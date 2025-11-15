Kiểm tra thông tin người phụ thuộc trên eTax Mobile để giảm thuế thu nhập

eTax Mobile là ứng dụng được phát triển bởi Tổng cục Thuế, cho phép người dùng kiểm tra xem bản thân mình có những khoản thuế nào chưa nộp hoặc nộp muộn hay không, chẳng hạn các khoản thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà đất, thuế kinh doanh…

eTax Mobile sẽ giúp người dùng tránh các khoản thuế nộp chậm hoặc quên nộp, từ đó không phải chịu tiền phạt nộp chậm, xử phạt hành chính hoặc bị công khai thông tin, ảnh hưởng điểm tín dụng gây khó khăn khi cần vay tiền…

Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng eTax Mobile để kiểm tra thông tin người phụ thuộc đã đăng ký với cơ quan thuế, giúp giảm trừ gia cảnh, giảm mức thuế thu nhập cá nhân phải đóng hàng năm.

Người phụ thuộc là gì?

Theo điểm d khoản 1 điều 9 Thông tư 111/2023/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính, quy định người phụ thuộc gồm những đối tượng sau:

- Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ hoặc chồng, đáp ứng một trong các điều kiện:

+ Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

+ Con trên 18 tuổi nhưng bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

+ Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề hoặc con từ 18 tuổi trở lên đang theo học phổ thông, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không vượt quá 1 triệu đồng.

Minh hoạ gia đình 3 thế hệ (Ảnh: AI).

Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng một trong các điều kiện:

+ Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Bị khuyết tật, không có khả năng lao động; không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không vượt quá 1 triệu đồng.

+ Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không vượt quá 1 triệu đồng.

- Cha, mẹ đẻ; cha mẹ vợ hoặc chồng; cha dượng, mẹ kế; cha mẹ nuôi hợp pháp phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Bị khuyết tật, không có khả năng lao động; không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không vượt quá 1 triệu đồng.

+ Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không vượt quá 1 triệu đồng.

- Các cá nhân khác, gồm:

+ Anh, chị, em ruột; ông bà nội, ngoại, cô, dì, cậu, chú, bác, cháu ruột (con của anh, chị, em ruột) của người nộp thuế; trong trường hợp không nơi nương tựa và được người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng.

Mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Theo quy định tại điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh từ ngày 1/7/2021, mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Pháp luật quy định mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ cho một người nộp thuế trong năm tính thuế, mà không quy định giới hạn tối đa số lượng người phụ thuộc mà một cá nhân nộp thuế có thể đăng ký để xét giảm trừ gia cảnh.

Ví dụ, một người con chỉ có thể đăng ký để tính giảm trừ gia cảnh cho bố hoặc mẹ, nhưng bố hoặc mẹ có thể đăng ký không giới hạn số lượng người phụ thuộc, miễn là phù hợp các yêu cầu như đã đề cập ở trên.

Vào ngày 17/10 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế tăng lên 15,5 triệu (tương đương 186 triệu đồng/năm) và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng.

Mức giảm trừ gia cảnh mới này sẽ được áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, bắt đầu từ ngày 01/01/2026.

Hướng dẫn kiểm tra thông tin người phụ thuộc bằng ứng dụng eTax Mobile

Để kiểm tra thông tin những người phụ thuộc đã được khai báo đầy đủ với cơ quan thuế hay chưa, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

- Kích hoạt ứng dụng eTax Mobile trên smartphone. Trong trường hợp chưa cài đặt ứng dụng, người dùng có thể tải eTax Mobile dành cho Android tại đây và dành cho iPhone tại đây.

- Kể từ ngày 1/7, người dân chính thức sử dụng số định danh cá nhân, là dãy 12 số in trên thẻ Căn cước công dân (CCCD), thay cho mã số thuế trong toàn bộ hoạt động liên quan đến thuế của cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh.

Do vậy, tại giao diện đăng nhập của ứng dụng eTax Mobile, bạn điền số định danh cá nhân và mật khẩu để đăng nhập.

Trong trường hợp không nhớ mật khẩu đăng nhập, bạn có thể chọn “Quên mật khẩu” để xin cấp lại.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn vào mục “Đăng nhập bằng tài khoản Định danh điện tử”. Sau khi nhấn nút này, ứng dụng VNeID trên smartphone sẽ được kích hoạt. Bạn đăng nhập vào ứng dụng VNeID, đánh dấu vào tùy chọn “Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung mục đích (đã nêu ở trên). Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý với các nội dung này”, sau đó nhấn nút “Xác nhận chia sẻ”.

Điền mã PIN bảo vệ của ứng dụng VNeID để xác thực.

Như vậy, bạn đã hoàn tất việc đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile bằng mật khẩu hoặc bằng ứng dụng VNeID (trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập tài khoản eTax Mobile).

- Từ giao diện chính của ứng dụng eTax Mobile, bạn nhấn nút “Tra cứu thông tin người phụ thuộc”. Nhấn vào “Tra cứu” tại giao diện tiếp theo. Lập tức, danh sách những người phụ thuộc đã đăng ký vào hồ sơ thuế của người dùng sẽ được liệt kê.

Trong trường hợp bị thiếu thông tin người phụ thuộc, người lao động có thể đề nghị và ủy quyền cho doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động khai báo thông tin người phụ thuộc với cơ quan thuế giúp mình. Điều này sẽ giúp người lao động được hưởng đúng chế độ giảm trừ gia cảnh theo quy định hiện hành.