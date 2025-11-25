TPHCM yêu cầu không nâng giá rau bất hợp lý sau mưa lũ

Sở Công Thương TPHCM vừa yêu cầu các hệ thống phân phối, ban quản lý các chợ đầu mối, doanh nghiệp về việc chủ động nguồn hàng, ứng phó ảnh hưởng thiên tai và đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn.

TPHCM đề nghị không để xảy ra tình trạng tăng giá rau, củ bất hợp lý do ảnh hưởng mưa bão (Ảnh: Mộc Khải)

Thời gian qua, tình hình thời tiết diễn biến bất lợi tại nhiều địa phương, đặc biệt mưa bão kéo dài gây sạt lở đất tại tỉnh Lâm Đồng và triều cường, ngập úng tại một số tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, thu hoạch và lưu thông nông sản, nhất là các mặt hàng rau, củ, quả. Diễn biến này tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, gây biến động giá cả tại TPHCM.

Nhằm chủ động ứng phó, đảm bảo nguồn cung, Sở Công Thương TPHCM đề nghị các hệ thống phân phối chủ động dự báo, lên phương án dự trữ và cung ứng nguồn hàng lương thực, thực phẩm. Các đơn vị kiên quyết không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung, khan hiếm giả tạo, đầu cơ, nâng giá bất hợp lý.

Đồng thời, từng hệ thống phân phối khẩn trương tìm kiếm nguồn cung thay thế từ địa phương ít chịu ảnh hưởng bởi mưa bão; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng để theo dõi, nắm bắt tình hình đảm bảo nguồn cung nông sản phục vụ thị trường Tết.

Sở Công Thương TPHCM đề nghị đơn vị quản lý các chợ đầu mối theo dõi diễn biến tổng lượng hàng nhập và giá cả; chủ động phối hợp với thương nhân điều phối nguồn hàng, đảm bảo cung ứng đầy đủ mặt hàng thiết yếu.

Ban quản lý các chợ đầu mối phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá và bán đúng giá. Hành vi găm hàng, tích trữ, tăng giá bất hợp lý cần được xử lý nghiêm.

Doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cần thực hiện nghiêm quy chế, chủ động tạo nguồn hàng, đảm bảo cung ứng vượt sản lượng đã đăng ký, ưu tiên nhóm rau, củ, quả. Ngoài ra, các doanh nghiệp này phải kiểm soát chặt chẽ hệ thống điểm bán, đảm bảo trưng bày hàng hóa đầy đủ, niêm yết giá rõ ràng và bán đúng giá đăng ký.