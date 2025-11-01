Đánh giá OPPO Find X9 Pro: Đối thủ đáng gờm của iPhone 17 Pro Max

+ Ưu điểm:

- Màn hình hiển thị tốt.

- Hiệu suất và pin tốt.

- Đa dạng tính năng AI.

+ Hạn chế:

- Phím chụp hình nhanh còn giới hạn chức năng.

- Một số ứng dụng chưa tối ưu cho bộ xử lý MediaTek.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Find X9 Pro là nỗ lực mới nhất của OPPO trong việc cạnh tranh với Apple ở phân khúc smartphone cao cấp. Thiết bị mang lại trải nghiệm sử dụng tương đối toàn diện ở nhiều mặt, từ màn hình, hiệu suất, thời lượng pin cho đến camera.

Giao diện và một số tính năng trên máy khá tương đồng với iPhone, giúp người dùng chuyển đổi hệ sinh thái dễ dàng hơn. Tuy vẫn còn vài điểm cần cải thiện, nhưng Find X9 Pro thực sự là một đối thủ đáng gờm của iPhone 17 Pro Max.

Thiết kế và màn hình

Ngoại hình tổng thể OPPO Find X9 Pro đã trở nên vuông vức và cứng cáp hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Cụm camera cũng được thiết kế theo dạng hình vuông và di chuyển sang góc trên bên trái, thay vì đặt chính giữa như trước.

Thay đổi này giúp tối ưu kích thước tổng thể và tăng tính công thái học, đồng thời hạn chế tình trạng người dùng chạm tay chạm vào ống kính.

Khung viền kim loại được vát phẳng, trong khi bốn góc bo cong nhẹ, giúp mang lại trải nghiệm cầm nắm chắc chắn và ôm tay. Mặt lưng kính mờ cũng hạn chế tình trạng bám bụi và dấu vân tay trong quá trình sử dụng.

Tương tự nhiều smartphone cao cấp khác trên thị trường, mẫu máy này cũng có chất lượng hoàn thiện cao. Các chi tiết ghép nối giữa mặt lưng kính và khung viền kim loại được xử lý liền mạch và không có chi tiết thừa.

Trên Find X9 Pro, OPPO đã bổ sung một phím bấm mới có tên gọi Snap Key. Phím bấm này hỗ trợ tùy chỉnh chế độ âm thanh, bật đèn pin, truy cập nhanh camera, trình ghi âm hoặc truy cập tính năng AI không gian tinh thần. Người dùng có thể thiết lập các tác vụ khác nhau cho phím bấm này tùy theo nhu cầu sử dụng cá nhân.

OPPO Find X9 Pro cũng đã chuyển sang sử dụng màn hình phẳng, thay vì màn hình cong như phiên bản tiền nhiệm. Thay đổi này được xem là phù hợp với xu hướng người dùng hiện tại. Đồng thời, việc này cũng giúp người dùng có thể tìm kiếm miếng dán bảo vệ màn hình dễ dàng hơn.

Màn hình của máy có kích thước 6,78 inch, sử dụng tấm nền AMOLED, hỗ trợ tần số quét 120Hz. Màn hình này có độ sáng cục bộ tối đa 3.600 nit, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả khi người dùng sử dụng thiết bị dưới trời nắng gắt.

Hệ thống điều khiển ánh sáng thông minh có thể hạ độ sáng xuống mức 1 nit khi sử dụng vào ban đêm. Đây được xem là một cải tiến quan trọng giúp giảm thiểu cảm giác mỏi mắt và mang lại trải nghiệm xem thoải mái.

Đặc trưng của màn hình AMOLED cho màu đen hiển thị sâu, màu sắc tươi tắn cùng góc nhìn rộng. Màn hình này cũng đáp ứng chuẩn hiển thị HDR10+. Một điểm cộng khác là viền màn hình được làm mỏng đều chỉ khoảng 1,15mm ở cả bốn cảnh, cho tỷ lệ hiển thị đạt 95% diện tích mặt trước.

Thiết bị cũng tích hợp cảm biến vân tay ở dưới màn hình, có tốc độ nhận diện nhanh và dễ thao tác. Ngoài ra, máy còn đạt chuẩn kháng nước, bụi IP66, IP68 và IP69, giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm trong nhiều điều kiện khác nhau.

Camera và các tính năng AI

Trên Find X9 Pro, OPPO tiếp tục hợp tác với Hasselblad để tinh chỉnh hệ thống camera của máy. Hệ thống 3 camera bao gồm ống kính chính 50MP tích hợp chống rung quang học (OIS), ống kính góc siêu rộng 50MP hỗ trợ chụp macro cận cảnh và ống kính tele Hasselblad 200MP chuyên dụng cho những bức ảnh chân dung xóa phông.

