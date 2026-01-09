Điều ít biết về hòm phiếu quý làm từ hòm tiền trong kỳ bầu cử 80 năm trước

Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, nhiều khách tới tham quan dành sự quan tâm đặc biệt tới chiếc hòm phiếu quý giá được trưng bày trang trọng trong tủ kính phòng chuyên đề “Mùa Xuân - Khởi nguồn thắng lợi”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Triệu Văn Hiển, nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) cho biết, chiếc hòm phiếu này được dùng trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I của nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (cũ, nay thuộc Quảng Trị), ngày 6/1/1946.

Hòm phiếu được trưng bày tại chuyên đề “Mùa Xuân - Khởi nguồn thắng lợi” cùng nhiều hiện vật.

Chiếc hòm phiếu có một điểm rất đặc biệt. Đây không phải là hòm phiếu được chuẩn bị riêng cho cuộc bầu cử, mà thực chất là chiếc hòm đựng tiền của một gia đình trong vùng.

“Hòm có kích thước nhỏ, bên trong chia thành nhiều ngăn để đựng tiền xu, tiền giấy. Thời điểm đó, do điều kiện còn nhiều khó khăn, địa phương không kịp chuẩn bị hòm phiếu riêng nên đã tận dụng hòm đựng tiền này cho ngày bầu cử”, ông Hiển cho biết.

Theo ông, giá trị lớn nhất của hiện vật không nằm ở hình thức hay quy mô, mà ở ý nghĩa lịch sử. Chiếc hòm phiếu là hiện vật gắn với sự kiện vô cùng quan trọng của đất nước - cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội Việt Nam sau ngày giành độc lập, diễn ra vào ngày 6/1/1946.

Chiếc hòm phiếu được làm từ hòm đựng tiền của một gia đình.

“Nếu so với hòm phiếu ngày nay dĩ nhiên hòm phiếu bây giờ đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Nhưng mỗi hiện vật bảo tàng đều có giá trị riêng, bởi nó gắn với một sự kiện lịch sử cụ thể. Đây là sự kiện khởi đầu, có ý nghĩa nền tảng đối với Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, ông Hiển nhấn mạnh.

Chiếc hòm làm bằng gỗ, hình chữ nhật, để mộc không sơn, có chiều dài 37cm, rộng 20,5cm và cao 22cm.

Hòm phiếu được sưu tầm về Bảo tàng Lịch sử Quốc gia từ gia đình cụ Hoàng Học ở xóm Thanh Long, xã Thanh Hóa, Quảng Bình (cũ), nay là xã Tuyên Lâm, Quảng Trị.

Người dân đến tham quan, lưu lại hình ảnh về hòm phiếu quý giá.

Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, chiếc hòm lại được người dân mang về sử dụng như một hòm đựng tiền bình thường.

Trong hoàn cảnh kháng chiến ở Quảng Bình, nhiều hòm phiếu ở địa phương này bị thất lạc, riêng gia đình cụ Học đã có ý thức giữ lại hòm phiếu và bảo quản trong vòng 10 năm. Đến ngày 8/7/1956, gia đình đã trao tặng hòm phiếu cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Chiếc hòm phiếu giản dị gợi nhớ về một sự kiện lịch sử trọng đại.

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta thực sự là một cuộc vận động chính trị rộng lớn và sâu sắc, biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết tâm làm chủ đất nước của nhân dân ta.

Cuộc Tổng tuyển cử đã tạo cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh chính trị và ngoại giao của Chính phủ ta, đồng thời góp phần làm nâng cao uy tín của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên trường quốc tế.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử phát triển của thể chế chính trị ở Việt Nam. Đó là thời kỳ nước ta có một Quốc hội dân tộc thống nhất, một Chính phủ liên hiệp kháng chiến có đầy đủ tư cách pháp lý đại diện cho nhân dân toàn quốc đảm đương nhiệm vụ đối nội và đối ngoại.

Hòm phiếu của nhân dân xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình dùng để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa I, ngày 6/1/1946 đang được trưng bày tại chuyên đề “Mùa Xuân - Khởi nguồn thắng lợi” của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Chuyên đề giới thiệu hơn 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh phản ánh những bước ngoặt quan trọng của tiến trình cách mạng Việt Nam gắn liền với các mùa xuân lịch sử, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam