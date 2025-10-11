+ Ưu điểm:

- Lực hút mạnh.

- Thời lượng sử dụng pin lâu.

- Chế độ lau nhà bằng nước nóng hữu dụng.

+ Hạn chế:

- Mức giá cao so với các sản phẩm lau dọn thông thường.

- Không hỗ trợ tự động pha nước lau sàn.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Dreame H15 Pro Heat hướng đến nhóm người dùng có nhu cầu vệ sinh kỹ lưỡng, ưu tiên tính tiện nghi và sẵn sàng chi trả cho thiết bị công nghệ cao nhằm tiết kiệm thời gian dọn dẹp.

Với mức giá cao hơn đáng kể so với các sản phẩm lau dọn thông thường, người dùng cần cân nhắc kỹ giữa nhu cầu thực tế và ngân sách để đánh giá xem những tính năng thông minh mà thiết bị mang lại có thực sự cần thiết và tương xứng với khoản đầu tư hay không.

Thiết kế và lắp đặt

Robot hút bụi lau nhà được biết đến là một giải pháp đơn giản hỗ trợ dọn dẹp hàng ngày ở mức cơ bản. Ưu điểm của những thiết bị robot là chúng có thể hoạt động một cách hoàn toàn tự động mà người dùng không cần phải can thiệp quá nhiều.

Tuy vậy, robot có thể chưa phải là giải pháp tối ưu trong một số trường hợp cần lau dọn chuyên sâu.

Lúc này, máy hút bụi lau nhà cầm tay sẽ là giải pháp tối ưu hơn. Sản phẩm này kết hợp cả chức năng hút bụi và lau sàn trong một thiết kế nhỏ gọn. Thay vì phải sử dụng nhiều dụng cụ khác nhau, người dùng có thể đồng thời hút sạch bụi bẩn, rác vụn và lau sàn nhà chỉ với một thiết bị.

Dreame H15 Pro Heat hiện là máy hút bụi lau nhà cầm tay cao cấp nhất của hãng tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm sở hữu thiết kế tối giản với màu đen bóng chủ đạo và các đường viền sơn màu xám kim loại. Các thành phần cấu tạo đều có thể dễ dàng tháo lắp và thay thế, thuận tiện trong quá trình bảo dưỡng thiết bị.

Điểm đáng chú ý trên sản phẩm nằm ở khả năng ngả phẳng 180 độ. Thiết kế này cho phép người dùng có thể dễ dàng lau dọn tại các khu vực thấp như gầm giường, gầm tủ, sofa, vốn là những nơi thường dễ bị bỏ sót vì khó vệ sinh.

Máy có trọng lượng khoảng 6kg, không quá nhẹ giúp cho thiết bị đảm bảo độ ổn định và chắc chắn trong quá trình vận hành. Bình chứa nước sạch đặt ở phía trước có dung tích 800ml, trong khi bình chứa nước bẩn phía sau có dung tích 650ml.

Thử nghiệm lau dọn thực tế trong một căn chung cư có diện tích 60m2, mỗi bình nước sạch có thể đáp ứng 2 lần lau dọn vệ sinh ở chế độ tự động.

Bình chứa nước bẩn còn được trang bị lưới lọc có thể tách được rác và chất lỏng riêng biệt. Sau đó, người dùng chỉ cần đổ phần nước thải, trong khi rác khô có thể gom lại một cách nhanh chóng mà không cần phải chạm tay vào hỗn hợp này.

Một điểm hạn chế là máy không được trang bị sẵn khay chứa nước lau sàn và không hỗ trợ tự động pha dung dịch lau sàn. Người dùng sẽ cần tự pha nước lau sàn cho mỗi lần sử dụng.

Điều này khiến cho thiết bị chưa mang lại trải nghiệm tự động hóa một cách hoàn toàn. Đây không phải là vấn đề quá lớn nhưng vẫn là một thiếu sót cần cải tiến, đặc biệt là đối với một thiết bị thuộc phân khúc cao cấp.

Thiết bị cũng bao gồm một phần trạm sạc kiêm vai trò làm sạch và sấy khô con lăn. Sau khi sử dụng xong, người dùng chỉ cần đặt cây lau vào đúng vị trí, trạm sạc sẽ tự động vệ sinh và sấy khô cho máy.

Khả năng vận hành và bảo trì

Dreame H15 Pro Heat hỗ trợ 4 chế độ lau dọn khác nhau, bao gồm chế độ thông minh, tăng cường, hút khô và nước nóng. Người dùng có thể chuyển đổi qua lại giữa các chế độ chỉ bằng một nút bấm ngay trên tay cầm điều khiển.

Điểm nhấn trên H15 Pro Heat nằm ở công nghệ ThermoRinse. Theo đó, 24 vòi bơm áp lực cao sẽ liên tục phun nước nóng 85 độ C để làm ướt cuộn lăn từ trong ra ngoài, giúp bề mặt của cuộn lăn có thể đạt độ nóng đến 55 độ C.

Sau khi kích hoạt chế độ nước nóng, máy sẽ mất khoảng 10 giây để thực hiện quá trình gia tăng nhiệt cho nước và có thể sử dụng. Nước nóng sẽ đặc biệt hữu dụng để loại bỏ các vết bẩn khô cứng hoặc vết dầu mỡ.

