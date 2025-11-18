Bên trong ngôi làng bị cô lập triền miên bởi nước lụt

Siêu Quần là một làng quê thuần nông nằm ở khu vực hạ lưu sông Ô Lâu, thuộc phường Phong Dinh, thành phố Huế. Nơi đây có hơn 230 hộ dân, gần 1.000 nhân khẩu.

Tính đến chiều 18/11, tuyến đường chính dẫn vào khu dân cư này vẫn còn bị ngập úng, nhiều điểm nước chảy xiết gây chia cắt. Toàn bộ các tuyến đường xóm 1-10 của làng ngập sâu 0,4-1m.

Khu vực rìa làng và các xóm 7-10 là những nơi đang bị ngập sâu nhất.

Đến sáng 18/11, nước lũ mới rút ra khỏi nhà của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phương và chị Châu Thị Phương ở khu vực cuối của xóm 8, làng Siêu Quần.

Anh Phương cho biết đây là lần thứ 6 trong năm và thứ 4 liên tiếp chỉ trong 20 ngày, gia đình bị nước lũ bao vây, cô lập. Ngôi nhà đã từng chịu tác động của các trận lũ lịch sử năm 1999 và 2020, nay tiếp tục "oằn mình" chống đỡ những đợt lụt liên tiếp.

"Nước lũ các đợt cuối tháng 10, đầu tháng 11 chưa kịp rút ra khỏi sân nay lại ngập trở lại, không biết đến bao giờ mới hết cảnh này", anh Phương ngao ngán nói.

Anh Phương vốn làm nghề phụ xây dựng, còn vợ ai thuê gì làm nấy nên trong nhà chỉ có chiếc tủ lạnh được xem là tài sản quan trọng nhất. Anh Phương phải kê cao chiếc tủ để nó không bị hư hỏng.

Theo anh Phương, trong những ngày mưa lũ triền miên, cả 2 vợ chồng đều thất nghiệp nên không có tiền mua gạo, thức ăn. Suốt nhiều ngày liền, gia đình này phải ăn mì tôm được phát từ thiện.

Giường ngủ của vợ chồng anh Phương cùng đứa con nhỏ 4 tuổi được kê lên cao từ đợt lũ lớn ngày 27-28/10.

Dù nước lũ đã tạm rút nhưng gia đình chưa dám hạ giường xuống khi nghe thông tin dự báo mưa lớn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ ngập lụt trở lại.

Tương tự, nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Pháp, ở cuối xóm 10, làng Siêu Quần đang bị nước lũ bủa vây.

Ông Pháp cũng làm nghề xây dựng, đã phải nghỉ việc hơn một tháng nay. Suốt thời gian ngập lụt kéo dài vừa qua, gia đình này phải trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức, cá nhân để có mì tôm, gạo, mắm muối,...

Nước lũ chưa thoát ra khỏi gian bếp của nhà ông Pháp.

Người dân làng Siêu Quần ngán ngẩm vì tình trạng ngập lụt kéo dài, công việc làm ăn bị đình trệ.

Những ngày này, người dân làng Siêu Quần chủ yếu di chuyển bằng ghe, thuyền. Hầu hết các gia đình tại đây đều có sẵn 1-2 chiếc ghe nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Hương, ở xóm 3, làng Siêu Quần, chở con trai đến chỗ học trực tuyến vì máy tính của gia đình đã bị hỏng.

Theo chị Hương, do mưa lũ kéo dài, con em trong làng không đến lớp được. Các trường học tại phường Phong Dinh cũng bị ngập lụt, phải chuyển qua dạy học online cho học sinh.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, phần lớn các cửa hàng tạp hóa nằm dọc tuyến đường chính của làng Siêu Quần đều phải đóng cửa do nằm cạnh kênh dẫn nước.

Một xưởng cưa gỗ ở khu vực đầu làng tạm ngưng hoạt động vì ảnh hưởng của mưa lũ.

Cảnh ngập lụt bủa vây nhà dân ở ngôi làng vùng hạ du sông Ô Lâu.

Trong làng Siêu Quần có nhiều hộ gia đình xây dựng nhà theo mô hình thích ứng biến đổi khí hậu, làm móng cao để phòng tránh lũ lụt.

Ông Trịnh Đức Nhu, Chủ tịch UBND phường Phong Dinh, cho biết Siêu Quần là một trong những địa bàn thấp trũng bậc nhất thành phố Huế.

Khu dân cư này nằm giữa cánh đồng rộng, khi có mưa lũ lớn, cả làng thường bị cô lập kéo dài, khó tiếp cận.

Ngoài Siêu Quần, tính đến nay trên địa bàn phường Phong Dinh còn nhiều khu dân cư, tuyến giao thông trọng điểm bị ngập sâu, gây chia cắt, ảnh hưởng đến đời sống của bà con.