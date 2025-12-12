1837 camera AI sắp hoạt động: Vẫn đầu trần, vượt đèn, bấm điện thoại lái xe

Thay đổi thói quen khi “mắt thần” AI sắp hoạt động

Trước thời điểm hệ thống camera AI giám sát giao thông hoạt động, phóng viên Dân trí có mặt tại nhiều nút giao thông “nóng” trên địa bàn Hà Nội để ghi nhận thực tế.

Việc chấp hành luật giao thông của người dân Thủ đô đã được cải thiện rõ rệt. Tuy vậy, tại một số điểm, tình trạng vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều… vẫn còn xảy ra.

Tại nút giao 4 tầng ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, số lượng người vượt đèn đỏ có giảm, song chưa triệt để.

Dù được các phương tiện truyền thông thông tin về việc phạt nguội qua camera AI nhưng một số tài xế điều khiển xe máy vẫn coi thường ngang nhiên không đội mũ bảo hiểm, leo lên vỉa hè, vượt đèn đỏ...

Tại ngã tư Nguyễn Trãi giao Khuất Duy Tiến, nhiều người dân không đội mũ, vượt đèn đỏ (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Anh Hưng (Nhân viên văn phòng tại Hà Nội) thường xuyên di chuyển từ khu vực Cầu Giấy đến Tây Hồ. Vài ngày qua, chuyện tắc đường hay ùn ứ vào giờ cao điểm vẫn diễn ra nhưng người đàn ông này cảm nhận ý thức của người dân được nâng cao.

"Trước đây, vào buổi sáng, khi chờ đèn đỏ ở các ngã tư, một số tài xế xe máy nhất là xe ôm công nghệ thường cố tình vượt đèn để đi nhanh. Vài ngày trở lại đây, tình hình này gần như không còn", anh Hưng cho biết.

Theo anh Hưng, chuyện phạt nguội bằng camera AI được nhiều người tham gia giao thông nhắc đến từ cách đây 5-6 ngày. Anh cảm nhận mọi người đã có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chấp hành.

Anh cho rằng, trước đây, xe máy thường là loại phương tiện đi lộn xộn nhiều nhất, vì cho rằng cơ quan chức năng không thể xác định được chủ nhân qua biển số, đặc biệt là các xe không chính chủ. Với việc làm sạch hệ thống dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe gần đây, nam tài xế tin rằng việc giám sát sẽ chặt chẽ hơn.

"Những người chưa chịu đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, dùng điện thoại khi điều khiển phương tiện có lẽ đang tham gia giao thông tin theo thói quen cũ. Tôi tin rằng, khi nhận được thông báo phạt, chắc chắn họ sẽ có ý thức hơn", anh nói.

Người dân không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, mặc dù có camera phạt nguội ngay phía trên quay lại (Ảnh: Trần Thành Công).

Trong khi đó, là tài xế công nghệ đã 2 năm, anh T. (sống ở Hà Nội) quyết định tắt ứng dụng, về quê vài ngày để xem xét tình hình giao thông khi có camera AI phạt nguội.

Biết tin hệ thống camera AI sắp hoạt động, anh T. đã tranh thủ lắp gương cho xe máy để tránh bị phạt. Điều khiến tài xế này lo lắng là thói quen sử dụng điện thoại để xem tuyến đường, vì không phải thông thạo toàn bộ địa bàn Hà Nội.

"Thực tế, qua quan sát hằng ngày, tôi cũng thấy nhiều phương tiện đi lại lộn xộn, không có trật tự. Việc phạt nguội bằng camera AI hy vọng giúp mọi người có ý thức chấp hành luật an toàn giao thông nghiêm túc hơn", anh T. cho biết.

Theo anh T., trước đây, các ngã tư có cảnh sát giao thông giám sát, xử phạt các trường hợp vi phạm. Khi có camera AI, việc giám sát sẽ rộng hơn, ghi nhận được toàn bộ các lái xe không tuân thủ luật lệ. Nam tài xế cho rằng, chỉ một phút lơ là cũng có thể nhận phiếu phạt.

Chưa rõ mức độ phạt sẽ như thế nào, anh T. sẽ về quê vài ngày, nghỉ ngơi cùng gia đình, sau đó mới tiếp tục chạy xe ôm.

"Đi ngược chiều, đi vào đường cấm hoặc vượt đèn đỏ, dùng điện thoại khi điều khiển phương tiện là các lỗi thường thấy nhất của tài xế", anh nói thêm.