Thử nghiệm với hỗn hợp chất bẩn dạng ướt bao gồm nước tương, tương ớt và dầu ăn, máy có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ sau hai lần thao tác đẩy lên và kéo về, toàn bộ vết bẩn đều đã được xử lý gọn gàng và không để lại mùi. Đây là những vết bẩn thường xuất hiện ở khu vực bếp và nếu không lau dọn sạch sẽ thì rất dễ để lại mùi hôi khó chịu.

Trong quá trình sử dụng thực tế hàng ngày với các vết bẩn thông thường, phần lớn thời gian người dùng chỉ cần sử dụng chế độ tự động. H15 Pro Heat được trang bị công nghệ nhận diện bụi bẩn RGB. Máy có khả năng nhận diện đa dạng các loại bụi bẩn và vết bẩn, từ vụn thức ăn khô cho đến chất lỏng sánh đặc, và tự động điều chỉnh lực hút phù hợp.

Thiết bị tích hợp cánh tay cơ học AI GapFree tự động hạ xuống và làm sạch khu vực phía trước. Khi đẩy máy hút bụi về phía trước và kéo ngược về, cánh tay cơ học AI hạ xuống để tiếp cận bụi và mảnh vụn chỉ trong 0,2 giây để gạt sạch vết bẩn. Đồng thời, thiết kế này cũng đảm bảo sàn luôn khô ráo, không còn vệt nước đọng lại trên mặt sàn.

Thiết bị sở hữu lực hút 22.000Pa, thuộc nhóm mạnh nhất hiện có trên thị trường. Điều này giúp máy có thể dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, mảnh vụn, tóc hay lông thú cưng. Máy có thời gian hoạt động 72 phút ở chế độ yên tĩnh và khoảng 20 phút khi dùng nước nóng, đủ để lau các căn hộ có diện tích rộng mà không phải sạc giữa chừng.

Với những loại rác dạng khô kích thước lớn, máy có thể hút sạch chỉ sau 2-3 lần đẩy ở chế độ tự động. Phần rác được hút gọn gàng và không bị văng ra khu vực xung quanh. Sàn nhà cũng gần như khô ngay lập tức, không để lại các vệt nước thừa.

Một trong những vấn đề nan giải thường gặp trên robot hút bụi và máy hút bụi lau nhà cầm tay là tình trạng tóc dài quấn quanh chổi, gây rối và thậm chí khiến thiết bị không thể hoạt động.

Để giải quyết vấn đề trên, cuộn lăn H15 Pro Heat được tích hợp thêm công nghệ răng lược đàn hồi PPA Thụy Sỹ TangleCut.Khi gặp tóc, răng lược tự động cắt thành các đoạn nhỏ và đưa vào khoang chứa rác, giữ cuộn lăn luôn sạch sẽ, không tắc nghẽn.

Giải pháp này hoạt động tương đối hiệu quả. Sau hơn một tuần sử dụng, gần như không có tóc rối bị cuốn vào con lăn. Điều này giúp người dùng không phải tốn thời gian, công sức để vệ sinh và gỡ rối tóc thủ công cho con lăn lau nhà.

Ngoài ra, người dùng còn có thể kết nối thiết bị với ứng dụng Dreamehome trên điện thoại. Ứng dụng này cho phép theo dõi hiệu suất máy, kiểm tra pin, nhận thông báo bảo trì hoặc tùy chỉnh cài đặt. Thiết bị còn tích hợp tính năng điều khiển làm sạch từ xa thông qua điện thoại.

Thoạt nghe, tính năng này có vẻ không thực tế và thiếu tính hiệu quả. Tuy vậy, nó có thể trở nên cần thiết trong một số trường hợp nhất định. Đơn cử, khi cần lau dọn tại các vị trí thấp và sâu như gầm giường, người dùng chỉ cần đặt máy ở trạng thái ngả phẳng, kích hoạt chế độ điều khiển từ xa và sau đó thiết bị sẽ tự động hoàn thành công việc.

Sau khi sử dụng, người dùng chỉ cần đặt thiết bị quay trở lại trạm sạc và bấm phím tự động vệ sinh trên thiết bị. Máy hỗ trợ làm sạch sâu với nước nóng 100 độ C. Sau đó, cuộn lăn sẽ được sấy khô tự động để tránh mùi và vi khuẩn, nấm mốc. Người dùng lúc này chỉ cần làm duy nhất một công việc là đổ bình chứa nước bẩn.

Tổng kết

Dreame H15 Pro Heat được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 16,99 triệu đồng. Xét trong cùng phân khúc và các chức năng tương đương, thiết bị cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Tineco Floor One S9 Artist Steam.

Dreame H15 Pro Heat sẽ phù hợp với nhóm người dùng mong muốn tìm kiếm một giải pháp vệ sinh nhà cửa toàn diện, không ngại đầu tư vào công nghệ cao cấp để đạt được hiệu quả làm sạch sâu và giảm thiểu tối đa công sức dọn dẹp.

Tuy nhiên, để có được trải nghiệm sử dụng tiện lợi trên, người dùng sẽ cần chi trả một khoản phí cao hơn đáng kể so với những thiết bị lau dọn thông thường. Người dùng sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu và ngân sách cá nhân để quyết định xem liệu các tính năng thông minh này có xứng đáng với khoản đầu tư lớn hơn hay không.