Đánh giá vivo V60 Lite 5G: Hiệu suất tốt, pin khỏe, camera còn hạn chế

+ Ưu điểm:

- Màn hình hiển thị tốt.

- Hiệu suất và pin tốt.

- Đa dạng tính năng AI.

+ Hạn chế:

- Khung viền và mặt lưng chỉ hoàn thiện từ nhựa.

- Camera chụp thiếu sáng chưa tốt.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

vivo V60 Lite 5G là lựa chọn phù hợp cho người dùng trẻ ưa thiết kế hiện đại, thích chơi game, xem phim và sử dụng đa nhiệm trong thời gian dài. Với chip Dimensity 7360 Turbo và pin 6.500mAh sạc nhanh 90W, máy cho hiệu năng ổn định và thời lượng pin đáng tin cậy trong phân khúc.

Tuy nhiên, người dùng yêu cầu cao về nhiếp ảnh nên cân nhắc vì khả năng chụp thiếu sáng còn hạn chế và máy thiếu ống kính telephoto. Bù lại, các tính năng AI như xóa vật thể, nâng cấp ảnh cũ và nhận diện bối cảnh giúp trải nghiệm chụp ảnh trở nên thú vị và tiện lợi hơn trong đời sống hàng ngày.

Thiết kế và màn hình

vivo V60 Lite 5G được xem là phiên bản thu gọn của mẫu V60 mà hãng đã giới thiệu vào tháng 8. Tuy vậy, thiết kế của sản phẩm này có phần vuông vức hơn với các cạnh vát phẳng, thay vì bo cong mềm mại như trên phiên bản V60.

Thiết bị có độ mỏng 7,59mm cùng trọng lượng 194g, các góc bo cong nhẹ cho trải nghiệm cầm nắm ôm tay. Phiên bản màu hồng candy được phủ một lớp nhám mờ và có thể thay đổi màu sắc tùy theo góc nhìn.

Khá đáng tiếc khi toàn bộ khung viền và mặt lưng của máy chỉ được hoàn thiện từ nhựa nhám. Trong khi đó, một số đối thủ trong cùng phân khúc đã được trang bị mặt lưng kính hoặc khung kim loại giúp gia tăng mức độ thẩm mỹ và độ bền cho sản phẩm.

Bù lại, thân máy vẫn được hoàn thiện tương đối chắc chắn, cứng cáp. Máy cũng đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MIL-STD-810H, đồng thời hỗ trợ chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP65, có thể chống chịu được các tia nước áp suất thấp như mưa nhẹ.

vivo V60 Lite 5G được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,77 inch, độ phân giải Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel). Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz, giúp thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn, đặc biệt khi chơi game hay lướt web.

Đặc trưng của màn hình AMOLED cho màu đen hiển thị sâu, màu sắc tươi sáng và góc nhìn rộng. Độ sáng tối đa đạt mức 3.000 nits giúp người dùng có thể dễ dàng sử dụng ở ngoài trời nắng gắt. Phần viền màn hình cũng được làm mỏng, cho tỷ hiển thị đạt 94,2% diện tích mặt trước và mang lại trải nghiệm thị giác tốt.

Ngoài ra, màn hình của máy còn hỗ trợ công nghệ hiển thị HDR10+, đạt chuẩn Netflix và Amazon Prime. Đây đều là những trang bị đáng giá giúp nâng cao trải nghiệm xem video mà không phải thiết bị nào trong cùng phân khúc cũng hỗ trợ.

Hiệu suất và pin

vivo V60 Lite 5G được trang bị bộ xử lý Mediatek Dimensity 7360 Turbo, dung lượng RAM tùy chọn 8/12GB tương ứng với bộ nhớ lưu trữ 256/512GB. Máy cũng hỗ trợ công nghệ cho phép mở rộng tối đa 12GB RAM để phục vụ cho mục đích chạy đa nhiệm nhiều ứng dụng.

Đánh giá thông qua phần mềm chấm điểm hiệu suất Antutu BenchMark, vivo V60 Lite 5G đạt hơn 930.000 điểm.

So sánh nhanh với một số đối thủ trong cùng phân khúc, Samsung Galaxy A56 5G dùng chip Exynos 1580 đạt hơn 880.000 điểm, Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G sử dụng chip Snapdragon 7s Gen 3 đạt hơn 720.000 điểm, OPPO Reno14 F trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 1 đạt 605.000 điểm.

Xét trong cùng phân khúc, hiệu suất của vivo V60 Lite 5G có phần nhỉnh hơn so với các đối thủ. Máy có thể đáp ứng tốt đa dạng nhu cầu giải trí, chơi game hiệu suất cao.

Trải nghiệm thực tế với một số tựa game phổ biến như PUBG Mobile hay Liên Quân Mobile, máy vẫn có thể đạt được 60fps với mức thiết lập đồ họa cao. Trong suốt quá trình chơi game liên tục gần 2 giờ, máy mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định, nhiệt lượng tỏa ra vừa phải và không gây cảm giác khó chịu.

Bên cạnh đó, thiết bị còn tích hợp chế độ trò chơi (Game Mode), cho phép người dùng có thể “ép xung” hiệu suất để chơi game với đồ họa cao hơn. Tuy vậy, cần lưu ý rằng khi thiết lập mức tối đa, máy sẽ hoạt động với hiệu suất cao hơn, kéo theo đó là nhiệt lượng tỏa ra nhiều hơn và hao pin hơn.

