Đánh giá OPPO A6 Pro: Thiết kế mỏng nhẹ, pin khỏe, camera còn hạn chế

+ Ưu điểm:

- Thiết kế mỏng nhẹ, độ bền cao.

- Màn hình hiển thị tốt.

- Thời lượng sử dụng pin khỏe.

+ Hạn chế:

- Chất lượng camera trung bình.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

OPPO A6 Pro phù hợp với người dùng phổ thông, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần một thiết bị mỏng nhẹ, bền bỉ và có pin tốt.

Máy đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản hằng ngày, nhưng chưa phải lựa chọn tối ưu cho chụp ảnh sáng tạo hay xử lý tác vụ nặng.

Thiết kế và màn hình

OPPO A6 Pro thừa hưởng nhiều đường nét thiết kế từ dòng sản phẩm Reno14. Máy sở hữu thiết kế tối giản với các cạnh được vát phẳng, bốn góc bo cong nhẹ mang lại trải nghiệm cầm nắm tương đối thoải mái và ôm tay.

Mặt lưng của máy được làm từ chất liệu thủy tinh hữu cơ, trong khi khung viền hoàn thiện từ nhựa. Mặt lưng cũng được hoàn thiện dạng nhám mờ, giúp hạn chế bụi bẩn và dấu vân tay trong quá trình sử dụng.

Thiết bị có độ mỏng 8mm cùng trọng lượng 188g, đủ mỏng nhẹ để người dùng có thể sử dụng thoải mái bằng một tay trong thời gian dài. Phần thân cho cảm giác cầm nắm cứng cáp, không xuất hiện tình trạng ọp ẹp khi tác động lực lên khung máy.

OPPO A6 Pro được trang bị khung viền nguyên khối cùng lớp bảo vệ linh kiện bằng keo và xốp chuyên dụng. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66/IP68/IP69 có thể chống lại nhiều loại chất lỏng, đồng thời ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn.

Ngoài ra, OPPO A6 Pro còn đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội. Máy sở hữu mặt kính cường lực AGC DT-Star D+ hỗ trợ hạn chế trầy xước và va đập. Bên trong, hợp kim nhôm AM04 do OPPO phát triển có khả năng chịu được 1.000 lần uốn cong, cũng được sử dụng bảo vệ bo mạch chủ và các linh kiện cốt lõi.

Những trang bị trên giúp người dùng có thể an tâm hơn khi sử dụng thiết bị trong nhiều môi trường khắc nghiệt. Tuy vậy, cũng cần lưu ý rằng các công nghệ trên được tích hợp để gia tăng trải nghiệm và độ bền cho sản phẩm. Người dùng không nên quá phụ thuộc hay thử nghiệm thiết bị trong những điều kiện nguy hiểm để tránh rủi ro.

Màn hình trên OPPO A6 Pro là một trong những cải tiến đáng giá nhất so với thế hệ tiền nhiệm. Đây cũng là một trong số ít smartphone thuộc phân khúc phổ thông được trang bị màn hình AMOLED. Màn hình của máy có kích thước 6,57inch, độ phân giải Full HD+ (1.080 x 2.374 pixel) cùng tần số quét 120Hz.

Đặc trưng của màn hình AMOLED cho màu sắc hiển thị rực rỡ, màu đen sâu và góc nhìn rộng. Độ sáng màn hình tối đa đạt mức 1.400nit cho phép hiển thị rõ ngay cả dưới ánh sáng mạnh. Đáng nói, viền màn hình cũng được cải tiến mỏng hơn, cho tỷ lệ hiển thị đạt 93% diện tích mặt trước.

Phần đục lỗ trên màn hình có kích thước nhỏ và không bị quầng đen như một số sản phẩm sử dụng màn hình LCD trong cùng phân khúc. Máy cũng tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình cho tốc độ nhận diện nhanh và dễ sử dụng.

Hiệu suất và pin

OPPO A6 Pro được trang bị bộ xử lý MediaTek Helio G100, dung lượng RAM 8GB cùng tùy chọn bộ nhớ trong 128/256GB. Đánh giá nhanh thông qua phần mềm chấm điểm hiệu suất Antutu BenchMark, OPPO A6 Pro đạt hơn 567.000 điểm.

So sánh nhanh với một số đối thủ trong cùng phân khúc, Honor X9c Smart dùng chip Dimensity 7025-Ultra đạt được hơn 460.000 điểm, Samsung Galaxy A36 dùng chip Snapdragon 6 Gen 3 đạt hơn 600.000 điểm, Xiaomi Redmi Note 14 Pro dùng chip MediaTek Helio G100-Ultra đạt hơn 450.000 điểm.

