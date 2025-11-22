Hướng dẫn làm lại, cấp mới thẻ Căn cước thông qua ứng dụng VNeID

Việc cấp đổi thẻ Căn cước không phải yêu cầu bắt buộc đối với toàn bộ người dân. Điều 24 Luật Căn cước quy định các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm: - Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này (công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi). - Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; - Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật; - Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước; - Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính; - Xác lập lại số định danh cá nhân; - Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu. Cùng với đó, các trường hợp cấp lại thẻ căn cước bao gồm: - Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được, trừ trường hợp quy định tại Điều 21 của Luật này; - Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, kể từ ngày 12/8, người dân có thể đề nghị cấp đổi thẻ Căn cước thông qua ứng dụng VNeID để thông tin trên thẻ chuẩn xác với quê quán và địa chỉ mới sau khi đã sắp xếp các đơn vị hành chính.

Người dùng bị thất lạc hoặc có thẻ CCCD bị hư hỏng cũng có thể đề nghị cấp lại thẻ mới thông qua ứng dụng VNeID.

Thực hiện theo các bước sau để đăng ký làm lại hoặc đổi thẻ Căn cước mới

- Đầu tiên, cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất. Thông thường ứng dụng trên smartphone sẽ tự động cập nhật khi có phiên bản mới nên người dùng có thể bỏ qua bước này.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, bạn chọn “Thủ tục hành chính”, sau đó tìm đến mục “Cấp, quản lý căn cước” và nhấn vào một trong những chức năng cần thực hiện.

Trong trường hợp muốn cấp đổi thẻ Căn cước để thay đổi địa chỉ, quê quán trên thẻ, bạn chọn “Cấp đổi thẻ Căn cước”. Còn nếu muốn cấp lại thẻ Căn cước đã bị mất hoặc hư hỏng, bạn chọn “Cấp lại thẻ Căn cước”.

Yêu cầu đổi thẻ Căn cước để cập nhật địa chỉ và quê quán mới

Để yêu cầu cấp thẻ Căn cước mới, bạn nhấn vào tùy chọn “Cấp đổi thẻ Căn cước” từ menu hiện ra, sau đó nhập mã PIN bảo vệ của VNeID để tiếp tục.

- Tại giao diện hiện ra, bạn nhấn vào nút “Tạo mới yêu cầu”, sau đó chọn “Bản thân” nếu muốn yêu cầu cấp mới thẻ Căn cước cho chính mình, hoặc “Khai hộ” trong trường hợp muốn đề nghị cấp lại thẻ Căn cước cho người khác.

- Bước tiếp theo, VNeID sẽ hiển thị thông tin cá nhân của bạn (hoặc của người cần khai hộ) để kiểm tra. Nếu thông tin chính xác, nhấn nút “Kiểm tra thông tin” để tiếp tục.

Trong trường hợp khai hộ, người dùng cần phải điền thông tin của người đang được khai hộ và mối quan hệ với bạn. Sau khi điền đầy đủ các thông tin như yêu cầu, nhấn nút “Kiểm tra thông tin” để tiếp tục.

- Tại đây, bạn chọn “Lý do cấp đổi thẻ căn cước” là “Do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC”. Ngoài ra, nếu đang sử dụng thẻ CCCD cũ, bạn có thể chọn lý do “Cấp thẻ Căn cước chuyển từ CCCD gắn chip” để chuyển sang mẫu thẻ Căn cước mới. Lúc này, thông tin trên thẻ cũng sẽ được thay đổi.

Điền đầy đủ thông tin tương ứng vào các khung trống và nhấn nút “Tiếp tục”.

- Cuối cùng, VNeID sẽ cho người dùng kiểm tra lại thông tin đã khai báo, mẫu đơn sẽ được gửi đến cơ quan công an để yêu cầu cấp đổi thẻ Căn cước. Nếu những thông tin là chính xác, đánh dấu vào tùy chọn “Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật”, sau đó nhấn nút “Gửi hồ sơ”.

Theo quy định hiện hành, thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ là tối đa 7 ngày kể từ khi người dùng gửi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Yêu cầu cấp lại thẻ Căn cước

Trong trường hợp thẻ Căn cước bị hỏng hoặc thất lạc, bạn có thể chọn “Cấp lại thẻ Căn cước” từ giao diện hiện ra, sau đó nhập mã PIN bảo vệ ứng dụng VNeID để tiếp tục.

Lưu ý: Bạn chỉ được yêu cầu cấp lại thẻ Căn cước trong trường hợp đã đổi từ thẻ Căn cước Công dân cũ sang thẻ Căn cước kiểu mới. Trong trường hợp chưa từng được cấp thẻ Căn cước, bạn không thể thực hiện yêu cầu này.

- Tại giao diện hiện ra, bạn nhấn vào nút “Tạo mới yêu cầu”, sau đó chọn “Bản thân” nếu muốn yêu cầu cấp mới thẻ Căn cước cho chính mình, hoặc “Khai hộ” trong trường hợp muốn đề nghị cấp lại thẻ Căn cước cho người khác.

Tiếp tục thực hiện theo các bước khai báo thông tin như đã hướng dẫn ở trên cho đến khi hoàn tất các bước nộp hồ sơ.

Sau khi hoàn tất khâu nộp hồ sơ xin cấp lại thẻ Căn cước, hồ sơ sẽ có thời hạn giải quyết không quá 7 ngày làm việc.