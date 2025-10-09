+ Ưu điểm:

- Lực hút mạnh.

- Chổi chính có khả năng cắt tóc chống rối.

- AI nhận diện và tránh né đồ vật hiệu quả.

+ Hạn chế:

- Không hỗ trợ tự động pha nước lau nhà.

- Ứng dụng điều khiển chưa hỗ trợ tiếng Việt.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro phù hợp với các căn hộ một mặt sàn, không có nhiều bậc thềm hay gờ cửa cao. Thiết bị có lực hút mạnh, cảm biến linh hoạt và khả năng xử lý tóc rối hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu vệ sinh hằng ngày.

Tuy vậy, robot chưa thể tự pha dung dịch lau sàn và ứng dụng Xiaomi Home hiện chưa hỗ trợ tiếng Việt, nên trải nghiệm vẫn cần một phần thao tác thủ công từ người dùng.

Thiết kế

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro sở hữu thiết kế tối giản với tông màu trắng chủ đạo. Đây là một trong số ít robot hút bụi lau nhà trên thị trường có màu trắng. Thiết kế này giúp sản phẩm trở nên nổi bật hơn và tạo điểm nhấn cho không gian nội thất trong gia đình.

Đánh đổi lại, cả trạm sạc và robot đều sẽ dễ bám bẩn trong quá trình sử dụng thường ngày. Người dùng sẽ cần phải lưu ý vệ sinh thiết bị một cách thường xuyên hơn để giữ được vẻ ngoài sạch sẽ.

Khu vực phía trên của trạm sạc bố trí bình nước sạch có dung tích lớn 4 lít và bình nước bẩn dung tích 3,8 lít. Hai bình nước sạch và bình nước bẩn được thiết kế với hai màu sắc khác nhau để người dùng dễ dàng nhận diện.

Trải nghiệm sử dụng thực tế với việc lau dọn nhà có diện tích 60m2 (tần suất mỗi ngày lau dọn một lần), robot có thể hoạt động trong khoảng 6-7 ngày tùy theo chế độ thiết lập. Sau đó, người dùng mới cần bơm lại nước sạch và đổ nước bẩn trong bình. Ngay phía dưới là ngăn chứa túi đựng rác với dung tích 2,5 lít. Xiaomi cho biết túi đựng có khả năng gom rác và bụi tối đa 75 ngày.

Thiếu sót của mẫu robot này nằm ở việc không được trang bị ngăn chứa dung dịch vệ sinh. Người dùng sẽ cần pha dung dịch lau nhà một cách thủ công mỗi khi thay bình nước sạch. Điểm hạn chế này khiến cho trải nghiệm sử dụng robot chưa hoàn toàn tự động hóa.

Khả năng nhận diện và tránh né vật thể

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro được trang bị hệ thống 3 camera kết hợp chiếu laser điểm và cảm biến RGB cho khả năng nhận diện và phân loại vật thể nhỏ chính xác hơn so với công nghệ laser truyền thống.

Bên cạnh đó, robot còn tích hợp AI để phát hiện chướng ngại vật. AI sẽ phân biệt rác khô, rác ướt hay hỗn hợp để tối ưu cách dọn dẹp, đồng thời giảm nguy cơ robot bị kẹt.

Robot được trang bị hệ thống điều hướng laser có thể thu gọn. Theo đó, mô-đun sẽ tự động hạ xuống khi phát hiện các khu vực có khoảng trống thấp, cho phép thiết bị chui lọt vào các không gian chỉ cao từ 9,5cm để làm sạch. Trong môi trường bình thường, cảm biến DToF nâng lên quét 360 độ xung quanh liên tục, giúp điều hướng nhanh và tối ưu.

Hệ thống radar còn được sử dụng để thiết lập bản đồ ảo. Thử nghiệm với căn chung cư 60m2, robot mất khoảng 5 phút để có thể quét và tạo lập bản đồ ảo cho các phòng. Người dùng cũng có thể kết nối robot với ứng dụng Xiaomi Home trên điện thoại để điều khiển các chế độ dọn dẹp hay thiết lập khu vực dọn dẹp phù hợp với nhu cầu.

Ứng dụng còn có tính năng Video Manager tích hợp camera 1080P trên Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, hỗ trợ giám sát trực tiếp và đánh dấu vật cản. Đồng thời, robot cũng tích hợp đèn LED chiếu sáng để có thể hoạt động tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Trải nghiệm sử dụng thực tế cho thấy hệ thống cảm biến và camera AI của robot hoạt động tương đối hiệu quả. Robot có thể nhận diện chính xác và tránh né cả những vật thể nhỏ như dây điện, sạc cáp… Trong suốt quá trình sử dụng, người dùng sẽ không cần phải lo lắng về việc robot bị mắc kẹt khi hoạt động.

Robot cũng tích hợp hệ thống cảm biến siêu âm giúp nhận diện thảm, tự động nâng khăn lau 10-15mm để bảo vệ thảm luôn khô ráo khi robot lau sàn.

Giống với tất cả robot hút bụi lau nhà trong phân khúc trung cấp, Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro không có khả năng vượt qua bậc thềm hay gờ chắn cao. Đây là trang bị chỉ xuất hiện trên những mẫu robot hút bụi lau nhà cao cấp. Do đó, thiết bị sẽ không phù hợp khi sử dụng tại các căn nhà có nhiều phòng được ngăn bởi bậc thềm cao.

