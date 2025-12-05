Gần 2.000 camera AI tại Hà Nội dự kiến hoạt động từ 10/12

Ngày 5/12, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội thảo về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, nhằm từng bước hoàn thiện quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lực lượng Công an Thủ đô.

Đại tá Trần Đình Nghĩa trình bày báo cáo tại hội thảo (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại hội thảo, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội đã trình bày báo cáo về thực trạng công tác xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, báo cáo đánh giá việc xử lý vi phạm giao thông trên môi trường mạng là yêu cầu cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng chức năng lắp đặt gần 2.000 camera AI tại các tuyến đường ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Đại tá Nghĩa, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm Điều hành - Chỉ huy - Thông tin giao thông thông minh là yêu cầu cấp bách, nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và tối ưu hóa tổ chức giao thông.

Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trung tâm điều khiển giao thông đã được đầu tư nâng cấp giai đoạn 2, dự kiến đến ngày 10/12, toàn thành phố sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

"Mục tiêu của hệ thống không chỉ là phạt nguội mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định", Đại tá Nghĩa nhấn mạnh.