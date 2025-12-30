Vụ lật xe chở đoàn từ thiện: Cô gái Hà Nội thoát nạn vì ở lại quán ăn

8h, đang mê man trong cơn sốt cao, D.L. bật dậy sau tiếng gọi hốt hoảng của bà chủ quán bánh cuốn. Người phụ nữ báo tin chiếc ô tô chở đoàn từ thiện từ Hà Nội lên Lào Cai bị lật khiến nhiều người tử vong.

Không tin những gì vừa nghe thấy, cô gái sinh năm 2003 mất vài giây mới kịp trấn tĩnh. Vội khoác chiếc áo ấm, D.L. được người dân địa phương chở bằng xe máy ra hiện trường vụ tai nạn.

Đối mặt với hiện trường thảm khốc, D.L. đứng không vững, sững sờ (Ảnh: Hoàng Đức).

D.L. là một trong những người có mặt trên ô tô BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện xuất phát từ Hà Nội. Lúc cả đoàn dừng lại ăn sáng, do bị sốt và mệt, cô gái xin ở lại quán bánh cuốn.

Quyết định bất đắc dĩ khiến D.L. may mắn thoát khỏi vụ tai nạn nghiêm trọng ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai hôm 27/12.

"Trên quãng đường 5km từ quán bánh cuốn ra hiện trường, tôi thật sự rất sốc. Tâm trí tôi trống rỗng, hoàn toàn không ngờ vụ tai nạn thảm khốc như vậy", D.L. nói với phóng viên Dân trí.

Nghỉ lại quán bánh cuốn vì cơn sốt cao

Vốn quen biết trưởng nhóm và cảm nhận được ý nghĩa của hoạt động từ thiện, D.L. quyết định đồng hành. Đây là lần thứ hai, cô gái trực tiếp đi trao quà cho học sinh vùng sâu vùng xa.

Trước giờ xuất phát, dù cơ thể hơi sốt và mệt mỏi, D.L vẫn gắng gượng bắt đầu hành trình thiện nguyện hơn 200km. Bước lên xe, cả đoàn rộn ràng tiếng cười, mọi người háo hức với chuyến đi nhiều ý nghĩa.

Xe vừa chuyển bánh, D.L. bị sốt cao, cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Cô thiếp đi rồi tỉnh giấc lúc 2h30. Lúc đó, ngoài cửa kính ô tô chỉ có bóng tối đen kịt, các thành viên trong đoàn đã chìm vào giấc ngủ.

Hình ảnh chiếc xe ít phút trước khi gặp nạn (Ảnh: Chụp màn hình từ video trích xuất camera của nhà dân bên đường).

Khoảng 6h, đoàn dừng lại ăn sáng tại quán bánh cuốn trên đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174.

"Lúc đó, tôi mệt đến mức chỉ muốn nằm nghỉ, không ăn được bất cứ thứ gì. Sợ sức khoẻ không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến mọi người, tôi xin phép ở lại quán bánh cuốn để nghỉ ngơi", D.L. nhớ lại.

Sau bữa sáng, các thành viên tiếp tục lên đường. Những lời động viên dành cho D.L., trở thành cuộc nói chuyện cuối cùng của cô với các nạn nhân xấu số trong chuyến đi định mệnh.

Gần 8h, nhận được thông tin về vụ tai nạn, D.L. có mặt ở hiện trường hỗ trợ việc nhận dạng các thi thể.

Đối mặt với hiện trường thảm khốc, D.L. không kìm nén được cảm xúc. Giữa ngổn ngang đổ nát, cô gái sững sờ, không còn nhận ra chiếc xe khách vừa chở cả đoàn từ thiện ít tiếng trước đó. Toàn bộ thân xe bẹp dúm, kính vỡ tan tành, đồ đạc vương vãi khắp nơi.

Hoàn tất công tác nhận dạng và các thủ tục liên quan, sáng 28/12, D.L. trở lại Hà Nội. Trên chuyến xe trở về Thủ đô, ký ức về sự việc khiến cô bị ám ảnh, không thể chợp mắt.

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi trao quà cho học sinh vùng cao, cả nhóm dự định kết hợp tham quan, nghỉ ngơi tại Lào Cai. Vụ tai nạn khiến mọi thứ xoay chuyển hoàn toàn, niềm háo hức nhường chỗ cho nỗi đau và mất mát không thể bù đắp.

