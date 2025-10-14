Trải nghiệm nhanh vivo X300 Pro tại Trung Quốc: Đối đầu iPhone 17 Pro Max

So với phiên bản tiền nhiệm, ngoại hình tổng thể của vivo X300 Pro đã trở nên vuông vức và cứng cáp hơn với các cạnh được vát phẳng. Hệ thống camera hình tròn với kích thước lớn ở mặt lưng tạo nên nét đặc trưng trong thiết kế của vivo X Series.

Phần mặt lưng hoàn thiện dạng nhám mờ giúp hạn chế bám dấu vân tay trong quá trình sử dụng. Thân máy có độ mỏng 7,99mm cùng các góc bo cong, tạo cảm giác cầm nắm tương đối thoải mái và chắc chắn.

Thiết bị cũng hỗ trợ khả năng chống bụi và chống nước đạt chuẩn IP68 và IP69, cho phép người dùng có thể yên tâm hơn khi sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường.

vivo X300 Pro được trang bị màn hình AMOLED thế hệ mới từ BOE, có kích thước 6,78 inch độ phân giải 2.800 x 1.260 pixel cùng tần số quét 120Hz. Viền màn hình được làm mỏng đều ở bốn cạnh cho trải nghiệm thị giác tốt.

Màn hình này có độ sáng tối đa 4.500 nit và có thể giảm xuống tối thiểu 1 nit giúp bảo vệ mắt tốt hơn khi sử dụng trong môi trường thiếu sáng hoặc ban đêm.

Thiết bị tích hợp bộ xử lý MediaTek Dimensity 9500, dung lượng RAM tối đa 16GB cùng tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 1TB. Máy được trang bị viên pin BlueVolt dung lượng lớn 6.510mAh, sử dụng công nghệ cực dương Silicon Anode.

Hệ thống camera trên vivo X300 Pro được cải tiến đáng kể so với thế hệ trước. Máy còn được trang bị con chip vivo V3+ dành riêng cho việc xử lý hình ảnh.

Camera chính có độ phân giải 50MP sử dụng cảm biến LYT-828 do vivo và Sony đồng phát triển. Cảm biến này có kích thước 1/1,28 inch và được tích hợp công nghệ VCS 3.0 giúp tái tạo màu sắc chính xác hơn. Trong khi đó, camera góc siêu rộng có độ phân giải 50 MP sử dụng cảm biến Samsung JN1.

Điểm nhấn trên hệ thống camera này nằm ở ống kính tiềm vọng với tiêu cự 85mm. Trung tâm của hệ thống là cảm biến HPB kích thước lớn 1/1.4 inch, độ phân giải 200MP được đồng phát triển bởi vivo và Samsung. Cảm biến này có khẩu độ f/2.67, phủ lớp ZEISS T* và đạt chứng nhận ZEISS APO.

Toàn bộ cụm camera được trang bị chống rung quang học đạt chuẩn CIPA 5.5, đảm bảo hình ảnh rõ nét và ổn định ngay cả khi chụp tele ở khoảng cách xa.

Bộ xử lý NPU Ultra-Efficient Imaging trên Dimensity 9500 được vivo và MediaTek đồng phát triển, kết hợp cùng thuật toán BlueImage giúp máy bắt nét và theo dõi chuyển động tốt hơn. vivo cho biết thiết bị có thể bắt nét và phản hồi màn trập ở cấp độ mili-giây, tăng độ ổn định khi theo dõi hơn 200% so với trước.

Thử nghiệm nhanh với chế độ chụp ảnh chân dung ở 5 tiêu cự khác nhau từ 24mm đến 135mm, cả 5 bức hình đều cho chất lượng tái tạo tốt về màu sắc, chi tiết và độ tương phản. Màu da tái tạo tự nhiên, các chi tiết trên khuôn mặt thể hiện rõ ràng, sắc nét. Các sợi tóc nhỏ ở vùng ven cũng được nhận diện chính xác và không bị xóa lẹm vào chủ thể.

Về khả năng quay video, vivo X300 Pro hỗ trợ quay 4K 60fps Portrait Video. Cả camera chính và camera tele đều hỗ trợ 4K 120fps Dual-Channel EIS, cho phép quay video Dolby Vision HDR chuyên nghiệp.

Ngoài ra, máy còn hỗ trợ quay 4K 120fps 10-bit Log ở mọi tiêu cự và tích hợp quy trình xử lý màu ACES, giúp đồng bộ màu sắc giữa các thiết bị và phần mềm hậu kỳ.

vivo X300 Pro được cài đặt sẵn trên hệ điều hành OriginOS 6, tích hợp đa dạng tính năng AI do công ty tự phát triển. Bên cạnh đó, nền tảng này còn hỗ trợ kết nối liền mạch với hệ sinh thái Apple.

vivo X300 Pro được bán ra tại thị trường Trung Quốc với mức giá khởi điểm 5.299 nhân dân tệ (tương đương 19,6 triệu đồng).

Dự kiến, dòng sản phẩm này cũng sẽ lên kệ tại thị trường Việt Nam vào tháng 11 tới. Thiết bị sẽ cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ trong cùng phân khúc như iPhone 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro Max hay Samsung Galaxy S25 Ultra.