Trải nghiệm camera OPPO Find X9 Pro: Nâng tầm nhiếp ảnh trên di động

So với phiên bản tiền nhiệm, hệ thống camera trên OPPO Find X9 Pro được thiết kế gọn gàng hơn khi được di chuyển sang góc trên bên trái. Thay đổi này giúp tối ưu kích thước tổng thể và tăng tính công thái học, đồng thời hạn chế tình trạng người dùng chạm tay chạm vào ống kính.

Với vai trò là một chiếc điện thoại tập trung vào camera, thiết bị còn tích hợp một phím bấm chuyên dụng dành cho chụp hình. Phím bấm dạng cảm ứng lực, hỗ trợ người dùng truy cập nhanh vào hệ thống camera và điều chỉnh các mức độ thu phóng.

Camera Hasselblad đa dụng

Sức mạnh của OPPO Find X9 Pro nằm ở hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp. Trong đó, ống kính chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 50MP hỗ trợ chụp macro cận cảnh và ống kính tele Hasselblad 200MP chuyên dụng cho những bức ảnh chân dung xóa phông. Cả ống kính chính và ống kính tele đều hỗ trợ chống rung quang học (OIS), trong khi ống kính góc siêu rộng hỗ trợ chống rung điện tử (EIS).

Hệ thống camera còn được tăng cường nhờ vào thuật toán hình ảnh LUMO. Đây là giải pháp nhiếp ảnh được OPPO phát triển độc quyền, nhằm mang lại khả năng tái hiện hình ảnh sắc nét, chính xác và nhất quán trong mọi điều kiện ánh sáng.

Từ các hành trình khám phá thiên nhiên, cảnh vật ngoài trời đến điều kiện ánh sáng phức tạp, Find X9 Pro luôn đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội với độ chi tiết cao, màu sắc trung thực và khả năng kiểm soát dải tương phản ánh sáng ấn tượng.

Với bức ảnh chụp buổi chiều tối khi mặt trời chuẩn bị lặn, camera chính của máy cho khả năng tái tạo chi tiết tốt, màu sắc tái tạo tự nhiên. Các đám mây trên bầu trời được thể hiện nổi bật. Trong khi đó, chi tiết ở những vùng tối cũng được xử lý tốt và không bị nhiễu hạt.

Trên đây là một số bức ảnh được chụp với các mức độ thu phóng khác nhau gồm 1x, 2x, 3x, 6x, 10x, 20x, 30x, 60x và 120x. Những bức ảnh này được chụp vào buổi chiều muộn trong bối cảnh trời nhiều mây và âm u.

Hình ảnh bầu trời với các đám mây nhỏ dày đặc được tái hiện nổi bật, màu sắc tự nhiên, không bị xử lý quá khác biệt so với thực tế. Chi tiết của các tòa nhà cũng được tái tạo sắc nét. Thậm chí, khi phóng to với mức zoom tối đa 120x, hệ thống AI trên camera vẫn có thể xử lý để tái tạo hình ảnh một cách dễ nhìn.

Ngay cả với điều kiện chụp đêm, OPPO Find X9 Pro cũng cho khả năng tái tạo tốt các chi tiết ở cả vùng sáng lẫn vùng tối. Hình ảnh được xử lý cân bằng, màu sắc tự nhiên, tình trạng nhiễu hạt được kiểm soát tốt. Ảnh zoom ở các mức thu phóng lớn như 6x hay 10x cũng được xử lý hài hòa, giữ lại nhiều chi tiết.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ từ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad, Find X9 Pro mang lại khả năng zoom quang học tương đương 10x ở tiêu cự 230mm. Điều này cho phép người dùng có thể dễ dàng ghi lại trọn vẹn từng khoảnh khắc tại các đêm concert với trải nghiệm hình ảnh như được ghi hình tại hàng ghế đầu, bất kể họ đang ở tại vị trí nào.

Camera của OPPO Find X9 Pro có thể dễ dàng bắt trọn khoảnh khắc của ca sĩ biểu diễn trên sân khấu. Ống kính tele Hasselblad độ phân giải 200MP kết hợp cùng hệ thống AI đã tái hiện hình ảnh với đầy đủ chi tiết, màu sắc và khả năng cân bằng ánh sáng tốt.

Đối với chế độ chụp ảnh chân dung, OPPO Find X9 Pro hỗ trợ 3 mức thu phóng khác nhau bao gồm 1x, 2x và 3x, tương ứng với tiêu cự 23mm, 46mm và 70mm. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các mức tiêu cự tùy theo khung cảnh và nhu cầu sử dụng.

