Vợ chồng thoát chết gang tấc khi ô tô mất kiểm soát lùi vào đám đông

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 23h30 đêm 31/12/2025, trước số nhà 111 đường Trần Phú (TP Hải Phòng), ôtô biển số 15A-340.xx len qua đám đông, cố rẽ vào đường Trần Phú. Do lượng người đi bộ và xe máy quá đông, trong lúc lùi xe, tài xế mất kiểm soát, va chạm với nhiều người và phương tiện đi đường.

Khi được người dân và lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, tài xế không hợp tác, đóng kín cửa và cố thủ trong xe. Sau thời gian vận động và áp dụng biện pháp cần thiết, lực lượng chức năng đã đưa một người đàn ông ra khỏi xe.

Khoảnh khắc tài xế lùi xe khiến nhiều người sợ hãi (Ảnh: Cắt từ clip)>

Theo đoạn video được chia sẻ, khi tài xế lùi ra phía sau, một số người dân hốt hoảng bỏ chạy, may mắn không gặp nguy hiểm.

Hơn 1 ngày kể từ khi khoảnh khắc thót tim xảy ra, chị Huyền (sống ở Hải Phòng) vẫn chưa hết ám ảnh mỗi khi nghĩ lại giây phút cố bỏ chạy để thoát thân.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Huyền cho biết, thời điểm đó, chị và chồng rời một quán cà phê trên đường Trần Phú ra chỗ lấy xe để về nhà.

Đến trước số nhà 111, vợ chồng thấy chiếc ô tô tiến sang từ bên kia đường rồi vòng cua vào đường Trần Phú.

Trong tích tắc, chiếc xe bất ngờ lùi mạnh về phía sau. Người phụ nữ giật mình khi nghe tiếng động lớn như những màn tăng tốc đột ngột thường thấy trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

"Thấy ô tô làm đổ xe máy, tôi và chồng vội vàng chạy lên vỉa hè để thoát thân. Đứng từ xa quan sát, chúng tôi thấy tài xế lùi thêm một lần nữa. Đường lúc đó rất đông người qua lại, không rõ tài xế từ đâu tới, chiếc xe quay như chảo rang", chị Huyền bày tỏ.

Trải qua sự việc, chị Huyền sợ hãi đến mức "tim rơi ra ngoài lồng ngực". Dù được chồng động viên, người phụ nữ không dám tiếp tục di chuyển ra vị trí gửi xe, phải đứng một lúc để trấn tĩnh bản thân.

Được biết, vào đêm giao thừa Tết Dương lịch, vợ chồng chị thường dành thời gian hoà vào dòng người đi uống nước, cảm nhận bầu không khí rộn ràng. Những năm trước, chị thường về nhà sớm, năm nay nán lại muộn hơn.

"Xem đoạn video được trích xuất từ camera, vợ chồng tôi thấy mình đứng sát hông xe, cách chưa đến 1m. Nếu lúc đó chậm chân, không kịp thời bỏ chạy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra", chị Huyền nói.

Trong khi đó, vợ chồng anh Tài - chị Dương sống ở Hải Phòng thoát nạn nhưng vẫn có một số vết xây xát trên người.

Anh Tài kể, thời điểm đó, hai vợ chồng di chuyển theo hướng từ đường Trần Phú lên Nhà hát Lớn chờ xem pháo hoa. Cách khoảng 20m, cặp đôi đã nhìn thấy chiếc ô tô màu trắng di chuyển sang bên kia đường.

"Chiếc xe bất ngờ lùi lại, đuôi xe cách vợ chồng tôi chừng nửa mét. Hai đứa vội vàng bước nhanh để thoát thân và tài xế tiếp tục lùi lần nữa", anh nhớ lại.

Chứng kiến khoảnh khắc thót tim, theo phản xạ, anh Tài nhanh chóng đẩy chị Dương ra để tránh nguy hiểm. Chàng trai va chạm với phần sau của xe nên bị ngã.

Sau sự việc, anh Tài vẫn gượng đứng dậy được nhưng cánh tay đau nhức. Qua thời khắc giao thừa, chàng trai phải nhập viện để theo dõi các chấn thương ở chân và vùng đầu.

Chị Dương cho rằng, lúc nhìn thấy ô tô di chuyển sang đường, hai vợ chồng đã cảnh giác. Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra rất nhanh chỉ trong tích tắc, đường có đông người qua lại. Điều may mắn là con gái 11 tháng tuổi của vợ chồng chị được một người bạn bế đi trước nên không gặp nguy hiểm.

"Nếu hai vợ chồng vẫn bế con trên tay, thật sự tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra", chị nói thêm.