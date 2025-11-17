Quan tài người quá cố đặt trên ghe trong ngày nước lũ sông Ô Lâu dâng cao

Chiều 17/11, ông Nguyễn Đăng Nhân, Tổ trưởng tổ dân phố Phú Kinh Phường, phường Phong Điền, thành phố Huế, cho biết mưa lớn trong những ngày qua khiến nước sông Ô Lâu lên nhanh làm nhiều nhà dân bị ngập lụt sâu.

Tính đến chiều cùng ngày, tổ dân phố Phú Kinh Phường còn 26 hộ gia đình bị ngập, với mức ngập 1-2,8m, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Quan tài người quá cố được đặt trên ghe để tránh ngập lụt trong ngày nước lũ sông Ô Lâu dâng cao (Ảnh: Facebook làng Phú Kinh).

Riêng nhà của gia đình ông Nguyễn Đăng Nhân cũng bị ngập lụt nặng, thời điểm cao nhất lên đến 1,8m, hiện giảm xuống còn hơn 1m.

Điều đáng nói, cô ruột của ông Nhân là cụ bà N.T.H. (81 tuổi) mới qua đời, gia đình đang tổ chức tang lễ. Khi nước lũ dâng cao, gia chủ phải đưa quan tài người quá cố lên chiếc ghe, hai bên kẹp thêm nhiều cây tre làm phao nổi để khỏi bị nghiêng, lật.

Theo ông Nhân, cụ bà N.T.H. không có con cái, bị tàn tật và đau ốm hơn 8 năm nay. Cụ ở với gia đình cháu trai và được vợ ông Nhân tận tình chăm sóc, xem như mẹ đẻ.

Lễ di quan cụ H. dự kiến diễn ra vào sáng 18/11. Ông Nhân sẽ nhờ bà con lối xóm hỗ trợ, dùng ghe để chở quan tài người quá cố đến khu vực chôn cất, cách nhà khoảng 400m.

Ông Hoàng Việt Cường, Bí thư Đảng ủy phường Phong Điền, cho biết, khu vực tổ dân phố Phú Kinh Phường còn ngập sâu, khó tiếp cận. Người dân trong khu vực đang hỗ trợ lẫn nhau vượt qua thời điểm khó khăn.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực dân cư, chợ, đường giao thông thuộc địa bàn phường Phong Điền bị ngập lụt sâu, với mức ngập cao nhất 4,5-5m.

Chính quyền địa phương đã sơ tán 129 hộ với 381 nhân khẩu ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.