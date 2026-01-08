Chiến dịch của Mỹ bắt giữ liên tiếp tàu chở dầu liên quan tới Venezuela

Ảnh do Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ đăng tải cho thấy tàu chở dầu Marinera (Ảnh: USEUCOM/X).

Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) ngày 7/1 thông báo trên mạng xã hội về việc bắt giữ tàu chở dầu Bella 1 vì “vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ”.

Mỹ đã theo dõi Bella 1 từ tháng trước, sau khi tàu này bị cho là tìm cách né tránh lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt quanh Venezuela.

Sau đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem thông báo trên mạng xã hội rằng lực lượng Mỹ cũng đã kiểm soát tàu Sophia tại vùng Caribe. Bà Noem cáo buộc cả hai tàu đều “hoặc vừa cập cảng Venezuela lần cuối, hoặc đang trên đường tới đó”.

“Trong hai chiến dịch được tiến hành trước rạng sáng nay, Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã thực hiện liên tiếp hai lần tiếp cận và kiểm tra được phối hợp chặt chẽ, tỉ mỉ đối với hai tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng đêm” - một tàu ở Bắc Đại Tây Dương và một tàu khác tại vùng biển quốc tế gần Caribe. Cả hai con tàu - tàu chở dầu Bella I và tàu chở dầu Sophia - đều vừa cập cảng Venezuela lần cuối hoặc đang trên đường tới đó”, bà Noem viết trên mạng xã hội X.

Theo bà Noem, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, các đội tác chiến của Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác tại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao, “sử dụng chuyên môn đặc biệt của mình để tiến hành các chiến dịch này và thực hiện hai cuộc kiểm tra an toàn, hiệu quả chỉ trong vòng vài giờ”.

Bà Noem cho biết một trong hai tàu chở dầu, Bella I, đã tìm cách né tránh Lực lượng Tuần duyên trong nhiều tuần, thậm chí còn “đổi cờ và sơn lại tên mới trên thân tàu trong lúc bị truy đuổi, một nỗ lực tuyệt vọng nhưng không thành công nhằm trốn tránh công lý”.

Bà xác nhận thủy thủ đoàn trên tàu USCGC Munro của Mỹ đã “truy đuổi con tàu này trên khắp vùng biển và vượt qua những cơn bão nguy hiểm, luôn duy trì cảnh giác cao độ và bảo vệ đất nước với sự kiên định và tinh thần yêu nước khiến người dân Mỹ tự hào”.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cũng đăng video ghi lại vụ bắt giữ tàu chở dầu do lực lượng Mỹ tiến hành.

Mỹ đăng video bắt giữ tàu dầu có liên quan tới Venezuela (Nguồn: AP)

Theo một quan chức Mỹ, quân đội Mỹ đã bắt giữ tàu Bella 1 và sau đó bàn giao quyền kiểm soát cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Tàu này bị Mỹ trừng phạt vào năm 2024 vì bị cáo buộc vận chuyển lậu hàng hóa cho một công ty có liên hệ với tổ chức vũ trang Hezbollah của Li Băng, lực lượng được Iran hậu thuẫn. Tháng 12 năm ngoái, Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã tìm cách lên tàu ở vùng Caribe khi tàu đang hướng tới Venezuela. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn từ chối cho lực lượng Mỹ lên tàu và đi thẳng qua Đại Tây Dương.

Trong thời gian này, theo dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu hàng hải, Mỹ cho biết Bella 1 được đổi tên thành Marinera và treo cờ Nga. Quan chức Mỹ cũng xác nhận thủy thủ đoàn đã sơn lá cờ Nga lên thân tàu.

Trước đó trong ngày 7/1, các trang theo dõi hàng hải nguồn mở cho thấy vị trí của tàu nằm giữa Scotland và Iceland, đang di chuyển về phía bắc. Quan chức Mỹ cũng xác nhận tàu đang ở Bắc Đại Tây Dương.

Các máy bay quân sự Mỹ đã bay qua khu vực di chuyển của tàu, và hôm 6/1, một máy bay trinh sát của Không quân Hoàng gia Anh được cho là cũng xuất hiện trên cùng khu vực.

Trước khi tàu bị bắt giữ, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đang “theo dõi với sự quan ngại về tình hình bất thường phát sinh xung quanh tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga”.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, “trong vài ngày qua, một tàu của Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã theo sát Marinera, dù tàu của chúng tôi cách bờ biển Mỹ khoảng 4.000km”.

Bộ Giao thông Vận tải Nga ngày 7/1 xác nhận tàu chở dầu Marinera đã bị lực lượng quân sự Mỹ bắt giữ “trên vùng biển quốc tế, bên ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào”. Sau khi bị bắt giữ, “liên lạc với tàu đã bị mất”.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, ngày 24/12/2025, “tàu Marinera đã được cấp giấy phép tạm thời treo cờ Nga, phù hợp với luật pháp Nga và luật pháp quốc tế”.

Bộ Giao thông Vận tải Nga nhấn mạnh vụ bắt giữ tàu Marinera đã vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, vốn bảo đảm quyền tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đang “theo dõi chặt chẽ” tình hình xung quanh tàu chở dầu này.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, nhiều khả năng có công dân Nga trong thủy thủ đoàn trên tàu và Nga đã kêu gọi Mỹ bảo đảm “đối xử nhân đạo, tôn trọng nhân phẩm” đối với các thủy thủ bị bắt, cũng như “cho phép họ sớm được trở về nhà”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ xác nhận tàu tuần duyên Munro của Mỹ đã theo dõi tàu mang cờ Nga trước khi tiến hành bắt giữ “theo lệnh do tòa án liên bang Mỹ ban hành”.

Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết thêm rằng việc thu giữ này nhằm thực thi tuyên bố của Tổng thống Trump về việc nhắm mục tiêu vào các tàu bị trừng phạt do “đe dọa an ninh và ổn định của Tây Bán Cầu”.

Vụ bắt giữ tàu diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng quân sự Mỹ tiến hành một cuộc đột kích ban đêm bất ngờ vào thủ đô Caracas của Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ ông.

Sau cuộc đột kích này, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết họ có ý định tiếp tục bắt giữ các tàu bị trừng phạt có liên quan đến Venezuela.