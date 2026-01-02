Cựu vũ công Mỹ tiết lộ bí mật đen tối tại câu lạc bộ thoát y

Một câu lạc bộ thoát y ở New York (Mỹ) bị cựu vũ công từng làm việc tại đây tố cáo đã ép nhân viên tham gia đường dây mại dâm trái phép trong những căn phòng cách âm chuyên dùng để phục vụ khách VIP.

Theo tờ New York Post, bà Christine DeMaria vốn là cựu vũ nữ thoát y, vừa đệ đơn kiện đòi bồi thường 2,5 triệu USD đối với câu lạc bộ Gossip Restaurant & Cigar Bar ở thị trấn Melville, bang New York.

DeMaria khi còn là một vũ công trong câu lạc bộ thoát y (Ảnh: News).

Hiện là một luật sư, cô DeMaria viết đơn kiện câu lạc bộ này. Trong đó, nội dung đơn kiện tố cáo, hộp đêm thực chất là “nhà thổ trá hình”, cho phép các khách hàng giàu có trả tiền để thực hiện hành vi tình dục với vũ công trong những phòng VIP được thiết kế hệ thống cách âm. Những căn phòng này luôn bị khóa từ bên ngoài.

“Nếu một khách hàng muốn cưỡng bức hay thậm chí xử lý vũ công, họ hoàn toàn có thể làm điều đó trong những căn phòng này mà người ở ngoài không hề hay biết”, vũ công khai trong hồ sơ vụ kiện.

Hiện đơn kiện nộp tại Tòa án Tối cao Manhattan, cáo buộc chủ quán Gossip là ông Brian Rosenberg, quản lý cấp cao Spiro Anastasiadis cùng 7 người khác (gồm quản lý, vũ công và bảo vệ) có các hành vi quấy rối tình dục, phân biệt giới tính, tạo môi trường làm việc độc hại. Điều này vi phạm Luật Nhân quyền bang New York.

Theo Newsday, cựu vũ công DeMaria từng làm việc tại câu lạc bộ thoát y Gossip. Trước đó, cô từng khởi kiện ít nhất hai câu lạc bộ thoát y khác ở New York. Đến nay, các vụ kiện này vẫn chưa được giải quyết.

Chia sẻ với Newsday, cô DeMaria cho biết, bản thân từng là nạn nhân của nạn buôn bán tình dục từ khi 15 tuổi. Cô bắt đầu làm vũ nữ thoát y vào năm 2014.

Hiện cựu vũ công đã có chứng chỉ hành nghề luật sư (Ảnh: News).

Cũng theo nữ vũ công, khi làm việc tại Gossip, chủ quán Rosenberg đã cho xây thêm 2 phòng riêng vào năm 2022 để phục vụ khách VIP với lời hứa hẹn các vũ công sẽ cung cấp dịch vụ "vui vẻ".

Cô khai từng bị một khách hàng tấn công tình dục vào tháng 3/2022 và nhiều lần khác bị quản lý cũng như đồng nghiệp gây áp lực buộc phải chiều khách.

“Việc tấn công tình dục người làm việc trong các câu lạc bộ thoát y là trái pháp luật. Những phụ nữ này xứng đáng được an toàn khi làm việc. Họ cần được bảo vệ, chứ không phải bị ép bán dâm hoặc phải im lặng trước bạo lực chỉ để giữ công việc”, luật sư Megan Goddard, người đại diện cho cô DeMaria, nói.

Theo đơn kiện, sau khi tố cáo Gossip trục lợi từ thể xác, cô DeMaria bị đưa vào danh sách đen và sa thải với cáo buộc trộm cắp không có căn cứ.

Tờ New York Post cho biết, sau khi từ bỏ công việc cũ, cựu vũ công chuyên tâm học hành, lấy bằng luật và vượt qua kỳ thi hành nghề luật sư vào tháng 7/2025.

Ngoài ra, cô DeMaria hiện còn là người sáng lập ra tổ chức phi lợi nhuận Sex Workers in Transition Compassion Home (SWITCH) nhằm hỗ trợ vũ công, lao động tình dục và nạn nhân buôn người chuyển hướng nghề nghiệp.

Trước những cáo buộc này, hiện đại diện của câu lạc bộ Gossip chưa đưa ra bình luận về vụ kiện.

Luật sư của cô DeMaria cho rằng, dù có những sự việc khác nhau xảy ra tại các câu lạc bộ, nhưng mô hình hoạt động vẫn rất rõ ràng. Một số câu lạc bộ thoát y thu lợi nhuận bằng cách dung túng cho chuyện vũ công bị xâm hại hay ép buộc phải bán dâm.

"Rõ ràng hành vi xâm hại tình dục là điều trái pháp luật ở bất cứ đâu, cho dù chuyện xảy ra ở bên trong của một câu lạc bộ thoát y", luật sư Megan Goddard khẳng định.