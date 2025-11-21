+ Ưu điểm:

- Màn hình PaperMatte chất lượng tốt.

- Thiết kế mỏng nhẹ.

- Tích hợp sẵn bàn phím, hỗ trợ nhiều công cụ làm việc.

+ Hạn chế:

- Thiếu cảm biến vân tay.

- Không hỗ trợ khe SIM.

- Một số tính năng AI chưa hỗ trợ tiếng Việt.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte 2025 phù hợp với nhóm đối tượng học sinh, sinh viên và những người dùng cần một thiết bị có khả năng hiển thị tốt, hiệu suất mạnh, thời lượng pin khỏe và hỗ trợ đầy đủ phụ kiện để làm việc.

Tuy nhiên, sản phẩm vẫn còn một số thiếu sót như không trang bị cảm biến vân tay, nhiều tính năng AI chưa hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt.

Đồng thời, thiết bị không tích hợp khe SIM nên sẽ gây ra bất tiện với người thường xuyên di chuyển tại các khu vực không có kết nối WiFi.

Thiết kế và màn hình

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte mới vẫn giữ kiểu thiết kế tối giản quen thuộc của dòng MatePad. Toàn bộ thân máy được hoàn thiện từ kim loại nguyên khối chắc chắn với trọng lượng nhẹ 515g và độ mỏng 6,1mm.

Thiết kế nhỏ gọn cùng các cạnh bo cong giúp máy cầm nắm thoải mái, kể cả khi dùng bằng một tay. So với những đối thủ trong phân khúc, iPad A16 nặng 477g và dày 7mm; Samsung Galaxy Tab S10 Lite nặng 524g và dày 6,6mm; còn Xiaomi Redmi Pad 2 Pro đạt 610g và dày 7,5mm.

Các phím bấm được hoàn thiện chắc chắn, độ nảy tốt. Tuy nhiên, thiết bị không có cảm biến vân tay, người dùng chỉ có thể thiết lập mật khẩu ký tự hoặc mật khẩu số.

Hệ thống bốn loa đặt đều ở hai cạnh cho âm lượng lớn, nhiều chi tiết. Âm thanh ấm, bass chắc và không bị rè kể cả khi mở tối đa.

Nâng cấp đáng chú ý nhất so với thế hệ trước nằm ở màn hình PaperMatte, vốn từng chỉ xuất hiện trên các dòng máy cao cấp của Huawei. Đây cũng là mẫu tablet duy nhất trong phân khúc dưới 10 triệu đồng được trang bị công nghệ này.

Màn hình PaperMatte có khả năng giảm nhiễu sáng đến 97% và khuếch tán ánh sáng chiếu trực tiếp, giúp hạn chế chói lóa và giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu. Trải nghiệm thực tế cho thấy màn hình xử lý tốt hiện tượng phản chiếu dưới ánh đèn mạnh hoặc ngoài trời nắng.

Tương tự nhiều thiết bị cùng phân khúc, màn hình sử dụng tấm nền LCD kích thước 11,5 inch, độ phân giải 2.456×1.600 pixel và tần số quét 120Hz. Trong khi đó, iPad A16 vẫn dùng màn hình 60Hz.

Màn hình trên Huawei MatePad 11.5 PaperMatte 2025 được thiết kế dạng Fullview với các viền mỏng tương đương nhau. Chất lượng hiển thị của màn hình này khá tốt, màu sắc dịu mắt, góc nhìn rộng và có thể dễ dàng sử dụng ở nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Ngoài ra, thiết bị này còn tích hợp chế độ eBook mode, cho phép màn hình chỉ hiển thị hai màu đen trắng. Chế độ này sẽ phù hợp với mục đích đọc sách hoặc đọc văn bản dài, giúp hạn chế tình trạng mỏi mắt và mang lại trải nghiệm giống như khi sử dụng những chiếc máy đọc sách.

Khi điều chỉnh độ sáng về mức thấp, người dùng vẫn có thể sử dụng thiết bị mà không gặp tình trạng lóa mắt trong đêm. Tuy nhiên, do hạn chế chung của tấm nền LCD, màu đen hiển thị trên màn hình này chưa đủ độ sâu khi so với màn hình OLED.

Hiệu suất và pin

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte được trang bị dung lượng RAM 8GB cùng bộ nhớ trong 256GB. Đánh giá tổng quan thông qua phần mềm chấm điểm hiệu năng Antutu Benchmark, máy đạt gần 1 triệu điểm.

So sánh nhanh cùng các đối thủ trong phân khúc với bài kiểm tra hiệu suất tương tự, Xiaomi Redmi Pad 2 Pro đạt 870.000 điểm, Samsung Galaxy Tab S10 Lite đạt gần 700.000 điểm trong khi iPad A16 đạt hơn 1,3 triệu điểm.

