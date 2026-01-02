Nghị lực “khổng lồ” của nữ giám đốc cao chưa đầy 1m

“Có lần đi dự hội thảo, ban tổ chức tưởng tôi vắng mặt vì thấy một “em bé” ngồi lọt thỏm ở hàng ghế đầu”, chị Hiền mỉm cười kể lại.

Với nhiều người dân xứ Thanh, hình ảnh nữ doanh nhân “tý hon” Nguyễn Thị Thu Hiền (thường gọi là Hiền Suri, phường Hạc Thành) đã trở nên quen thuộc. Người phụ nữ có vóc dáng như trẻ thơ ấy lại sở hữu một nghị lực sống khiến nhiều người nể phục.

Nhiều năm sau lần gặp lại, ở tuổi 44, ngoại hình của chị Hiền gần như không thay đổi. “Chiều cao của tôi vẫn là 86cm, cân nặng hiện khoảng 22,6kg. Dù đi ra ngoài hay dự hội thảo, tôi vẫn thường bị nhầm là trẻ em”, chị chia sẻ.

Hiện nay, bên cạnh vai trò giám đốc một công ty chuyên kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, chị Hiền còn là chủ một trung tâm dạy ngoại ngữ. Với phương châm không ngừng “làm mới bản thân”, những năm gần đây chị chủ động chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục.

“Là người khuyết tật, nếu không nỗ lực rất dễ bị tụt lại. Tôi nhận thấy nhiều người, nhất là người yếu thế, chưa có điều kiện học ngoại ngữ. Vì vậy, tôi muốn mở trung tâm để mọi người có cơ hội học tập, giao lưu và phát triển”, chị tâm sự.

Ít ai biết rằng, khi mới chào đời, Hiền là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Năm 3 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa đã chạy nhảy, bố mẹ chị nhận ra con gái gặp khó khăn trong việc tập đi. Kết quả thăm khám khiến cả gia đình lặng người - Hiền mắc chứng còi xương bẩm sinh và gần như “vô phương cứu chữa”.

Suốt nhiều năm sau đó, với hy vọng mong manh chữa khỏi bệnh cho con, bố mẹ Hiền gắn bó với bệnh viện nhiều hơn là ở nhà. “Là con đầu lòng, khi biết tôi mắc bệnh, bố mẹ rất sốc. Sau hơn 3 năm điều trị ở Hà Nội nhưng không có kết quả, gia đình mới chấp nhận đưa tôi về nhà chăm sóc”, chị kể.

Thân hình nhỏ bé, tay chân yếu ớt, mãi đến 8 tuổi Hiền mới được đi học. Ngày đầu vào lớp 1 không chỉ là niềm vui mà còn là nỗi sợ. Ngoại hình khác biệt khiến chị trở thành tâm điểm của những ánh nhìn tò mò, thậm chí là lời trêu chọc.

Đôi tay yếu khiến việc cầm bút trở thành thử thách lớn. Thương con, có lúc mẹ chị đã nghĩ đến việc cho Hiền nghỉ học. Thế nhưng, cô bé nhỏ nhắn ngày ấy kiên quyết đến trường. Mỗi ngày, Hiền lặng lẽ tập viết ở nhà, từng nét chữ run rẩy, vụng về. “Phải gần một năm tôi mới quen được với cây bút. Mỗi nét chữ đều là một lần cố gắng”, chị nhớ lại.

Không ít lần Hiền bị bạn bè trêu chọc, lấy cặp sách. Nhưng chị không dám khóc, sợ bố mẹ lo lắng rồi bắt nghỉ học. Thời gian trôi qua, bằng nghị lực bền bỉ, cô học trò Nguyễn Thị Thu Hiền liên tiếp đạt thành tích xuất sắc, dần khẳng định bản thân bằng chính năng lực học tập.

Theo chị Hiền, người khuyết tật luôn phải đối mặt với rào cản vô hình trong suy nghĩ - thứ có thể vượt qua bằng ý chí, và rào cản hữu hình từ chính cơ thể, đòi hỏi sự kiên nhẫn lâu dài.

“Có những việc người khác làm rất bình thường, nhưng với tôi lại là cả một ước mơ. Nhiều lần nhìn bạn bè bước lên cầu thang đến lớp dễ dàng, tôi chỉ mong một ngày mình cũng làm được như vậy”, chị chia sẻ.

Không chỉ hành trình học tập gian nan, con đường khởi nghiệp của chị Hiền cũng đầy thử thách. Ban đầu, chị dự định theo đuổi các ngành phù hợp với khối xã hội như viết báo, triết học hay quản lý xuất bản. Tuy nhiên, trước những rào cản thực tế và sự hoài nghi của nhiều người, chị buộc phải thay đổi hướng đi.

“Có những lời dị nghị khiến tôi chạnh lòng, nhưng nếu cứ chìm trong tuyệt vọng thì chẳng thể làm được gì. Cuộc đời do chính mình vẽ nên”, chị nói.

