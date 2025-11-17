Người Huế hối hả đưa ô tô chạy lụt lần thứ 4, có chủ xe bị lập biên bản

Từ sáng 17/11, nước lũ trên sông Hương dâng cao khiến hàng loạt tuyến đường tại trung tâm thành phố Huế bị ngập lụt. Nhiều người dân cố đô vội vàng đưa ô tô con đi tìm các điểm cao ráo để tránh lụt.

Trong ảnh, người dân bờ Nam sông Hương hối hả đưa xe thoát khỏi khu vực ngập lụt tại đường bà Triệu, phường Thuận Hóa.

Nơi được nhiều người dân lựa chọn để đậu đỗ xe là công viên khu hành chính tập trung thành phố Huế, thuộc địa bàn phường Vỹ Dạ.

Một chủ xe cho biết, 3 đợt ngập lụt hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11, hầu hết ô tô đậu đỗ tại công viên này đều an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, trong sáng 17/11, nhiều người dân phường Phú Xuân đã mang xe máy, ô tô ra đậu đỗ tại khu vực cầu Gia Hội.

Trung tá Hồ Tuấn Việt, Trưởng Công an phường Phú Xuân, cho biết việc người dân đưa xe lên đỗ trên khu vực cầu gây ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro cho phương tiện.

Lực lượng chức năng đã đến tuyên truyền, vận động người dân mang xe đến các vị trí cao ráo và có diện tích rộng hơn để đậu đỗ.

Mặc dù vậy, vẫn có những trường hợp không tự giác chấp hành, bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính.

Trung tá Việt cho rằng, cả phường Phú Xuân có hơn 50.000 hộ dân, nếu gia đình nào cũng mang xe lên cầu, cống để tránh lũ thì mọi ngả đường đều ảnh hưởng, trường hợp xảy ra sự cố sẽ rất khó xử lý (Ảnh: Công an phường Phú Xuân).

Nhiều phương tiện đậu đỗ vi phạm, lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông, cơ quan chức năng đã gọi điện thông báo nhưng chủ xe không chấp hành.

Trung tá Hồ Tuấn Việt cho biết Công an phường Phú Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Huế, lập biên bản, thông báo chủ phương tiện đến trụ sở cơ quan chức năng giải quyết trong thời gian tới.

Người dân đưa xe đến lánh nạn tại vị trí cao ráo trên đường Tố Hữu, phường An Cựu.

Hàng loạt xe đậu dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn 2 bên đầu cầu vượt Thủy Dương, thuộc địa bàn các phường Thanh Thủy và An Cựu.

Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng công an đã túc trực tại khu vực này để nhắc nhở người dân không đậu đỗ xe vi phạm quy định.

Nhiều tuyến đường ở khu vực gần Đàn Nam Giao như Đồng Khởi, Đào Tấn, Phan Bội Châu, Điện Biên Phủ, Ngự Bình,... thuộc địa bàn phường Thủy Xuân, Thuận Hóa, có rất nhiều xe được người dân mang đến đậu tránh ngập lụt.

Nhiều phương tiện đậu đỗ tại khu công viên Phan Bội Châu, ngay trước cổng đàn Nam Giao, thuộc phường Thuỷ Xuân và Thuận Hóa.

Ô tô con, xe cứu hỏa được đưa đến Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, đường Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa tránh lũ.

So với những lần trước do bị bất ngờ, trong đợt lụt thứ 4 này, người dân Huế đã chủ động đưa phương tiện đến các vị trí an toàn hơn để tránh bị ngập lụt.