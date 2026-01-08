Ngôi làng ở Ba Lan gần 6.000 người cùng sống trên một con đường

Làng Sułoszowa nằm ở quận Kraków (tỉnh Lesser Poland), cách thành phố Kraków - trung tâm văn hóa lớn của Ba Lan - khoảng 29km về phía tây bắc.

Ngôi làng Ba Lan gây sốt vì 6.000 người sống trên một trục đường (Video: Human Documentary).

Theo trang Polish Observer, điều làm nên sự khác biệt lớn của Sułoszowa không phải là dân số, mà là cách bố trí toàn bộ cộng đồng chỉ trên một trục đường chính duy nhất.

Điều này khiến bất kỳ ai quan sát từ trên cao cũng kinh ngạc trước hình ảnh các dãy nhà san sát như những hạt ngọc trai được xâu dọc theo một dải dài.

Toàn bộ nhà cửa, trường học và điểm sinh hoạt cộng đồng của làng Sułoszowa đều nằm trên một tuyến đường duy nhất (Ảnh: 123RF/Picsel).

Trong ngôn ngữ địa lý, Sułoszowa là một “linear settlement” - kiểu định cư tuyến tính - vốn thường thấy ở các khu vực nông thôn truyền thống, nhưng hiếm nơi nào có quy mô lớn, dân cư đông đúc dọc theo một con đường như ở đây.

Tất cả nhà cửa, hàng quán, trường học và trung tâm cộng đồng đều nằm dọc theo trục đường chính dài gần 9km khiến đời sống ở Sułoszowa mang nét khác biệt so với các khu dân cư thông thường.

Nhiều bức ảnh chụp từ flycam (máy bay không người lái) lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một dải nhà nối tiếp nhau, phía sau mỗi căn nhà là một dải đất canh tác dài và hẹp.

Tuy vậy, Sułoszowa không phải trong mắt ai cũng là nơi sống lý tưởng. Daily Mail dẫn lời ông Stanisław, một trong những cư dân lớn tuổi của làng, cho rằng cuộc sống tại đây cũng tồn tại không ít bất tiện.

Những bức ảnh từ trên cao cho thấy một dải nhà nối tiếp nhau, phía sau mỗi căn nhà là một dải đất canh tác dài và hẹp (Ảnh: Shutterstock).

Theo ông Stanisław, nhiều người trẻ đã rời làng để lên thành phố hoặc ra nước ngoài, trong khi những người còn ở lại thường chạy xe máy với tốc độ cao qua các khu dân cư, gây ồn ào, đặc biệt vào cuối tuần.

“Chủ nhật là thời điểm tệ nhất. Khách du lịch kéo đến, đứng nhìn vào cửa sổ nhà tôi”, ông chia sẻ.

Bên cạnh đó, đời sống giải trí và dịch vụ tại Sułoszowa khá hạn chế. Ngôi làng không có quán rượu, còn nhà hàng duy nhất thường đóng cửa từ 17h. Vì vậy, giới trẻ địa phương phải di chuyển sang thị trấn Trzyciąż, cách làng khoảng 10km, nếu muốn có thêm lựa chọn ăn uống, gặp gỡ hoặc giải trí.