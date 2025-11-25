Chủ quán trà sữa 7 lần dán mã QR để khách thanh toán vào tài khoản UBMTTQ

Mua trà sữa tại một quán trên đường Nguyễn Gia Trí (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), Mỹ Khanh (21 tuổi) không khỏi bất ngờ khi quét mã QR để thanh toán lại hiển thị số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Tôi cứ ngỡ tiền sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của chủ quán, nhưng không ngờ ứng dụng lại hiển thị đây là số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Khanh nói.

Quán trà sữa đặt mã QR của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại quầy để khách hàng thanh toán (Ảnh: Nguyễn Vy).

Dưới mã QR, chủ quán trà sữa còn đề dòng chữ nhắc nhở khách viết nội dung chuyển khoản, nhấn mạnh tận 3 lần: “Khắc phục lũ Khánh Hòa”.

“Thấy dòng chữ này, tôi rất xúc động. Ai nấy đều một lòng hướng về vùng lũ, nơi đồng bào đang chịu nhiều mất mát, đau thương, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít. Đêm qua, tôi vừa soạn quần áo để gửi sang đoàn thiện nguyện tại TPHCM, nhờ vận chuyển hỗ trợ tận tay đồng bào đang chịu thiệt hại bởi bão lũ”, Khanh bộc bạch.

Không riêng Mỹ Khanh, nhiều vị khách khác cũng tỏ vẻ bất ngờ, sau đó không ngớt lời khen ngợi chủ quán. Một số khách hàng còn bày tỏ, sau khi chứng kiến hành động đẹp này, họ đã về nhà mang quần áo, thực phẩm... đóng gói cẩn thận, mang đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Khách hàng thanh toán tiền trà sữa qua tài khoản ngân hàng của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Tôi uống trà sữa tại đây nhiều năm qua, quán này lúc nào cũng đông khách nên chắc hẳn không cần dùng việc này để quảng bá. Chủ quán và nhân viên tại đây cũng không thông báo gì, chỉ lẳng lặng cất mã QR tài khoản ngân hàng của mình vào và để mã QR của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra bên ngoài để khách thanh toán”, một vị khách chia sẻ.

Chị Trinh (42 tuổi), chủ của hàng trà sữa, cho hay mã QR này được chị đặt từ ngày 21/11 đến nay. Đây là lần thứ 7 trong năm chị đặt mã QR của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở quán thay cho mã QR ngân hàng của mình. Những năm trước, chị cũng không ít lần triển khai hoạt động tương tự.

Cứ mỗi lần hay tin các tỉnh, thành ở miền Trung, miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ, tim chị như thắt lại vì cảm thấy thương xót cho đồng bào.

Chị Trinh kể trong lần đầu chị làm hành động này, nhiều khách hàng bất ngờ và tưởng chủ quán dán nhầm mã QR. Thế nhưng khi đến lần thứ 7, đa số khách hàng cũng đã quen với việc này và vô cùng ủng hộ chủ quán.

“Hành động này của chúng tôi chỉ là một đóng góp nhỏ so với những mất mát to lớn mà đồng bào đang phải gánh chịu. Tôi hy vọng bà con ở vùng lũ có thể vượt qua khó khăn và không phải chịu nhiều đau thương nữa”, chị Trinh bày tỏ.

Ngoài chuyển khoản ủng hộ tiền, nhiều khách hàng tại đây cho hay họ cũng hưởng ứng bằng cách quyên góp quần áo, thực phẩm... hỗ trợ đồng bào vùng lũ (Ảnh: Nguyễn Vy).

Anh Tùng, nhân viên của hàng trà sữa, chia sẻ, quán đã mở bán trên đường Nguyễn Gia Trí được hơn 10 năm.

"Khách thường xuyên lui tới hầu như đã biết hoạt động này của quán mỗi khi các tỉnh miền Trung, miền Bắc gặp thiên tai. Khách lần đầu đến mua thì khá bất ngờ, họ quét mã xong thấy hiện chủ tài khoản là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì quay sang hỏi lại tôi mấy lần. Khi được giải thích, ai nấy cũng vui vẻ và hưởng ứng", anh Tùng cho biết.