Trải nghiệm thực tế với một số tựa game phổ biến như PUBG Mobile hay Liên Quân Mobile, máy có thể đạt được 60fps với mức thiết lập đồ họa trung bình - cao. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị hệ thống tản nhiệt SuperCool VC giúp cho hiệu suất được duy trì ổn định trong suốt quá trình chơi game.

OPPO A6 Pro được trang bị công nghệ tăng cường kết nối AI 3.0 giúp tăng cường ổn định mạng và chuyển đổi thông minh giữa các kết nối. Công nghệ này hỗ trợ nhận diện và ưu tiên băng thông hỗ trợ các tựa game online giảm độ trễ khi mạng yếu, giúp cải thiện tín hiệu kết nối khi chơi game.

Tương tự với phần lớn smartphone trong phân khúc phổ thông, OPPO A6 Pro sẽ đáp ứng tốt nhất cho những tác vụ sử dụng không quá nặng. Máy sẽ không phù hợp để xử lý các công việc liên quan đến đồ họa nặng hay chỉnh sửa video 4K.

Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 7.000mAh, thuộc nhóm lớn nhất hiện có trong phân khúc. OPPO cho biết viên pin này được phát triển dựa trên thiết kế graphite mật độ cao, có khả năng duy trì trên 80% dung lượng ban đầu sau khoảng thời gian 5 năm sử dụng.

Với các tác vụ thông thường như nghe gọi, nhắn tin, duyệt web, xem video và sử dụng mạng xã hội, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng 1,5-2 ngày.

Máy còn tích hợp công nghệ sạc nhanh SuperVOOC công suất 80W, cho phép sạc đầy 100% dung lượng pin trong khoảng 61 phút. Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng chiếc điện thoại này như một viên pin dự phòng để sạc ngược cho những thiết bị khác.

Giống với các thiết bị Find X8 và Reno14, máy cũng được trang bị khả năng "giao tiếp" với các sản phẩm thuộc hệ sinh thái của Apple. OPPO A6 Pro có thể chia sẻ nhanh hình ảnh, video với iPhone, tương tự tính năng AirDrop mà Apple tích hợp trên các thiết bị của hãng.

Camera và các tính năng AI

OPPO A6 Pro được trang bị hệ thống camera kép với ống kính chính 50MP và ống kính mono 2MP. Trên thực tế, camera không phải là điểm mạnh của dòng sản phẩm này. Ở điều kiện đủ sáng, ảnh chụp có độ chi tiết và tương phản vừa đủ, màu sắc được xử lý hài hòa theo hướng trung thực.

Tuy vậy, chất lượng ảnh sẽ bị giảm xuống đáng kể khi người dùng chụp hình trong điều kiện thiếu sáng. Thêm vào đó, máy cũng không được trang bị camera góc siêu rộng hay camera telephoto, làm hạn chế đáng kể khả năng sáng tạo của người dùng khi muốn chụp ảnh.

Hệ thống camera của máy sẽ phù hợp để đáp ứng các yêu cầu chụp hình cơ bản thường ngày. Nếu có yêu cầu cao về chất lượng hình ảnh hoặc yêu thích các góc máy sáng tạo hơn, đây sẽ không phải là một lựa chọn phù hợp.

Bù lại, thiết bị được thừa hưởng tương đối đầy đủ các công cụ chỉnh sửa hình ảnh AI từ dòng sản phẩm Reno. Tính năng tăng cường độ rõ nét bằng AI sẽ hỗ trợ làm nét bức ảnh trong nhiều trường hợp.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ hàng loạt công cụ chỉnh sửa khác như xóa vật thể AI, tăng cường rõ nét AI, làm nét khuôn mặt AI, chống lóa AI.

Tổng kết

OPPO A6 Pro được bán ra tại thị trường Việt Nam với giá từ 7,5 triệu đồng. Máy cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Samsung Galaxy A36, Honor X9c Smart và Xiaomi Redmi Note 14 Pro.

Thiết bị sẽ phù hợp với nhóm người dùng là học sinh, sinh viên hoặc những người lao động phổ thông cần tìm kiếm một chiếc smartphone có thiết kế mỏng nhẹ, màn hình hiển thị tốt, độ bền cao và thời lượng sử dụng pin khỏe.

Máy mang lại hiệu suất hoạt động ổn định trong phân khúc, nhưng sẽ không phù hợp để sử dụng các tác vụ quá nặng. Đồng thời, hệ thống camera của máy cũng chỉ có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản. Việc thiếu đi trang bị ống kính góc siêu rộng và ống kính telephoto khiến người dùng bị hạn chế đáng kể khả năng chụp hình.