Điểm nhấn đặc biệt trên V60 Lite 5G nằm ở viên pin BlueVolt có dung lượng lớn 6.500mAh. Mức dung lượng pin này cao hơn 15-30% so với phần lớn đối thủ trong cùng phân khúc. Bên cạnh đó, máy cũng được trang bị công nghệ sạc siêu tốc với công suất 90W cho phép sạc 50% trong khoảng thời gian 20 phút.

Công nghệ BlueVolt còn giúp gia tăng độ bền cell pin đến 5 năm, giảm nhiệt khi sạc. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ tính năng sạc ngược, cho phép người dùng sử dụng máy giống như một viên pin dự phòng để sạc cho các sản phẩm khác.

Với nhu cầu sử dụng thực tế các tác vụ hàng ngày như nghe gọi, nhắn tin, duyệt web, xem video, sử dụng mạng xã hội và chơi game, thiết bị có thể đáp ứng thời gian sử dụng 1,5-2 ngày cho mỗi lần sạc đầy pin.

Camera và các tính năng AI

vivo V60 Lite 5G sở hữu hệ thống camera kép bao gồm ống kính chính 50MP và ống kính góc siêu rộng 8MP. Camera selfie có độ phân giải 32MP hỗ trợ AI cùng nhiều chế độ làm đẹp. Máy không được trang bị camera telephoto, nên việc chụp hình zoom xa sẽ có một số hạn chế.

Hệ thống camera của máy cho khả năng hoạt động tương đối ổn định trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau. Ở điều kiện đủ sáng, chất lượng hình ảnh chụp từ hệ thống camera này có chi tiết tốt, màu sắc được xử lý theo hướng rực rỡ và nịnh mắt hơn so với thực tế. Ngay cả khi thử nghiệm với điều kiện ngược sáng, camera vẫn cho khả năng tái tạo tốt các chi tiết ở vùng tối.

Máy không được trang bị ống kính telephoto. Do đó, ảnh zoom chụp từ camera của máy thực chất là được cắt ra từ camera chính. Để đảm bảo chất lượng hình ảnh, mức độ chi tiết và màu sắc, người dùng chỉ nên sử dụng mức zoom 2x.

Sự kết hợp giữa camera độ phân giải lớn 50MP với các thuật toán AI đã hỗ trợ xử lý hình ảnh và tăng cường chi tiết. Tuy vậy, hệ thống AI trên camera sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi người dùng chụp ảnh ở điều kiện đủ sáng. Với điều kiện thiếu sáng, mức độ chi tiết của ảnh chụp vẫn sẽ giảm xuống.

Tương tự các sản phẩm khác trong cùng phân khúc, chụp đêm không phải là điểm mạnh trên mẫu máy này. Khi chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, thuật toán của máy ưu tiên kéo dài thời gian phơi sáng để thu lại được nhiều chi tiết và ánh sáng hơn. Tuy vậy, người dùng sẽ cần giữ thiết bị chắc tay để ảnh không bị rung và nhòe.

vivo V60 Lite 5G được tích hợp khá nhiều tính năng AI giúp người dùng nâng cao trải nghiệm chụp ảnh. Trong đó, tính năng chân dung bốn mùa vốn chỉ xuất hiện trên các dòng sản phẩm cao cấp cũng lần đầu được vivo đưa xuống phân khúc tầm trung. AI sẽ tự động nhận diện và điều chỉnh camera theo mùa, môi trường ánh sáng.

Tính năng AI bốn mùa cũng hoạt động với cả khi ảnh chân dung. Theo đó, AI sẽ tự động nhận diện và tách chủ thể ra khỏi phông nền trước khi xử lý các khung cảnh phía sau.

Ngoài ra, vivo V60 Lite 5G còn tích hợp sâu bộ công cụ Google Gemini với trợ lý Gemini Live. Tính năng AI khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) cho phép tra cứu nhanh chóng bằng cách khoanh tròn nội dung trên màn hình.

Một số tính năng AI khác như xóa vật thể AI dùng để đi những vật thể hoặc con người vô tình lọt vào bức ảnh. Tính năng tăng cường ảnh AI giúp tái tạo những bức ảnh cũ trở nên sắc nét hơn.

Bên cạnh đó, máy cũng hỗ trợ nhiều tính năng AI khác như ghi âm và chuyển đổi văn bản AI, trợ lý ghi chú AI, phiên dịch AI. So với các sản phẩm trong cùng phân khúc, bộ tính năng mà vivo trang bị trên chiếc V60 Lite 5G tương đối đa dạng.

Tổng kết

vivo V60 Lite 5G được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá từ 10,5 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Samsung Galaxy A56 5G, OPPO Reno14 F 5G và Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G.

vivo V60 Lite 5G sẽ phù hợp với nhóm người dùng tìm kiếm một chiếc smartphone có thiết kế trẻ trung. So với các đối thủ trong cùng phân khúc, thiết bị sở hữu hiệu suất xử lý mạnh và thời lượng pin khỏe, có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí như “cày” game và xem phim trong thời gian dài.

Hệ thống camera của máy hỗ trợ nhiều tính năng AI độc đáo. Tuy vậy, chất lượng ảnh chụp vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng. Đồng thời, máy cũng không hỗ trợ camera telephoto nên không phù hợp để chụp ảnh vật thể ở xa.