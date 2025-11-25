Đêm không ngủ ở TPHCM: Người dân bốc hàng cứu trợ, hát vang gây xúc động

"Xe hàng tới vùng lũ, ai cũng vui mừng ra đón"

Trong tiếng nổ máy hối hả lúc 2h sáng 25/11 tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM (số 55 Mạc Đỉnh Chi, phường Tân Định), tài xế Mai Xuân Huy (SN 1997, quê Thanh Hóa) thoăn thoắt kéo dây chằng hàng, gọi lớn: “Mọi người đẩy hàng vô thêm chút nữa, sớm đủ mình đi luôn”.

Anh là một trong những người trực tiếp đưa các chuyến hàng cứu trợ từ TPHCM đến vùng chịu thiệt hại do mưa lũ. Anh Huy nói đây đã là chuyến cứu trợ thứ hai của anh chỉ trong vài ngày qua. Chuyến trước, anh chạy suốt đêm đưa hàng về Quy Nhơn cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai.

Tình nguyện viên ở TPHCM chất hàng lên xe để chuyển ra vùng lũ trong đêm (Ảnh: Mộc Khải).

Vừa nói, anh Huy vừa kéo dây chằng hàng, giọng trầm xuống: "Chỉ cần nghe tiếng xe là bà con vui mừng lắm. Xe vừa tới nơi, người dân chạy ra liền. Nhìn thấy mọi người ướt sủng, trâu bò chết khắp nơi, người lớn lẫn trẻ nhỏ đói khổ, tôi xót xa vô cùng".

Anh Huy cho biết bản thân vốn là tài xế lái xe chở hàng từ Hà Nội vào TPHCM mấy hôm trước. Sau khi dỡ hết hàng, sẵn chuyến xe đi ngược về phương Bắc, anh Huy lại chất đầy hàng cứu trợ lên xe rồi từ TPHCM tiến ra vùng lũ hỗ trợ bà con.

“Nếu tôi không đúng dịp vào TPHCM, thì ở Thanh Hóa, tôi cũng sẽ lái xe 0 đồng hỗ trợ bà con. Tôi làm những chuyện này hoài chứ không phải mới đây. Mình giúp được gì thì làm ngay. Có khi chỉ cần chở hàng cứu trợ tới trước 2-3 tiếng thôi là người dân có nước sạch uống, có áo khô để mặc sớm hơn, đỡ cực khổ hơn. Nghĩ vậy nên tôi chạy xuyên đêm cũng không mệt”, anh bộc bạch.

Anh Huy nói, nhìn thấy bà con vùng lũ thiếu thốn trăm bề, anh lại càng quyết tâm, tập trung lái xe mang hàng hóa, nhu yếu phẩm đến nơi nhanh chóng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại điểm tập kết hàng này, những chiếc container chở hàng cuối cùng đã nối đuôi nhau lăn bánh ngay trong đêm. Mỗi khi cửa thùng xe đóng lại, chuẩn bị rời bãi, cả khu vực tập kết hàng cứu trợ đồng loạt hò reo cổ vũ.

Quá nửa đêm, tại điểm tập kết hàng cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vẫn nhộn nhịp (Ảnh: Mộc Khải).

Đêm 24 rạng sáng 25/11 là đêm thứ tư liên tiếp điểm tập kết này hoạt động xuyên đêm. Gần sáng, những người trẻ vẫn miệt mài nâng từng bao quần áo, phân loại từng thùng cá hộp, sữa, mì gói.

Có nhân viên siêu thị vừa tan ca làm, có tài xế mới kết thúc cuốc xe công nghệ, có nhân viên văn phòng tranh thủ “đi bốc hàng” trước khi về nhà ngủ vài tiếng để kịp đi làm sáng hôm sau.

Chiều 24/11, một cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống khiến cả điểm tập kết chao đảo. Hàng hóa ướt mưa, các kiện đồ vừa mang ra lại phải hối hả kéo vào. Nước mưa trộn mồ hôi khiến áo ai cũng dính bệt, mặt mũi lấm lem, nhưng không ai cho phép mình chậm lại.

Trương Triệu Phú - tình nguyện viên túc trực xuyên đêm - nhớ lại: “Tưởng lúc đó ai cũng đuối. Người thì ướt sũng, hàng thì chất đống. Nhưng không hiểu sao, càng rối, mọi người càng chạy nhanh, đỡ cho nhau từng thùng hàng”.

