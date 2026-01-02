Camera AI Hà Nội "soi" hơn 100 trường hợp vi phạm ngày đầu năm mới

Chiều 2/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết tính từ 18h ngày 31/12/2025 đến 18h ngày 1/1, hệ thống gần 2.000 camera AI đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê, trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện có 31 trường hợp là ô tô, 78 trường hợp là xe máy. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và một số vi phạm khác.

Lực lượng CSGT ứng trực 24/24 giờ trong đêm giao thừa (Ảnh: Trần Thanh).

Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, cho biết, trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Hà Nội tăng cường giám sát giao thông 24/24 giờ thông qua hệ thống camera AI nhằm theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phức tạp về giao thông.

Ngoài ra, hệ thống camera AI cũng ghi nhận các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông làm căn cứ xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.