Camera AI "đếm" 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày

Ngày 8/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 6/12 đến 12h ngày 7/12, camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) đã tự động phát hiện 703 trường hợp vượt đèn đỏ.

Còn tại đường Lê Văn Lương, hệ thống camera AI đã ghi nhận 8 trường hợp đi sai làn đường.

Một lái xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, bị camera AI phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Nhà chức trách cho biết cũng trong khoảng thời gian trên, tại km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI ghi nhận các phương tiện lưu thông với tốc độ trung bình là 70km/h. Trong khoảng thời gian này, camera AI chỉ phát hiện 2 tài xế ô tô không thắt dây an toàn khi lái xe.

Tại hội thảo diễn ra hôm 5/12 tại Công an TP Hà Nội, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội đã trình bày báo cáo về thực trạng công tác xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông trên địa bàn thành phố, báo cáo đánh giá việc xử lý vi phạm giao thông trên môi trường mạng là yêu cầu cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Đại tá Nghĩa, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm Điều hành - Chỉ huy - Thông tin giao thông thông minh là yêu cầu cấp bách, nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và tối ưu hóa tổ chức giao thông.

Gần 2.000 chiếc camera AI tại Hà Nội dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ 10/12 (Ảnh: Trần Thanh).

Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trung tâm điều khiển giao thông đã được đầu tư nâng cấp giai đoạn 2, dự kiến đến ngày 10/12, toàn thành phố sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

"Mục tiêu của hệ thống không chỉ là phạt nguội mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định", Đại tá Nghĩa nhấn mạnh.