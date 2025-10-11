Hướng dẫn tích hợp thông tin hộ chiếu vào VNeID để thay thế bản cứng

Vì sao nên tích hợp hộ chiếu vào ứng dụng VNeID?

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam. Ứng dụng có cả phiên bản dành cho Android lẫn iOS.

Ứng dụng này được Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022.

Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số.

Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử, các loại giấy tờ được tích hợp trên ứng dụng VNeID có giá trị pháp lý như giấy tờ gốc. Do vậy, khi tích hợp các loại giấy tờ vào ứng dụng VNeID sẽ giúp công dân dễ xuất trình các loại giấy tờ này, tránh trường hợp quên giấy tờ hoặc tránh rủi ro giấy tờ bị mất mát, hư hỏng.

Trước đây, VNeID chỉ cho phép tích hợp các loại giấy tờ như Thẻ CCCD, Căn cước điện tử, Thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe. Mới đây nhất, trên phiên bản VNeID ra mắt vào tháng 8, công dân đã chính thức được tích hợp thông tin hộ chiếu vào ứng dụng này để thay thế hộ chiếu bản cứng.

Việc tích hợp hộ chiếu vào VNeID giúp người dùng dễ dàng xuất trình thông tin khi cần, không phải mang theo hộ chiếu bản cứng, giảm nguy cơ làm hư hỏng hoặc mất hộ chiếu.

Trong tương lai, dự kiến ứng dụng VNeID sẽ tiếp tục được mở rộng để cho phép người dùng tích hợp 200 loại giấy tờ khác nhau, bao gồm cả sổ đỏ, bằng cấp, các loại giấy phép, giấy chứng nhận…

Hướng dẫn tích hợp thông tin hộ chiếu vào ứng dụng VNeID

Để thêm thông tin hộ chiếu vào ứng dụng VNeID, người dùng cần phải nâng cấp ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất (quá trình này thường sẽ được thực hiện tự động trên smartphone) và cần phải đăng ký tài khoản định danh điện tử cấp độ 2.

Công dân không thể tự đăng ký tài khoản định danh cấp độ 2, mà phải đến công an xã, phường mình sinh sống hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ CCCD để đăng ký.

Sau khi đã đáp ứng đầy đủ 2 yêu cầu kể trên, bạn thực hiện theo các bước sau để thêm thông tin hộ chiếu vào ứng dụng VNeID:

- Đầu tiên, kích hoạt ứng dụng VNeID và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử của bạn.

- Từ giao diện của ứng dụng VNeID, nhấn chọn “Ví giấy tờ” ở menu bên dưới, sau đó chọn “Tích hợp giấy tờ” tại giao diện hiện ra.

- Nhấn nút “Tạo mới yêu cầu”, sau đó chọn “Hộ chiếu” tại mục “Loại thông tin”.

- Tại giao diện hiện ra tiếp theo, bạn điền các thông tin bao gồm “Số hộ chiếu”, “Ngày hết hạn hộ chiếu”, đánh dấu vào tùy chọn “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng”, sau đó nhấn nút “Gửi yêu cầu”.

Ứng dụng VNeID sẽ thông báo “Gửi yêu cầu thành công” và yêu cầu người dùng chờ đợi để thông tin hộ chiếu được tích hợp vào ứng dụng VNeID.

Quá trình phê duyệt yêu cầu có thể sẽ phải mất vài ngày mới hoàn tất. Sau quá trình này, thông tin hộ chiếu mới được tích hợp vào ứng dụng VNeID của bạn.

Để kiểm tra xem hộ chiếu của mình đã được cập nhật và tích hợp vào ứng dụng VNeID hay chưa, bạn nhấn vào mục “Ví giấy tờ” trên ứng dụng. Tình trạng cập nhật thông tin hộ chiếu vào ứng dụng sẽ được cập nhật tại đây.

Hướng dẫn xuất trình thông tin hộ chiếu từ ứng dụng VNeID

Trong trường hợp cần xuất trình thông tin hộ chiếu đã tích hợp vào VNeID, bạn truy cập ứng dụng này, chọn “Ví giấy tờ” từ menu bên dưới, chọn “Xuất trình giấy tờ” sau đó chọn “Hộ chiếu” từ danh sách hiện ra.

Lưu ý

Người dùng chỉ có thể xuất trình hộ chiếu trên VNeID khi cần cung cấp thông tin hoặc làm các thủ tục như đi máy bay chặng nội địa… Trong trường hợp cần làm các thủ tục hải quan, người dùng vẫn phải sử dụng hộ chiếu bản cứng để kiểm tra thông tin và đóng dấu xuất nhập cảnh.