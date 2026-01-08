Khách Philippines đi mua cà phê rồi lạc đường, bắt taxi lên sân bay Nội Bài

Ngày 2/1, ông Junnie Reyes, 64 tuổi, du khách người Philippines, đi cùng vợ và cả đoàn tới Việt Nam du lịch 3 ngày. Đây cũng là lần đầu tiên vị khách tới Hà Nội.

Khoảng 20h cùng ngày, sau khi làm thủ tục và nhận phòng khách sạn trên phường Hoàn Kiếm, ông Reyes nói với vợ rằng muốn ra ngoài ngắm phố phường rồi sẵn tiện thưởng thức ly cà phê Việt Nam.

Vì thấy mệt mỏi sau chuyến đi, người vợ bảo chồng đi một mình, còn bà đi nghỉ sớm. Lang thang ngoài phố, ông Reyes chủ quan không mang theo thẻ, giấy tờ cá nhân, danh thiếp khách sạn hay điện thoại, mà chỉ cầm một ít tiền mặt.

Lực lượng chức năng hướng dẫn vị khách cung cấp thông tin có liên quan (Ảnh: Noibai International Airport).

Sau một hồi dạo khắp phố phường, vị khách người Philippines hốt hoảng khi biết mình đã đi lạc. Không có bất cứ giấy tờ nào trong tay để gọi xe về khách sạn, ông quyết định bắt một chiếc taxi công nghệ, báo tài xế chở thẳng lên sân bay Nội Bài.

Đó là thời điểm trùng với dịp nghỉ Tết Dương lịch và gặp rào cản ngôn ngữ nên vị khách gặp khó trong việc nhờ hỗ trợ. Ông dự tính sẽ nghỉ qua đêm ở sân bay, chờ tới ngày đoàn của mình về nước sẽ gặp nhau luôn ở Nội Bài.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nam Anh, đại diện khách sạn, cho biết, sáng 3/1 khi tỉnh dậy, vợ của ông Reyes mới phát hiện chồng "biến mất". Bà tá hỏa báo với nhân viên khách sạn nhờ hỗ trợ.

Ngay lập tức, các nhân viên vội vã đăng tải thông tin trên các hội nhóm du lịch để tìm kiếm. Lúc này, phương án tìm vị khách Philippines khá khó khăn vì ông không mang theo bất cứ món đồ cá nhân nào.

Trong khi đó vào sáng 3/1 tại nhà ga T2 Nội Bài, Minh - sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đang thực tập với vai trò là đại sứ chăm sóc khách hàng - phát hiện ông Reyes có biểu hiện lạ, nên đã tới hỏi thăm. Sau đó, nam sinh viên đưa khách xuống tầng 1 nhờ chị Hoàng Thu Thủy - nhân viên tại quầy thông tin - hỗ trợ.

Vị khách vui mừng khi tìm được người thân (Ảnh: Noibai International Airport).

Vị khách vẫn trong trạng thái hoảng loạn, khó giao tiếp trôi chảy. Hai bên phải dùng cả giấy bút, ngôn ngữ cử chỉ và phần mềm hỗ trợ dịch để hiểu nhau. Sau thời gian trao đổi, họ nắm được việc ông Reyes bị lạc đoàn, không nhớ tên khách sạn. Ông tới sân bay và dự tính ở lại vài ngày để chờ đoàn quay về nước sẽ gặp lại nhau tại đây.

Đại diện của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, sau khi nắm được manh mối, chị Thủy đã liên hệ với bộ phận an ninh và công an cửa khẩu sân bay nhờ trợ giúp.

Bằng nghiệp vụ chuyên môn, bộ phận an ninh nhanh chóng tra cứu được dữ liệu nhập cảnh của khách cũng như tên khách sạn mà đoàn Philippines đang lưu trú. Sau khi liên hệ trực tiếp, phía khách sạn và người thân của ông Reyes vỡ òa hạnh phúc. Họ như ngồi trên đống lửa suốt gần một ngày mà chưa tìm được thông tin.

Tối 3/1, vị khách được đưa trở về khách sạn an toàn sau gần 24 tiếng "mất tích". Ông Reyes bày tỏ lòng biết ơn với những người đã hết lòng hỗ trợ, giúp ông được đoàn tụ với người thân. Vị khách Philippines cũng nhận định, đây là chuyến du lịch đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.

Trước khi rời khỏi Hà Nội, ông Grace Chang, trưởng đoàn, đã thay mặt cả đoàn gửi bức thư cảm ơn tới Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Trong bức thư, vị khách bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ của nhân viên sân bay và lực lượng công an cửa khẩu trong việc giúp đoàn tìm lại người thân.