Thử nghiệm chụp hình trong điều kiện phức tạp khi ánh sáng có độ tương phản mạnh giữa trong nhà và ngoài trời, Find X9 Pro vẫn nhận diện tốt chủ thể. Ánh sáng tổng thể của bức hình được xử lý hài hòa, khu vực trong nhà không bị quá tối, trong khi phần ngoài trời cũng không cháy sáng.

Ngay cả khi chụp ảnh chân dung trong điều kiện ánh sáng yếu, Find X9 Pro vẫn cho khả năng tái tạo chi tiết tốt. Chủ thể nổi bật, các chi tiết trên khuôn mặt, màu da đều được tái hiện tự nhiên. Hình ảnh có màu sắc trong trẻo, không xuất hiện tình trạng nhiễu hạt.

Bên cạnh đó, OPPO Find X9 Pro cũng tích hợp tính năng chụp ảnh macro với mức thu phóng 3x hoặc 6x. Các đường vân trên cánh hoa và lông tơ ở phần nhụy hoa đều được tái tạo chi tiết, màu sắc chính xác so với thực tế.

Về khả năng quay video, dòng Find X9 Pro được nâng lên tầm cao mới với việc hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ lên tới 120 khung hình/giây và chuẩn màu Dolby Vision HDR. Chế độ Log 10‑bit được tích hợp giúp người dùng có thể thực hiện hậu kỳ chuyên nghiệp ngay trên thiết bị.

Đồng thời, hệ thống ổn định hình ảnh kết hợp chống rung quang học, cảm biến chuyển động và thuật toán xử lý khung hình của OPPO đảm bảo video thu được luôn mượt mà và sắc nét. Hệ thống bốn micro độ nhạy cao thu âm định hướng theo mức zoom, tách rõ giọng nói của chủ thể khỏi tiếng ồn nền, mang lại chất lượng như được quay trong studio.

Đa dạng tính năng AI để sáng tạo

Chưa dừng lại ở đó, Find X9 Pro còn được trang bị bộ công cụ OPPO AI với hàng loạt tính năng chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp. Không cần phải tìm hiểu quá nhiều về các công cụ chỉnh ảnh phức tạp, người dùng chỉ cần một vài thao tác đơn giản với hệ thống OPPO AI là đã có thể tạo ra các bức hình đẹp.

Trên Find X9 Pro, OPPO đã tích hợp tính năng Cân chỉnh sáng chân dung AI mới. Tính năng này giúp cải thiện chất lượng ảnh chân dung trong điều kiện thiếu sáng, tự động cân bằng ánh sáng và tông màu da chỉ bằng một chạm.

Ngay cả với những bức hình bị chụp sai sáng, hệ thống AI vẫn có thể nhận diện và chỉnh sửa lại cho phù hợp. Người dùng sẽ không còn phải lo lắng khi lỡ chụp ảnh quá tối hoặc quá sáng như trước.

Thiết bị cũng tích hợp đầy đủ các công cụ chỉnh sửa hình ảnh AI mà hãng đã công bố trước đây. Tính năng Tạo lại bằng AI giúp bố cục lại bức ảnh theo tỷ lệ khung hình phù hợp và đưa ra các gợi ý về bộ lọc màu.

Trong khi đó, tính năng Chụp ảnh AI hoàn hảo có thể nhận diện những bức ảnh chụp chân dung bị nhắm mắt và hỗ trợ chỉnh sửa lại khuôn mặt. Có thể thấy, hình ảnh được hệ thống AI xử lý rất tự nhiên, gần như không nhận thấy dấu hiệu của việc chỉnh sửa.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ hàng loạt công cụ chỉnh sửa khác như xóa vật thể AI, tăng cường rõ nét AI, làm nét khuôn mặt AI, chống lóa AI. Máy cũng tích hợp AI Studio, cho phép người dùng tạo ra những hình ảnh mới theo nhiều phong cách khác nhau từ bức ảnh đã chụp.

Tổng kết

Với hệ thống camera đa dụng và chất lượng cao, OPPO Find X9 Pro dễ dàng ghi lại mọi khoảnh khắc với độ chân thực, sắc nét và đầy cảm xúc. Người dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng thiết bị trong mọi trường hợp, dù là giữa thiên nhiên hùng vĩ hay trong không khí bùng nổ của những đêm concert.

Bên cạnh đó, người dùng cũng dễ dàng sáng tạo và chỉnh sửa hình ảnh một cách dễ dàng với hệ thống OPPO AI mà hãng đã tích hợp vào thiết bị. Sự kết hợp giữa phần cứng camera mạnh mẽ cùng hệ thống AI thông minh đã giúp OPPO Find X9 Pro nâng tầm trải nghiệm chụp ảnh trên thiết bị di động.