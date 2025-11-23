Người đàn ông lái xe từ TPHCM ra Khánh Hoà cho bà con vùng lũ sạc nhờ điện

“Mẹ ơi, con đây, con không sao hết nha mẹ”, cô gái 18 tuổi người ướt sũng, vừa khóc, vừa báo tin cho gia đình, sau 3 ngày mất liên lạc vì đợt lũ tràn vào khu vực xã Diên Khánh, phường Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Nha Trang và nhiều khu vực khác của tỉnh Khánh Hòa.

Dứt lời, cô gái không khỏi xúc động, quay sang cảm ơn anh Phan Ngọc Mẫn (46 tuổi), người vừa giúp bà con sạc nhờ điện thoại bằng hệ thống điện chuyên dụng trên chiếc xe địa hình của mình.

Anh Mẫn kích hoạt hệ thống điện trên xe để người dân vùng lũ được sạc điện thoại, đèn điện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, hình ảnh anh Mẫn mang theo hệ thống điện từ TPHCM ra Khánh Hòa để hỗ trợ bà con vùng lũ đã lan truyền nhanh trên mạng xã hội, nhận được hàng loạt lời khen ngợi và sự cảm phục của cộng đồng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Mẫn cho biết, anh và 2 thành viên trong cộng đồng đam mê xe địa hình khởi hành ngay trong đêm 19/11.

Ban đầu, nhóm chỉ có 3 người, 3 xe, nhưng chỉ vài giờ sau, nhiều thành viên khác trong cộng đồng đã hưởng ứng, đồng loạt xuất phát, tạo thành một đoàn thiện nguyện lớn hướng thẳng về miền Trung.

Khi đến địa phận Khánh Hòa, đoàn đã tập hợp được hơn 20 người, 12 xe địa hình chuyên dụng, 5 thuyền hơi và khoảng 1.000 phần nhu yếu phẩm.

“Từ khuya 19/11 đến sáng 20/11, chúng tôi thức trắng. Tin cầu cứu của bà con liên tục được gửi tới, ai cũng sốt ruột. Chúng tôi khoác áo phao, chia nhau đi bằng thuyền hơi vào những khu vực ngập sâu để đưa bà con ra nơi an toàn. Công việc cứu hộ cứ thế kéo dài từ sáng đến hơn 18h”, anh Mẫn kể.

Nhóm tình nguyện mang thuyền phao vào sâu bên trong vùng ngập nặng, hỗ trợ đưa bà con ra vùng an toàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong lúc thăm hỏi, anh mới biết phần lớn người dân ở đây đã bị mất điện nhiều ngày. Điện thoại cạn pin nên họ không thể liên lạc với người thân.

Nghe vậy, anh lập tức mở cốp xe, kích hoạt hệ thống điện 2.000W để mời bà con đến sạc. Anh chia sẻ do có sở thích đi cắm trại nên anh luôn trang bị sẵn hệ thống này trên xe.

Ban đầu chỉ vài người tìm đến, nhưng khi biết có điện, cả xóm mừng rỡ gọi nhau lại. Trong khoảng 2 tiếng, hệ thống của anh đã sạc được 50-60 thiết bị, bao gồm điện thoại, sạc dự phòng và cả đèn điện của người dân.

Người dân gấp rút gọi báo tin cho gia đình sau khi sạc được điện thoại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Thấy bà con gọi được cho người thân báo tin bình an, tôi xúc động lắm. Nhiều ngày mất liên lạc, chắc hẳn gia đình họ rất lo lắng”, anh Mẫn nghẹn ngào.

Sau khi ngủ lại Khánh Hòa một đêm để lấy sức, sáng 22/11, nhóm của anh tiếp tục di chuyển đến Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) để hỗ trợ các khu vực vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lũ.

“Dù từng tham gia cứu trợ ở nhiều vùng dịch bệnh, thiên tai, nhưng khi tận mắt thấy nước lũ nhấn chìm nhà dân ở Phú Yên, tôi vẫn không kiềm được nước mắt. Thương bà con vô cùng”, anh bộc bạch.

Chứng kiến đồng bào các tỉnh oằn mình trong lũ dữ, anh Mẫn cho biết anh và các thành viên sẽ tiếp tục dốc sức hỗ trợ, phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện nhiều hoạt động cứu trợ hơn nữa.

Anh Mẫn hỗ trợ người dân đến nơi lánh nạn an toàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Gia đình tôi ở nhà cũng lo lắng lắm, nhưng ai cũng động viên. Trong lúc đồng bào gặp khó khăn, được góp chút sức lực của mình là điều hạnh phúc lớn nhất đối với tôi”, anh trải lòng.