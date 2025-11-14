Hướng dẫn cách khai báo thông tin sổ đỏ qua VNeID

Chiến dịch làm sạch dữ liệu, thông tin đất đai trên toàn quốc trong 90 ngày

Ngày 9/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã cùng Bộ Công an ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Trong 90 ngày (từ 1/9 đến 30/11), Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trên toàn quốc sẽ tiến hành rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 2.342/3.321 đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời thu thập, số hóa, tạo lập dữ liệu đối với giấy chứng nhận (đất ở, nhà ở) đã cấp nhưng chưa xây dựng cơ sở dữ liệu.

Chiến dịch nhằm tạo nền tảng để phát triển Chính phủ điện tử và công cụ quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành minh bạch, hiệu quả, rõ trách nhiệm.

Bên cạnh nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai, chiến dịch sẽ giúp cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được kết nối, chia sẻ, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu các ngành để vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả.

Ban đầu, để thực hiện chiến dịch làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, người dân phải cung cấp bản sao photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để chính quyền cấp xã thu thập, số hoá, tạo lập dữ liệu điện tử cho những thửa đất đã được cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, công đoạn này khiến nhiều người không khỏi băn khoăn bởi những kẽ hở pháp lý, tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro về tài sản và dẫn tới những tranh chấp, thiệt hại trong tương lai.

Người dân có thể khai thông tin về quyền sử dụng đất thông qua ứng dụng VNeID, không cần phải nộp bản photo sổ đỏ cho chính quyền địa phương như trước đây (Ảnh: Văn Hưng).

Để khắc phục vấn đề này, mới đây ứng dụng VNeID (ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động) đã bổ sung thêm tính năng mới, cho phép người dùng khai báo để nộp thông tin sổ đỏ cho cơ quan Nhà nước.

Điều này giúp người dân tiết kiệm được thời gian cũng như bảo mật được thông tin khi nộp sổ đỏ cho cơ quan Nhà nước, giúp đẩy nhanh quá trình đồng bộ dữ liệu, thông tin đất đai trên toàn quốc.

Thực hiện theo các bước sau để nộp sổ đỏ cho cơ quan Nhà nước thông qua VNeID

Sau khi cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất, bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau để nộp thông tin sổ đỏ cho cơ quan Nhà nước:

- Đầu tiên, kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone và đăng nhập vào tài khoản.

- Tại giao diện chính của ứng dụng, bạn nhấn chọn “Dịch vụ khác” tại mục “Nhóm dịch vụ”, sau đó chọn “Cung cấp thông tin cho CQNN” từ danh sách hiện ra.

- Nhập mã PIN bảo vệ của ứng dụng VNeID để tiếp tục.

- Nhấn nút “Tạo mới” tại giao diện hiện ra tiếp theo, sau đó nhấn vào mục “Chọn loại thông tin” và chọn “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” tại hộp thoại hiện ra.

- Tại bước tiếp theo, bạn điền các thông tin phù hợp vào từng khung trống. Trong trường hợp khai báo giúp người khác, bạn điền tên người được cấp giấy chứng nhận vào khung trống, nhập lý do kê khai hộ. Tương tự, trường hợp giấy chứng nhận sử dụng đất thuộc về tổ chức hoặc doanh nghiệp, bạn điền thông tin của tổ chức được cấp giấy chứng nhận vào khung trống.

Bạn điền số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất (địa chỉ cũ theo chính quyền 3 cấp trước đây và địa chỉ mới theo chính quyền 2 cấp hiện tại).

Tiếp theo, bạn chụp đầy đủ các trang của sổ đỏ và nhấn nút đính kèm file để gửi vào hồ sơ khai báo.

Khi nhấn vào nút đính kèm file ảnh, bạn chọn “Thư viện ảnh” từ menu hiện ra để chọn hình ảnh sổ đỏ mình vừa chụp được để gửi lên ứng dụng VNeID. Các file ảnh được chấp thuận có định dạng .PNG, .JPG hoặc .JPEG và tổng dung lượng các file ảnh là 3,5MB.

Cuối cùng, đánh dấu vào tùy chọn “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng” và nhấn nút “Gửi yêu cầu”.

Bạn sẽ nhận được thông báo “Gửi thông tin thành công”, nghĩa là hồ sơ về sổ đỏ đã được gửi đến cơ quan Nhà nước. Người dùng có thể thực hiện theo các bước như đã hướng dẫn ở trên để kê khai tiếp trong trường hợp sở hữu nhiều sổ đỏ khác nhau.