Hiệu suất làm sạch và bảo trì

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro được tích hợp chổi chính có khả năng tự cắt tóc với hai lưỡi dao ẩn. Phần chổi chính có thiết kế dạng răng lược giúp đưa tóc vào nếp rồi cắt chúng thành những đoạn nhỏ. Trong quá trình làm sạch, robot sẽ vừa hút vừa cắt tóc, giúp cho tóc không bị cuốn và gây rối chổi chính. Luồng khí tốc độ cao sẽ hút những phần tóc sau khi cắt vào bên trong ngăn chứa rác ở phía trên.

Thực tế sử dụng, giải pháp này cho thấy hiệu quả hoạt động tốt khi không để lại tóc trên chổi chính. Toàn bộ tóc đều đã được cắt thành những đoạn nhỏ và hút vào bên trong ngăn đựng rác. Người dùng không còn phải tốn công sức để hỗ trợ robot gỡ rối khi tóc bị cuốn vào bên trong chổi chính.

Phần chổi cạnh cũng được thiết kế để có thể mở rộng một cách linh hoạt. Thiết kế này đảm bảo làm sạch hiệu quả tại các góc và cạnh, bao phủ các khu vực khó tiếp cận như góc tường hay chân bàn, ghế và nhiều đồ nội thất khác.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro sở hữu lực hút quạt gió lên đến 20.000Pa, thuộc nhóm mạnh nhất trong phân khúc tầm trung. Do đó, robot hút bụi có thể dễ dàng xử lý các loại bụi bẩn hàng ngày như bụi mịn, hạt nhỏ, rác vụn, tóc và lông thú.

Dĩ nhiên, khi sử dụng ở công suất tối đa, tiếng ồn phát ra cũng tương đối lớn. Đối với quá trình dọn dẹp hàng ngày, người dùng nên sử dụng ở chế độ tiêu chuẩn để không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất dọn dẹp hiệu quả.

Tương tự phần lớn robot hút bụi lau nhà trong cùng phân khúc, Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro cũng sử dụng cơ chế giẻ lau dạng xoay tròn với cánh tay vươn dài. Theo đó, một bên giẻ sẽ liên tục vươn dài ra để xử lý bụi bẩn ở góc nhà, cạnh tường hoặc chân bàn ghế.

Một số mẫu robot cao cấp sẽ sử dụng cơ chế dạng cuộn lăn giúp gia tăng diện tích tiếp xúc với bề mặt sàn, từ đó tăng áp lực lên sàn và mang lại hiệu quả lau tối ưu hơn. Tuy vậy, cơ chế này có cấu trúc phức tạp hơn, nên thường chỉ xuất hiện trên một số dòng sản phẩm cao cấp có mức giá trên 30 triệu đồng.

Với các cảm biến và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp, robot có thể nhận dạng các loại bụi bẩn khác nhau và tự động điều chỉnh phương pháp làm sạch phù hợp. Giẻ lau còn được giặt bằng nước nóng 80 độ C giúp loại bỏ nhanh chóng các vết bẩn cứng đầu.

Sau khi thực hiện xong quá trình lau dọn, robot sẽ quay trở lại trạm sạc để tự vệ sinh và sạc pin. Trạm sạc của Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro tích hợp hai lưỡi cạo xoay tự động, giúp vệ sinh bề mặt bên trong trong quá trình giặt khăn lau. Sau khi giặt, giẻ cũng sẽ được sấy khô tự động trong vòng 2 giờ. Thiết kế này giúp giảm thiểu việc người dùng phải bảo dưỡng thủ công.

Robot tích hợp viên pin dung lượng 5.200mAh, cho phép hoạt động liên tục tới 140 phút. Ngoài ra, robot còn hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói qua Amazon Alexa hoặc Google Assistant. Thông qua ứng dụng Xiaomi Home, người dùng còn có thể điều khiển từ xa để khởi động chế độ làm sạch, khóa trẻ em ngăn chặn thao tác nhầm từ trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

Tuy nhiên, điểm hạn chế là ứng dụng chưa hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Điều này có thể gây cản trở đối với người dùng lớn tuổi hoặc những người không có nhiều am hiểu về cách điều khiển thiết bị. Đây cũng là điều mà Xiaomi sẽ cần sớm cải thiện để thiết bị trở nên thân thiện hơn với người dùng tại thị trường Việt Nam.

Tổng kết

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 20 triệu đồng, trong khi bản tiêu chuẩn có giá 17 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Dreame L30s Ultra, Mova P50 Ultra hay Roborock Q Revo EDGE 5v1.

Giống với các sản phẩm khác thuộc phân khúc trung cấp, Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro không có khả năng leo qua các bậc thềm hay gờ cao. Một hạn chế khác là ứng dụng Xiaomi Home chưa hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Đồng thời, sản phẩm này vẫn chưa hoàn toàn tự động hóa mọi quy trình khi người dùng sẽ cần hỗ trợ robot pha nước lau nhà mỗi khi thay bình nước sạch.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro sẽ phù hợp với những căn nhà có một mặt sàn, các phòng không bị ngăn cách bởi những bậc thềm hay gờ cửa quá cao. Thiết bị sở hữu công suất lớn và khả năng xử lý tóc rối hiệu quả, có thể đáp ứng tốt nhu cầu của những gia đình thường xuyên phải dọn dẹp tóc rụng hoặc lông thú cưng.