Chưa dừng lại ở đó, OPPO còn phát triển độc quyền hệ thống thuật toán hình ảnh LUMO dành cho Find X9 Series. Hãng cho biết giải pháp này sẽ mang lại khả năng tái hiện hình ảnh sắc nét, chính xác và nhất quán trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Với vai trò là một chiếc điện thoại tập trung vào camera, thiết bị còn tích hợp một phím bấm chuyên dụng dành cho chụp hình, tương tự phím Camera Control trên những chiếc iPhone. Tuy vậy, những tính năng mà OPPO tích hợp lên phím bấm này còn tương đối hạn chế.

Hiện tại, phím chụp hình nhanh trên OPPO Find X9 Pro chỉ được sử dụng để truy cập nhanh camera, chụp ảnh và điều chỉnh mức độ thu phóng. Trong khi đó, phím Camera Control trên iPhone có thể hỗ trợ nhiều thao tác sử dụng hơn như chụp hình, thu phóng, chỉnh khẩu độ, truy cập Visual Intelligence.

Thử nghiệm chụp hình trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau, chất lượng ảnh cho ra từ hệ thống camera này đều đạt mức tốt về độ chi tiết, độ tương phản và màu sắc.

Với bức ảnh chụp buổi chiều tối khi mặt trời chuẩn bị lặn, camera chính của máy cho khả năng tái tạo chi tiết tốt, màu sắc tái tạo tự nhiên. Các đám mây trên bầu trời được thể hiện nổi bật. Trong khi đó, chi tiết ở những vùng tối cũng được xử lý tốt và không bị nhiễu hạt.

Dưới đây là một số bức ảnh được chụp với các mức độ thu phóng khác nhau gồm 1x, 2x, 3x, 6x, 10x, 20x, 30x và 60x. Những bức ảnh này được chụp vào buổi chiều trong bối cảnh trời nhiều mây và âm u.

Hình ảnh bầu trời với các đám mây nhỏ dày đặc được tái hiện nổi bật, màu sắc tự nhiên, không bị xử lý quá khác biệt so với thực tế. Các chi tiết như gợn sóng trên mặt nước cũng được tái hiện đầy đủ, không bị bệt.

Mặc dù camera telephoto chỉ hỗ trợ zoom quang học 3x, nhưng thiết bị vẫn cho phép người dùng chụp hình với mức độ thu phóng tối đa lên đến 120x bằng cách kết hợp phần cứng camera cùng hệ thống AI.

Với mức thu phóng đến 60x, hình ảnh vẫn được xử lý tương đối tốt về chi tiết và màu sắc. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ zoom tối đa 120x. Tuy vậy, ở mức zoom quá cao như này, chất lượng hình ảnh bị giảm xuống rõ rệt và gần như không thể sử dụng.

Đối với chế độ chụp ảnh chân dung, OPPO Find X9 Pro hỗ trợ 3 mức thu phóng khác nhau bao gồm 1x, 2x và 3x, tương ứng với tiêu cự 23mm, 46mm và 70mm. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các mức tiêu cự tùy theo khung cảnh và nhu cầu sử dụng.

Thử nghiệm chụp hình trong điều kiện phức tạp khi ánh sáng có độ tương phản mạnh giữa trong nhà và ngoài trời, Find X9 Pro vẫn nhận diện tốt chủ thể. Ánh sáng tổng thể của bức hình được xử lý hài hòa, khu vực trong nhà không bị quá tối, trong khi phần ngoài trời cũng không cháy sáng.

Phần chủ thể được tái hiện nổi bật so với phông nền, hình ảnh có chiều sâu mang chất ảnh đặc trưng của Hasselblad. Các chi tiết trên khuôn mặt, màu da, đặc biệt là các sợi tóc ven được tái tạo tự nhiên.

Về khả năng quay video, Find X9 Pro hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây và chuẩn màu Dolby Vision HDR. Chế độ Log 10‑bit được tích hợp giúp người dùng có thể thực hiện hậu kỳ chuyên nghiệp ngay trên thiết bị. Đồng thời, máy còn tích hợp hệ thống 4 micro độ nhạy cao thu âm định hướng theo mức zoom.

Bên cạnh đó, Find X9 Pro cũng tích hợp sẵn bộ công cụ AI để hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh. Tính năng Cân chỉnh sáng chân dung AI mới giúp cải thiện chất lượng ảnh chân dung trong điều kiện thiếu sáng, tự động cân bằng ánh sáng và tông màu da chỉ bằng một chạm.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ hàng loạt công cụ chỉnh sửa khác như Tạo lại bằng AI, Xóa vật thể AI, Tăng cường rõ nét AI, làm nét khuôn mặt AI, chống lóa AI. Máy cũng tích hợp AI Studio, cho phép người dùng tạo ra những hình ảnh mới theo nhiều phong cách khác nhau từ bức ảnh đã chụp.

