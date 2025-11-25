Cậu bé ở "rốn lũ" Đà Nẵng ôm heo đất ủng hộ bà con vùng mưa lụt Đắk Lắk

Ngày 24/11, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh xúc động về một học sinh Tiểu học tại Đà Nẵng đã mang heo đất đến điểm tập kết hàng hóa, ủng hộ toàn bộ số tiền tiết kiệm cho người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Tại điểm tập kết, cậu bé đã tự tay đập heo đất và cẩn thận đếm từng tờ tiền, tổng cộng được 580.000 đồng. Số tiền này, bao gồm các mệnh giá từ 1.000 đồng đến 100.000 đồng, là thành quả dành dụm của em trong nhiều tháng qua.

Cháu Tài được bố chở ra điểm tập kết hàng hóa ủng hộ người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Xuân Diệu).

Chị Phan Xuân Diệu, người trực tiếp quay và chia sẻ clip cho biết khoảng 10h30 cùng ngày, sau giờ tan học, cậu bé được bố chở đến điểm tập kết hàng của chị tại chợ Quảng Huế, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng.

Cậu bé là Lê Văn Tài, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu, xã Đại Lộc.

Đáng chú ý, cộng đồng mạng còn tinh ý nhận ra chiếc kính cận của em Tài bị gãy gọng bên trái, chỉ còn gọng bên phải, càng khiến câu chuyện thêm phần xúc động.

Cháu Tài đập heo đất ủng hộ người dân vùng lũ (Ảnh: Xuân Diệu).

Theo chị Diệu, bố em Tài làm nghề sửa xe, cuộc sống không mấy khá giả. Tuy nhiên, khi nghe tin có đợt tập kết hàng hóa hỗ trợ người dân vùng lũ Nam Trung Bộ, bố em đã liên hệ để ủng hộ.

"Tôi cứ tưởng là anh ấy hỗ trợ hàng hóa gì, nhưng bất ngờ tôi thấy anh chở cháu Tài ra và ôm theo con heo đất", chị Diệu kể lại.

Sau khi ủng hộ toàn bộ số tiền, khi được hỏi có muốn nhắn gửi gì đến bà con vùng lũ, Tài nhẹ nhàng nói: "Con chỉ mong các bạn trong đó có một cuộc sống bình yên".

Chị Diệu bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng và sự hiểu chuyện của cậu bé. Để ghi nhận hành động đẹp này, nhân viên của chị Diệu đã tặng lại em một con heo đất mới.

Cháu Tài ủng hộ toàn bộ số tiền trong ống heo đến bà con vùng lũ (Ảnh: Xuân Diệu).

Chị Diệu cho biết thêm xã Đại Lộc, nơi chị sinh sống cũng vừa trải qua nhiều đợt lũ lụt liên tiếp vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, được xem là "rốn lũ" của thành phố Đà Nẵng.

Tuy nhiên, qua các phương tiện truyền thông, chị nhận thấy tình hình tại Đắk Lắk còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Do đó, chị đã quyết định mở hai điểm tập kết hàng hóa để hỗ trợ bà con Đắk Lắk và dự kiến sẽ chuyển hàng vào thứ sáu tuần này.

Chị Diệu không khỏi bất ngờ trước sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con địa phương. Nhiều người đã mang đến những thùng mì tôm còn sót lại từ đợt lũ vừa rồi, những hũ mắm tự làm để buôn bán, hay thậm chí là bao gạo vài chục ký từ gia đình.

"Đến nay, nhiều gia đình vẫn còn khó khăn sau thiên tai, nhưng tấm lòng hướng về vùng lũ của em Tài và bà con ở vùng "rốn lũ" càng khiến mọi người thêm xúc động", chị Diệu chia sẻ.