trợ, con vật nhảy từ trên xuống. Thời điểm được chủ nhân đưa về nhà, con vật bị đói rét nhưng may mắn sức khỏe vẫn ổn định, có thể tự di chuyển bình thường.

"Chủ của con bò nói rằng mưa lũ tới nhanh quá nên họ không kịp đưa nó đi nơi khác lánh nạn. Biết con vật trôi sang mái nhà tôi, họ mừng lắm và tới xin đón về", người đàn ông 42 tuổi bộc bạch.

Vốn làm nghề lái xe dịch vụ, sau mưa lũ, anh Ti cho biết phải gần như gây dựng mọi thứ từ đầu nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần lạc quan để vượt qua khó khăn.

"Chúng tôi vẫn may mắn hơn nhiều so với bà con sống ở khu vực ngập nặng trong địa bàn toàn tỉnh. Hiện mọi người đều động viên nhau cố gắng kiếm tiền để sắm sửa đồ đạc bị hỏng sau mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống", anh trải lòng.