"May mắn sống sót, tôi cảm thấy trân trọng cơ hội được về nhà, gặp bố mẹ và nói lời yêu thương với những người xung quanh", D.L. bày tỏ.

Với D.L., 2 ngày vừa qua là quãng thời gian đau đớn và khó khăn nhất trong cuộc đời. Chỉ sau một đêm, những anh chị mang trong mình tấm lòng thiện nguyện, khát khao giúp đời, giúp người đã vĩnh viễn ra đi, để lại nhiều dự định còn dang dở.

“Tài xế đã mất rồi, tôi không muốn nhắc lại quá nhiều. Cá nhân tôi cho rằng, vụ tai nạn có thể do bác tài chưa có nhiều kinh nghiệm di chuyển trên những cung đường quanh co", cô gái nghẹn ngào chia sẻ.

Biến cố làm thay đổi suy nghĩ mãi mãi

Trước chuyến đi, D.L. không chia sẻ hành trình thiện nguyện với gia đình. Bố mẹ cô vốn không ủng hộ tham gia các hoạt động này, mong con gái tập trung cho việc học tập.

“Mẹ từng dặn tôi, khi nào bản thân đủ vững vàng thì nghĩ đến giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, anh Q. - trưởng nhóm từ thiện - là người rất tâm huyết, thường xuyên tổ chức các hoạt động, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn khiến tôi muốn đồng hành”, D.L. nói.

Ngoài nỗi ám ảnh và tiếc thương dành cho những người xấu số, điều khiến cô gái đau lòng nhất là những bình luận vô cảm trên mạng xã hội.

D.L. đang phải tắt các tài khoản cá nhân trên mạng, tránh bị ảnh hưởng bởi những ý kiến trái chiều.

Theo D.L., có ý kiến cho rằng các thành viên đi làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, “không có tâm” nên mới xảy ra sự việc đau lòng. Một số người còn lái câu chuyện theo hướng tâm linh, quy kết việc cô xuống xe giữa đường là nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Chiếc xe biến dạng, hư hỏng nặng sau sự việc (Ảnh: Hoàng Đức).

"Tôi rất thương các nạn nhân trên chuyến xe xấu số, mong cộng đồng mạng có cái nhìn khách quan. Một số bình luận không có tình người khiến tôi trăn trở, mất ăn mất ngủ", D.L. chia sẻ.

Chứng kiến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, D.L. thấm thía “tử thần không từ chối một ai”. Từ sự việc thảm khốc, cô cho rằng, dù đi đâu hay làm gì, mỗi người cần chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Ngồi trong căn nhà ấm áp, may mắn hơn những người đã không có cơ hội trở về, D.L. cảm thấy biến cố này làm thay đổi cách suy nghĩ về cuộc đời.

D.L. từng nghĩ cuộc đời vốn vô thường, “sống nay chết mai”. Sau biến cố, D.L. nhận thấy phải biết trân trọng hiện tại, kịp thời bày tỏ yêu thương với gia đình, bạn bè.

"Đừng giữ những điều tốt đẹp hay tình cảm trong lòng, mọi người nên bộc bạch để không cảm thấy hối tiếc khi không còn cơ hội sống trên thế giới này nữa”, cô gái nghẹn ngào chia sẻ.

Hiện tại, điều mong mỏi lớn nhất của D.L. là các thành viên đang bị thương sẽ hồi phục, sớm quay lại với cuộc sống bình thường. Cô nguyện cầu cho 9 người không may qua đời sớm siêu thoát, để nỗi đau của người thân sớm nguôi ngoai.

Nói về dự định trong thời gian tới, D.L. cho biết, bản thân luôn mong muốn giúp ích cho đời. Cô sẽ tham gia các hoạt động từ thiện khi thật sự hoàn thiện bản thân, trưởng thành và vững vàng hơn.

"Ký ức về sự việc có lẽ còn đọng lại trong tâm trí tôi nhiều năm sau. Tôi sẽ hướng về tương lai, sống thật tốt cả phần của những anh, chị không may qua đời để họ được yên lòng", cô gái bày tỏ.