Nhiều người vẫn ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi ngược chiều tại đường Giải Phóng (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Camera sắp hoạt động, nhưng nhiều người vẫn “nhờn luật” ngay trước mắt

Ngồi bán hàng tại khu vực đường Giải Phóng, anh Nam (bán giày) cho biết, anh thấy hệ thống camera được lắp đặt từ nhiều ngày trước.

Tuy vậy, ngay tại khu vực anh buôn bán, nhiều người dân vẫn vô tư vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều để tránh phải đi vòng xa hơn.

“Chuyện vượt đèn đỏ, đi ngược chiều như cơm bữa”, anh Nam nói.

Hơn 1800 camera phạt nguội được lắp tại nhiều tuyến phố (Ảnh: Trần Thành Công).

Anh Nam cho rằng việc xử phạt qua camera chủ yếu hiệu quả với xe chính chủ. Trường hợp người điều khiển là xe mua lại không sang tên, hoặc xe không đăng ký biển số đầy đủ thì rất khó xử phạt vì không có dữ liệu, hoặc dữ liệu không trùng khớp sau mua bán.

Người đàn ông cũng cho biết, theo quan sát của anh, trường hợp vi phạm nhiều nhất là các tài xế xe ôm, giao hàng, họ thường xuyên vượt đèn đỏ, thậm chí vừa đi vừa sử dụng điện thoại.

"Tôi mong rằng việc lắp camera sẽ có hiệu quả trong thời gian tới, khi đã có cá nhân bị xử phạt nặng và được truyền thông đưa tin", anh Nam nói.

Thường xuyên di chuyển qua tuyến đường có lắp camera AI, chị Quyên - sống tại phường Hà Đông, cho biết hằng ngày chị đều đi làm qua tuyến đường Nguyễn Trãi - Phạm Hùng.

Vì luôn chấp hành tín hiệu giao thông, người phụ nữ không lo lắng khi hệ thống camera được kích hoạt, thậm chí có chút mong chờ để cải thiện tình trạng vượt đèn đỏ, đi ngược chiều ở một số đoạn đường chị đi qua.

Một xe tải và xe máy vượt đèn đỏ ở ngã tư Phạm Hùng (Ảnh: Trần Thành Công).

Theo quan sát của chị, những ngày gần đây kể từ khi lắp camera, ý thức của nhiều người tham gia giao thông có cải thiện rõ rệt.

Ở những nơi không có bóng dáng lực lượng công an nhưng có lắp camera, nhiều người có xu hướng chấp hành tín hiệu đèn giao thông tốt hơn. Chỉ cần thấy “mắt thần”, họ lập tức giảm tốc hoặc dừng lại đúng quy định, điều trước đây không phải lúc nào cũng thấy.

“Tại cơ quan tôi, mọi người bắt đầu bàn tán về phạt nguội qua camera và nhắc nhau chấp hành tín hiệu đèn. Thi thoảng có người còn vào ứng dụng để kiểm tra xem có thông báo phạt hay chưa”, chị Quyên chia sẻ.

Dù vậy, trên tuyến đường đi làm mỗi ngày, qua nhiều nút giao có lắp camera, chị vẫn thường xuyên chứng kiến cảnh người đi đường không đội mũ bảo hiểm, chở hàng cồng kềnh, sử dụng điện thoại khi điều khiển xe. Thậm chí có người còn đi ngược chiều và quay lại lớn tiếng quát mắng người khác khi bị nhắc nhở, hoặc xảy ra va chạm với họ.

Một tài xế vừa đi vừa sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông (Ảnh: Thành Công).

Anh Lâm (tài xế taxi, sống tại phường Định Công) cho biết, từ ngày hệ thống camera AI được lắp đặt, bản thân anh phải “tỉnh táo” hơn mỗi khi đón khách. Thậm chí, doanh thu của anh giảm đáng kể vì thường xuyên gặp trường hợp khách đứng ngay tại khu vực cấm dừng, cấm đỗ. Do có camera ghi hình nên anh không dám liều vào đón.

“Bây giờ hầu như tuyến đường nào cũng có biển cấm dừng, cấm đỗ. Nếu mình bảo khách đi bộ ra chỗ khác vài trăm mét thì họ từ chối. Còn nếu cố vào đón mà bị camera ghi lại thì có thể mất cả triệu bạc tiền phạt, nên những cuốc như vậy tôi đành bỏ”, anh Lâm chia sẻ.

Theo anh, việc lắp đặt hệ thống camera là điều tích cực, góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Tuy nhiên, với tài xế như anh, việc này cũng đồng nghĩa phải thay đổi thói quen, không còn dám “tấp vào” đón khách dọc đường như trước, bởi chỉ cần một phút sơ suất là cả ngày chạy xe cũng không đủ tiền nộp phạt.