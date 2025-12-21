Camera AI ở Hà Nội phát hiện hơn 1.000 trường hợp vi phạm trong 7 ngày

Chiều 21/12, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết sau 7 ngày vận hành, hệ thống camera AI đã phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm, chủ yếu là vượt đèn đỏ với 626 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm có 361 trường hợp.

Nhà chức trách cho biết sau 7 ngày vận hành, Công an TP Hà Nội đã tổ chức đánh giá hiệu quả tại nhiều nút giao trên các trục đường chính như Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học, Giải Phóng - Trường Chinh…

Một ô tô đón trả khách sai quy định bị camera AI ghi nhận (Ảnh: Ngọc Tiến).

"100% nút giao được áp dụng điều khiển đèn tín hiệu bằng AI đều ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng. Mức cải thiện lưu lượng dao động từ 4% đến trên 18%, tùy theo đặc điểm hình học của nút giao và cơ cấu dòng xe", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết.

Theo cảnh sát các nút giao có tính chất phức tạp, mật độ phương tiện cao như Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng, Giải Phóng - Trường Chinh vẫn duy trì mức cải thiện ổn định từ 6 đến 11%, cho thấy hệ thống vận hành hiệu quả, tin cậy trong điều kiện giao thông đông đúc.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, cùng với hiệu quả điều hành giao thông, ghi nhận thực tế cho thấy ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông có chuyển biến tích cực. Người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm hiệu lệnh đèn tín hiệu, dừng xe đúng vạch, hạn chế tình trạng vượt đèn đỏ, dừng đỗ tùy tiện.

Ngoài ra, nhiều người dân cũng bày tỏ sự đồng tình, đánh giá việc ứng dụng camera AI trong điều hành giao thông giúp giao thông minh bạch, công bằng hơn, tạo thói quen chấp hành luật một cách tự giác.