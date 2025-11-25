Ca sĩ Phương Nhung: "Gia đình luôn là ưu tiên số 1 của tôi"

Năm 2011, Phương Nhung (SN 1988, Hải Dương) được khán giả biết đến với Giải nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hải Dương và Giải ba Giọng hát hay Hà Nội.

Sở hữu chất giọng cao sáng, mềm mại nhưng mạnh mẽ, cô được kỳ vọng sẽ xuất hiện dày đặc trên các sân khấu lớn. Thế nhưng, khi nhiều người chọn mở rộng danh tiếng, nữ ca sĩ lại chọn con đường trở thành giảng viên thanh nhạc.

Cô bước vào giảng dạy với tâm thế chấp nhận đứng sau, để hỗ trợ những giọng ca trẻ đi tiếp. Theo thời gian, Nhung đã đào tạo ra nhiều học trò đã tham gia thi đấu và đạt giải cao tại các cuộc thi trong nước lẫn quốc tế.

Phương Nhung biểu diễn tại minishow “Mắt nhung” tối 8/11 tại Hà Nội, đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát (Ảnh: Ban tổ chức).

Nữ ca sĩ chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Tôi được đào tạo trong môi trường sư phạm âm nhạc với mong muốn trở thành giáo viên. Khi tham gia cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội, tôi vừa ra trường, mới lập gia đình, mọi thứ còn quá mới mẻ.

Sau đó, cuộc sống đòi hỏi một công việc ổn định, gia đình mới thì còn bỡ ngỡ và nhiều lo toan, nên tôi ưu tiên cho gia đình, song song với giảng dạy và ca hát. Tôi chỉ không xuất hiện nhiều trên truyền thông, còn các hoạt động nghệ thuật dù ít vẫn luôn đi cùng tôi từ đó đến nay".

Theo Phương Nhung, cô từng tạm gác các hoạt động ca hát vì dành thời gian cho các con. "Gia đình là ưu tiên số một, còn âm nhạc là hành trình dài. Tôi vẫn đi theo con đường ca hát, những lúc có thể thu xếp thời gian biểu diễn, tôi vẫn nhận lời từ những người yêu quý giọng hát của mình", cô chia sẻ thêm.

Trong khoảng thời gian ít xuất hiện trước công chúng, nữ ca sĩ vẫn duy trì mối liên kết mật thiết với âm nhạc. Cô học hỏi từ đồng nghiệp về cách hoạt động nghệ thuật, thử chơi các loại nhạc cụ mới và tiếp tục giảng dạy.

Việc đứng lớp không chỉ giúp Phương Nhung truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường học hỏi về âm nhạc Việt Nam và quốc tế. Quan trọng hơn, cô bắt đầu thử tập sáng tác.

Nữ ca sĩ bày tỏ: "Tôi quen nhiều nhạc sĩ, mỗi khi có cảm hứng viết bài, tôi mạnh dạn thử và nhờ họ góp ý. Mỗi ca khúc mới giúp tôi tự tin và vững vàng hơn với tay bút của mình.

Tây Nguyên tạo cho tôi một miền chất liệu mộc mạc và hoang sơ. Những giai điệu như Em đẹp như đóa hoa rừng, Nhớ cao nguyên, Ban Mê tình yêu… ra đời với hơi thở núi rừng nhưng vẫn đầy nữ tính".

Bên cạnh đó, ở mảng dân gian, Phương Nhung chọn sự mềm mại, không lạm dụng kỹ thuật, đưa chất duyên dáng đặc trưng của người phụ nữ Việt vào Xuân uống cạn tình, Yếm đào em.

Là một người mẹ và nghệ sĩ, cô bộc bạch rằng, bản thân may mắn có gia đình luôn sẻ chia, cảm thông và đồng hành trên con đường âm nhạc. Điều này cũng ảnh hưởng rõ nét đến việc lựa chọn ca khúc, phong cách biểu diễn và sáng tác của nữ ca sĩ. Các ca khúc cô chọn thường có giai điệu bay bổng, quãng giọng rộng, trong khi phong cách trình diễn linh hoạt, phù hợp nhiều thể loại.

Đối với Phương Nhung, gia đình là chốn bình yên để cô trở về sau ánh đèn sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Tuy nhiên, Phương Nhung khá kỹ tính và cẩn trọng trong âm nhạc. Cô nói: "Ngay cả khi hát nhiều thể loại khác nhau, các đặc trưng về cách hát phải rõ ràng, không lẫn lộn. Các sáng tác của tôi cũng đa dạng, từ pop, rock đến dân ca trữ tình. Tôi luôn muốn thử thách giới hạn của bản thân".

Những thăng trầm trong đời sống gia đình cũng là nguồn cảm hứng quan trọng đối với nữ ca sĩ. "Dù vui hay buồn, mọi kỷ niệm giúp lý trí và trái tim cảm nhận thế giới sâu sắc hơn. Gia đình là nơi nuôi dưỡng cảm xúc và là chốn để tôi trở về sau ánh đèn sân khấu. Chỉ khi ở nhà, tôi mới đủ tĩnh tại để sáng tác nhạc từ những trải nghiệm cuộc sống", Phương Nhung tiết lộ.

Về việc ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) trong sáng tác và biểu diễn, cô thẳng thắn bày tỏ: “Tôi khá khó tính trong sáng tác. Mỗi bài hát đều phải xuất phát từ rung động thật sự của trái tim mới có thể chạm tới khán giả. Tôi từng thử nhờ AI hỗ trợ, nhưng thấy không phù hợp, nên vẫn sáng tác dựa trên cảm xúc chân thật nhất của mình”.

Không chỉ sáng tác, Phương Nhung còn bắt đầu cộng tác với nhạc sĩ Đức Nhã. Những ca khúc chính thống như Bóng cây Kơ-nia, Em chọn lối này được chị thể hiện bằng trải nghiệm lắng đọng, không phô trương kỹ thuật.

Sau 2 thập kỷ bền bỉ lặng lẽ, Phương Nhung chọn đánh dấu hành trình làm nghề bằng minishow Mắt nhung, diễn ra vào tối 8/11 tại Hà Nội. “Ngày xưa, tôi mơ đứng trên sân khấu của riêng mình. Giờ đây, tôi đủ bình tĩnh để thực hiện giấc mơ ấy, không phải để có hào quang, mà để biết mình đã chọn đúng con đường”, Phương Nhung bộc bạch.