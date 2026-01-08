Trung Quốc: Cụ bà thụ tinh nhân tạo để mang thai ở tuổi 62 gây tranh cãi

Theo Dahe News, một phụ nữ tên Xiao Wei ở thành phố Songyuan (tỉnh Cát Lâm) thường xuyên đăng tải các đoạn video ghi lại hành trình mang thai của chị gái mình - người đang mang thai lần thứ hai ở tuổi ngoài 60.

Với mái tóc đã bạc, người phụ nữ mang thai ở độ tuổi này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau quyết định sinh con muộn của bà lại gây nhiều tranh cãi hơn nữa.

Tháng 1/2025, bà mất con trai - người con duy nhất trong gia đình. Truyền thông không công bố độ tuổi cũng như nguyên nhân tử vong của người con. Đến giữa năm, người phụ nữ quyết định mang thai bằng phương pháp IVF, với mong muốn có thêm một đứa trẻ.

Thai phụ 62 tuổi ở Trung Quốc (Ảnh: South China Morning Post).

Trong đoạn video đăng tải cuối tháng 12 năm ngoái, người phụ nữ chia sẻ: “Tôi nghĩ em bé có thể sẽ chào đời sớm hơn dự kiến. Bé hay đạp bụng tôi, mỗi khi tôi ăn đồ ngọt thì thai nhi lại rất hiếu động”.

Tại Trung Quốc, các bác sĩ bị cấm tiết lộ giới tính thai nhi do lo ngại tình trạng lựa chọn giới tính và nạo phá thai vì tư tưởng trọng nam khinh nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ 62 tuổi cho biết nhiều người xung quanh suy đoán bà đang mang thai bé trai vì bà thèm đồ ngọt.

“Họ nói rằng tôi thích ăn ngọt thì chắc là con trai. Vì vậy, tôi tin đó là sự trở lại của con trai tôi”, bà nói trong một đoạn clip.

Do mang thai ở độ tuổi rất cao, người phụ nữ phải trải qua các cuộc kiểm tra tiền sản dày đặc hơn so với các sản phụ trẻ tuổi. Mỗi lần đi khám, bà đều có em gái tháp tùng.

Đối với những lần kiểm tra quan trọng, hai chị em phải di chuyển khoảng 170km từ Songyuan đến trung tâm của tỉnh Cát Lâm để thăm khám tại các cơ sở y tế lớn.

Trao đổi với truyền thông, bác sĩ Chen Min - chuyên gia sản khoa cao cấp tại Bệnh viện số 1 TP Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) - cho biết: “Về nguyên tắc, chúng tôi không khuyến khích phụ nữ mang thai ở độ tuổi quá cao, bởi nguy cơ biến chứng là cực kỳ lớn”.

Theo bác sĩ này, khả năng xảy ra rủi ro trong thai kỳ của phụ nữ lớn tuổi cao hơn nhiều lần so với sản phụ trẻ. Hầu hết họ chỉ có thể sinh mổ, nhưng ngay cả phẫu thuật cũng tiềm ẩn nguy hiểm lớn.

“Nếu vẫn có nhu cầu sinh con ở tuổi cao, người phụ nữ cần được đánh giá y tế toàn diện trước khi mang thai, tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn của bác sĩ và sinh con tại bệnh viện lớn với khả năng cấp cứu đầy đủ”, bà nhấn mạnh.

Người phụ nữ tóc đã bạc, đang mang thai ở tháng thứ 6 (Ảnh: South China Morning Post).

Câu chuyện của người phụ nữ 62 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc sinh con ở độ tuổi này là ích kỷ, tiềm ẩn nhiều rủi ro và hệ lụy về lâu dài.

“Liệu họ có đủ sức khỏe và năng lượng để nuôi dạy đứa trẻ không? Nếu cha mẹ qua đời sớm, đứa trẻ sẽ phải mồ côi từ nhỏ. Ngay cả khi trưởng thành, em cũng khó tránh khỏi cảm giác tủi thân khi nhìn bạn bè vẫn còn cha mẹ”, một người bình luận.

Ở chiều ngược lại, nhiều người bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ quyết định của người phụ nữ lớn tuổi, cho rằng sinh con là nhu cầu tinh thần chính đáng.

“Con người cần một điểm tựa để tiếp tục sống. Đó chính là động lực giúp họ vượt qua mất mát”, một cư dân mạng chia sẻ.

Trước làn sóng tranh cãi, Xiao Wei cho biết: “Không ai thực sự hiểu được sự kiên định của chị tôi, cũng như nỗi đau khi mất đi đứa con duy nhất”.