Máy có thể đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm và làm việc nặng trong thời gian dài. Thử nghiệm với một số tựa game phổ biến như Liên Quân Mobile và PUBG Mobile, thiết bị có thể hoạt động ổn định ở mức 60 khung hình/giây với thiết lập đồ họa cao.

Hệ thống tản nhiệt trên MatePad 11.5 PaperMatte mới được cải tiến, mang lại hiệu quả làm mát cao hơn 25% so với thế hệ trước. Điều này giúp thiết bị vận hành ổn định ngay cả khi phải xử lý tác vụ nặng hoặc mở nhiều cửa sổ cùng một lúc. Trong quá trình chơi game liên tục gần 2 tiếng, hiệu suất được duy trì ở mức ổn định, không xảy ra vấn đề giật hay khựng khung hình.

Huawei MatePad 11.5 được cài đặt trên nền tảng hệ điều hành HarmonyOS và trang bị kho ứng dụng AppGallery. Người dùng cũng có thể cài bộ công cụ GBox để sử dụng các dịch vụ của Google hoàn toàn bình thường.

Thử nghiệm với một số phần mềm phổ biến như Gmail, YouTube và Chrome, máy đều có thể hoạt động ổn định, không gặp tình trạng lỗi hay chậm thông báo trong quá trình sử dụng. Các ứng dụng quen thuộc khác với đa số người Việt như Netflix, Grab hay Facebook cũng có thể tải về và hoạt động ổn định.

Viên pin được trang bị theo máy có dung lượng 10.100mAh, hỗ trợ sạc nhanh 40W. Với nhu cầu giải trí, xem video, chơi game và làm một số tác vụ văn phòng cơ bản, máy có thể đáp ứng 2-3 ngày sử dụng.

Trên MatePad 11.5 PaperMatte, Huawei cũng trang bị trợ lý ảo Celia do hãng phát triển. Tuy nhiên, trợ lý ảo và nhiều công cụ AI mà hãng tích hợp vẫn chưa hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Huawei sẽ cần sớm cải thiện những tính năng này để hỗ trợ người dùng tại thị trường Việt Nam tốt hơn.

Khả năng kết nối và hỗ trợ công việc

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte 2025 là một trong số ít máy tính bảng thuộc phân khúc trung cấp được bán kèm sẵn bàn phím theo máy. Phụ kiện này giúp người dùng có thể sử dụng thiết bị giống như một chiếc máy tính lai hai trong một, hỗ trợ cho nhu cầu gõ văn bản và làm công việc văn phòng.

Bàn phím đi kèm của MatePad 11.5 PaperMatte thuộc dạng bao da tiêu chuẩn, không phải kiểu bàn phím hít nam châm như các mẫu cao cấp. Khi gắn cả bàn phím và ốp lưng, kích thước tổng thể của thiết bị tăng lên đáng kể. Bù lại, phần ốp lưng bao trọn giúp máy được bảo vệ tốt hơn và có thể tách rời thành hai phần, linh hoạt cho nhiều tình huống sử dụng.

Trải nghiệm gõ ở mức ổn, các phím có độ nảy tốt nhưng kích thước hơi nhỏ và bàn phím không có touchpad, nên người dùng sẽ cần thời gian làm quen.

Một ưu điểm lớn là máy được tích hợp WPS Office PC bản quyền, với đầy đủ tính năng và giao diện giống bộ công cụ văn phòng trên máy tính, giúp xử lý tài liệu hiệu quả hơn.

Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ Huawei Notes, bút M-Pencil và ứng dụng GoPaint, cho phép viết vẽ và ghi chú một cách tự nhiên, gần giống trải nghiệm trên giấy.

Camera chính của máy có độ phân giải 13MP, trong khi camera trước có độ phân giải 8MP. Chất lượng hình ảnh từ hệ thống camera này ở mức trung bình, đủ để đáp ứng nhu cầu gọi video hoặc hội họp.

Tuy nhiên, khá đáng tiếc khi Huawei MatePad 11.5 PaperMatte chỉ có duy nhất một phiên bản hỗ trợ kết nối WiFi. Máy không được trang bị khe cắm SIM nên đây có thể là một điểm hạn chế đối với những người dùng thường xuyên di chuyển tại các khu vực không có kết nối WiFi.

Tổng kết

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte 2025 được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 9,5 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ trong cùng phân khúc như iPad A16, Samsung Galaxy Tab S10 Lite và Xiaomi Redmi Pad 2 Pro.

Thiết bị mang đến trải nghiệm tốt trong tầm giá nhờ màn hình PaperMatte, hiệu suất ổn định và thời lượng pin dài. Máy phù hợp với học sinh, sinh viên và người dùng cần một thiết bị làm việc linh hoạt.

Tuy vậy, việc thiếu cảm biến vân tay, chưa hỗ trợ đầy đủ tính năng AI tiếng Việt và không có khe SIM vẫn là những điểm hạn chế cần cân nhắc.