Không chấp nhận khuất phục số phận, chị quyết định theo học Khoa Kế toán - Doanh nghiệp sản xuất tại một trường cao đẳng hệ liên thông ở Hà Nội. Từ người yêu thích các môn xã hội, việc chuyển sang học kế toán khiến chị không khỏi bỡ ngỡ. Bằng sự nỗ lực bền bỉ, chị vừa học vừa làm kế toán cho một số công ty tư nhân để tích lũy kinh nghiệm.

Năm 2004, chị tốt nghiệp và một năm sau tiếp tục học nâng cao tại Trường Đại học Vinh. Ra trường, chị trở về quê, làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp tư nhân.

Năm 2010, với sự hỗ trợ của gia đình và số vốn tích lũy, chị Hiền thành lập công ty riêng trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm quản lý, chị gặp không ít khó khăn, thậm chí thua lỗ. “Thời điểm đầu, tôi chưa có kinh nghiệm quản lý xe cộ, tài xế nên phải thanh lý toàn bộ. Sau đó chuyển sang tranh thêu nhưng sản phẩm không tiêu thụ được”, chị kể.

Sau những thất bại liên tiếp, chị chuyển sang kinh doanh quán bida. Khi công việc dần ổn định thì dịch Covid-19 bùng phát, khiến hoạt động kinh doanh lao đao. Dẫu vậy, chị vẫn không bỏ cuộc, từng bước chuyển sang lĩnh vực dịch vụ vui chơi, giải trí. Gần đây, chị mở thêm trung tâm dạy ngoại ngữ, tạo việc làm ổn định cho khoảng 20 lao động.

Bước vào con đường kinh doanh, chị Hiền từng nhận nhiều lời can ngăn, cho rằng người khuyết tật khó có thể thành công. Thế nhưng, chị luôn nhắc bản thân phải tự tin, kiên trì và không ngừng học hỏi.

“Mình khuyết tật phải đi theo cách riêng. Người khác có thể đi nhanh, tôi chọn đi chậm mà chắc. Khuyết tật chỉ là rào cản, không phải lý do để dừng lại. Tôi chưa bao giờ sợ thất bại”, chị khẳng định.

Trong kinh doanh, chị đề cao sự công bằng, nghiêm túc và chữ tín. “Tôi không mong khách hàng thương hại, mà mong họ nhìn vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ như bất kỳ doanh nghiệp nào khác”, chị nói.

Nữ doanh nhân “tý hon” mong rằng xã hội đừng đánh giá người khuyết tật chỉ qua vóc dáng bên ngoài, mà hãy nhìn vào năng lực, nỗ lực. Với người khuyết tật, thay vì so sánh với người khác, điều quan trọng là vượt qua chính mình, bởi thành công đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Không chỉ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chị Hiền còn tích cực tham gia các hoạt động hướng nghiệp, thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Với nghị lực phi thường và những đóng góp thiết thực, chị Nguyễn Thị Thu Hiền đã nhiều năm liền được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ em mồ côi Việt Nam.

Năm 2017, chị là một trong 100 phụ nữ tiêu biểu toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong chương trình “Tự hào Phụ nữ Việt Nam”. Năm 2020, chị là một trong 10 người khuyết tật tiêu biểu nhất Việt Nam, được giới thiệu trong cuốn sách “Hãy sống như những đóa hoa” và trở thành diễn giả truyền cảm hứng của chương trình quốc gia “Phụ nữ khởi nghiệp trong nền kinh tế số Việt Nam”.

Ông Lê Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa, cho biết chị Hiền hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên, sinh viên khuyết tật tỉnh.

“Dù chiều cao chưa đến 1m, nhưng chị Nguyễn Thị Thu Hiền đã rất nghị lực và giờ đây đang là tấm gương vượt lên số phận, người truyền cảm hứng, lan tỏa tích cực cho cộng đồng người khuyết tật nói riêng và cả những người bình thường nói chung”, ông Tùng chia sẻ.

Theo ông Tùng, với vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật tỉnh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật, khởi nghiệp và phát triển tỉnh, hằng năm, vào các ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, ngày Quốc tế người khuyết tật 03/12, chị Hiền còn cùng Ban chủ nhiệm tổ chức các buổi giao lưu cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, mời các chuyên gia về nói chuyện, chia sẻ, tư vấn việc làm, hướng nghiệp…

“Từ thực tế câu chuyện của chị Hiền, có thể thấy rằng người khuyết tật có thể làm được nhiều điều như người bình thường, thậm chí còn tốt hơn. Câu chuyện của chị Hiền là một tấm gương sáng để các bạn cùng cảnh thấu hiểu, không vì sự khiếm khuyết của bản thân mình mà mặc cảm, tự ti, hãy nỗ lực vượt lên số phận, vượt qua bệnh tật, tự tin hòa nhập cộng đồng”, ông Tùng nói.

Ảnh: Thanh Tùng và Nhân vật cung cấp

Nội dung: Thanh Tùng

Thiết kế: Huy Phạm

02/01/2026 - 12:08