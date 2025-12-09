Danh sách 154 ô tô, xe máy bị camera AI "bắt lỗi"

Ngày 9/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 7/12 đến 12h ngày 8/12, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận hơn 22.000 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 72km/h, trong số đó có 3 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Theo Cục CSGT, các trường hợp vi phạm này đều được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Một chiếc ô tô đi sai làn bị camera AI phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian trên, hệ thống camera AI lắp đặt thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) đã tự động phát hiện 51 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 97 trường hợp vượt đèn đỏ.

Camera AI tại đường Lê Văn Lương ghi nhận 3 trường hợp đi sai làn đường.

Theo cảnh sát, những trường hợp này đã được Cục CSGT chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Danh sách 154 ô tô, xe máy bị camera AI phát hiện vi phạm từ 12h ngày 7/12 đến 12h ngày 8/12, tại đây.