Hiệu suất và pin

OPPO Find X9 Pro là smartphone cao cấp đầu tiên tại thị trường Việt Nam tích hợp bộ xử lý MediaTek Dimensity 9500. Bên cạnh đó, máy còn tích hợp thuật toán Trinity Engine 2.0, giúp duy trì hiệu năng mạnh mẽ liên tục trong thời gian dài.

Đánh giá nhanh thông qua phần mềm chấm điểm hiệu suất Antutu BenchMark, máy đạt gần 3,5 triệu điểm. Đây là mức điểm cao nhất từng được ghi nhận trên hệ thống của Antutu.

Tuy nhiên, trải nghiệm sử dụng thực tế của con chip này vẫn còn một số vấn đề cần cải thiện. Tại thời điểm thử nghiệm, thiết bị chưa hỗ trợ tựa game Liên quân Mobile ở mức thiết lập đồ họa tối đa. Vốn dĩ, đây là một tựa game phổ thông có đồ họa tương đối nhẹ.

Trong khi đó, thử nghiệm với tựa game nặng nhất trên smartphone hiện tại là Genshin Impact, máy có thể đáp ứng mức thiết lập đồ họa cực cao (tối đa) ở mức 60fps (frames per second - số khung hình trên giây) một cách mượt mà và hoàn toàn không gặp phải tình trạng giật khung hình.

Có thể thấy, bộ xử lý quá mới từ MediaTek vẫn chưa tương thích với tất cả ứng dụng, game hiện có trên thị trường. Dù vậy, đây không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng và có thể sớm được khắc phục trong thời gian tới thông qua các bản cập nhật phần mềm của ứng dụng.

OPPO Find X9 Pro là một trong số ít smartphone cao cấp có dung lượng pin lớn nhất hiện có trên thị trường. Máy tích hợp viên pin 7.500mAh, sử dụng công nghệ silicon carbon thế hệ thứ ba do OPPO phát triển. Ngoài ra, thiết bị cũng hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 80W và sạc không dây AirVOOC 50W.

Oppo Find X9 Pro được cài đặt sẵn nền tảng ColorOS 16. Phiên bản này được hãng tiếp tục tối ưu trải nghiệm sử dụng, giúp cho các thao tác từ vuốt chạm, mở ứng dụng đến chuyển đổi cửa sổ đều diễn ra liền mạch, mượt mà và trực quan hơn.

Bên cạnh đó, máy còn tích hợp bộ công cụ OPPO AI với hàng loạt tính năng như AI Summary giúp tóm tắt nội dung bài viết, AI Speak hỗ trợ đọc văn bản bằng giọng nói,... Những trang bị này giúp người dùng có thể tận dụng tối đa các tính năng AI để tối ưu trải nghiệm sử dụng và làm việc.

Khả năng kết nối liên nền tảng cũng được nâng lên thành một phần cốt lõi của ColorOS 16. Tính năng O+ Connect cho phép quản lý tệp giữa điện thoại và máy tính Mac hoặc Windows. Trong khi đó, tính năng trình chiếu màn hình cho phép phản chiếu nhiều ứng dụng cùng lúc và điều khiển bằng chuột và bàn phím, hỗ trợ tốt cho nhu cầu học tập và làm việc.

Tổng kết

OPPO Find X9 Pro được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá từ 33 triệu đồng. Xét trong phân khúc di động cao cấp, máy cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ như iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra và Xiaomi 15 Ultra.

Hiện tại, phân khúc di động cao cấp không còn là cuộc đua song mã giữa Apple và Samsung như vài năm trước. Đầu năm, Xiaomi đã đưa chiếc Xiaomi 15 Ultra về thị trường Việt Nam. Đến cuối năm, Find X9 Pro cũng được OPPO mang về để cạnh tranh với các thiết bị khác.

Sự cạnh tranh này giúp thị trường di động tại Việt Nam trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Người dùng cũng được hưởng lợi khi có được nhiều lựa chọn hơn trước đây. Với từng nhu cầu riêng biệt, người dùng có thể lựa chọn thiết bị phù hợp hơn với mỗi cá nhân.

Sản phẩm vẫn còn một số hạn chế cần cải thiện. Tuy vậy, đây có thể xem là một đối thủ đáng gờm của iPhone 17 Pro Max.