Đến khi mưa ngớt, cả nhóm đứng thở dốc nhưng chẳng ai chịu nghỉ. Rồi bỗng ai đó bắt nhịp, tiếng nhạc bật lên giữa không gian ẩm lạnh. Chỉ vài giây sau, như có tín hiệu chung, mọi người đồng loạt hát theo.

Tình nguyện viên ở TPHCM hát vang khi sắp xếp hàng cứu trợ gửi ra vùng lũ (Video: Triệu Phú).

Tiếng hát vang lớn, át cả tiếng xe. Trương Triệu Phú cười nói: “Mệt cỡ nào mà hát lên tự nhiên khỏe lại. Nghĩ bà con ngoài đó còn khổ hơn, tụi em ráng thêm chút nữa”.

Những ngày qua, nơi đây ghi nhận hàng nghìn lượt tình nguyện viên ghé phụ việc: Người bốc vác, người phân loại, người ghi nhãn… Chỉ trong vài ngày, hàng trăm tấn hàng đã được sắp xếp chuyển ra vùng lũ.

TPHCM đêm không ngủ

Gần 2h sáng, N.T.Duy - sinh viên quê Đồng Tháp - vẫn ôm bao đồ nặng trên tay. “Em đi từ tối thứ bảy tới giờ, qua luôn chủ nhật với thứ hai. Mệt thì mệt, nhưng thấy cảnh bà con ngoài đó nước ngập tới nóc nhà, mình cố thêm cũng đáng”, Duy nói.

Theo Duy, có thời điểm lượng hàng đổ về quá nhanh khiến cả con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trước điểm tập kết bị nghẽn. Tình nguyện viên vừa phân loại vừa điều phối để tránh ùn ứ giao thông.

Mưa chiều làm một số kiện đồ bị thấm, các tình nguyện viên lại kiên nhẫn mở từng bao, kiểm tra từng gói hàng, tách riêng những món bị ướt.

Nhiều tình nguyện viên thức xuyên đêm để tiễn những chuyến xe hàng cứu trợ cuối ra vùng lũ (Ảnh: Mộc Khải).

Càng về khuya, sự mệt mỏi hiện rõ trên từng gương mặt, nhưng tiếng hát vẫn không ngừng vang lên. Một nhóm sinh viên đứng trên thùng hàng, giơ tay cao hát “Nối vòng tay lớn”, phía dưới là tiếng vỗ tay vang dội và những nụ cười xen lẫn những gương mặt đẫm mồ hôi.

Hàng trăm tình nguyện viên tập trung tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM để hỗ trợ chuyển hàng cứu trợ dù quá nửa đêm (Ảnh: Mộc Khải).

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, tính đến 23/11 đã có 211 tấn hàng được chuyển đến Khánh Hòa - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ. Hàng gồm gạo, tã, sữa, áo phao, thuốc men, mì gói, nước uống…

Tại các hội nhóm thiện nguyện, xe tải vẫn tiếp tục nối đuôi rời thành phố, hướng về Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai. Nhiều doanh nghiệp nhỏ cho biết họ tạm dừng kinh doanh vài ngày để “nhường xe cho bà con”.

Tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, hàng trăm tình nguyện viên túc trực đến tận khuya. Không ai phân công, nhưng mọi người tự chia nhau: Người cân hàng, người ghi sổ, người bốc hàng lên xe tải... Ai cũng luôn tay luôn chân nhưng miệng luôn nở nụ cười.

Sinh viên Nguyễn Trọng Lợi (SN 2006) mồ hôi nhễ nhại khi vác từng thùng nước nhưng vẫn hào hứng chia sẻ: “Đi tình nguyện vừa vui, vừa thấy mình đóng góp được điều gì đó cho đồng bào, lại có thêm bạn mới. Nghĩ đến bà con ngoài đó mà đau, nên ráng thôi”.

Các điểm tập kết hàng từ thiện tự phát trong thành phố cũng nhộn nhịp vào tối 24/11, rạng sáng 25/11 (Ảnh: Mộc Khải).

Ở một điểm tập kết khác, tình nguyện viên ngoài 50 tuổi, kéo bao hàng nặng trĩu, nói trong hơi thở dồn dập: “Làm được chừng nào thì làm. Miễn hàng ra kịp cho bà con là mừng rồi. Đêm nay thức trắng cũng được”.

Những chuyến xe chở hàng nối nhau rời bãi, mang theo không chỉ nhu yếu phẩm mà cả tấm lòng của người dân TPHCM - những người đã không ngủ, để miền Trung đỡ lạnh những ngày sau.