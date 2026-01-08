Khởi tố 9 bị can trong vụ tiêu thụ 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, xảy ra trên địa bàn thành phố.

Tang vật vụ án (Ảnh: Đ.X.).

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện đường dây thu mua thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong thời gian dài.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển và tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh. Trong đó, hơn 120 tấn được đưa vào kho của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền.

Quá trình kiểm tra cho thấy công ty này đã chế biến nhiều tấn thịt lợn nhiễm bệnh thành sản phẩm thịt hộp.

Công an TP Hải Phòng đã lấy mẫu thịt đưa đi giám định tại các cơ quan chuyên ngành và tổ chức tiêu hủy toàn bộ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh sau khi có kết quả.

Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.