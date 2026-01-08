Cường Seven kể chuyện chia tay bằng âm nhạc, được bà xã đứng sau ủng hộ

Sau dấu ấn từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Cường Seven duy trì sức nóng bằng việc liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc mang đậm màu sắc cá nhân. Nam nghệ sĩ cho thấy sự nghiêm túc với con đường âm nhạc khi không ngừng thử nghiệm và làm mới mình.

Mới đây, đúng dịp sinh nhật, Cường Seven chính thức trở lại đường đua với MV Vali #2, đánh dấu bước chuyển trong sự nghiệp của anh.

Cường Seven lần đầu thử sức với dòng nhạc ballad (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trái ngược với phong cách sôi nổi, giàu năng lượng thường thấy của Cường Seven, Vali #2 là bản ballad trữ tình kể câu chuyện về cảm giác trống rỗng, buồn bã sau chia tay. Lần đầu thử sức với dòng nhạc ballad, nam ca sĩ mang đến màu sắc cảm xúc khác, cho thấy sự trưởng thành trong cách thể hiện.

Dù đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn, nam nghệ sĩ vẫn thể hiện trọn vẹn sự da diết, lắng đọng của một ca khúc chia tay. Giọng hát trầm ấm cùng ca từ giàu hình ảnh giúp Vali #2 khắc họa rõ nét tâm trạng cô đơn, đồng thời mở ra một khía cạnh mới của Cường Seven, không chỉ là một ca sĩ trình diễn mà còn là người kể chuyện bằng âm nhạc.

Cường Seven, Vũ Ngọc Anh song hành trong công việc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Song song với hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi kết hôn vào giữa năm 2023, cả hai luôn đồng hành chặt chẽ trong công việc lẫn đời sống. Mỗi khi một trong hai có dự án mới, người còn lại đều sẵn sàng làm hậu phương hỗ trợ.

Trong những ngày thực hiện MV Vali #2, Vũ Ngọc Anh cũng thường xuyên có mặt ở hậu trường để động viên tinh thần và ủng hộ sản phẩm mới của ông xã.

Nhân dịp sinh nhật Cường Seven, Vũ Ngọc Anh gửi lời nhắn nhủ đầy tình cảm: "Chúc chồng yêu tuổi mới đạt được mọi điều mình mong muốn, nhiều sức khỏe, luôn yêu thương và quấn quýt bên vợ".

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí năm 2024, cặp đôi cho biết hiện chưa vội lên kế hoạch sinh con. Cường Seven và Vũ Ngọc Anh muốn dành nhiều thời gian, năng lượng để tập trung cho sự nghiệp.

Khi công việc ổn định hơn, cả hai sẽ sẵn sàng bước vào vai trò làm bố mẹ, thay vì tạo áp lực cho bản thân ở thời điểm hiện tại.