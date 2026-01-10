Cách xử lý khi thẻ BHYT điện tử hết hạn hoặc thông tin trên VNeID sai lệch

Dưới đây là những cách xử lý nhanh, đúng quy trình để tránh rắc rối không đáng có.

Ngừng cấp thẻ BHYT giấy, chuyển sang sử dụng thẻ BHYT điện tử từ ngày 1/6/2025

Theo Công văn số 168/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 26/3/2025, từ ngày 1/6/2025, thẻ bảo hiểm y tế bản giấy sẽ không còn được cấp đại trà.

Người tham gia BHYT được hướng dẫn sử dụng hình ảnh thẻ điện tử thông qua các ứng dụng số như VssID và VNeID khi đi khám chữa bệnh.

Chỉ một số trường hợp đặc biệt vẫn được cấp thẻ BHYT giấy, gồm người không có điện thoại thông minh, chưa có CCCD gắn chip, người cao tuổi, người sống ở vùng sâu vùng xa chưa tiếp cận được hạ tầng công nghệ.

Trong bối cảnh này, việc chủ động kiểm tra thời hạn và độ chính xác của thẻ BHYT điện tử trước khi đi khám trở nên rất quan trọng, nhằm tránh bị gián đoạn quyền lợi.

Hướng dẫn kiểm tra thông tin và sử dụng thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VNeID

Để kiểm tra thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID, bạn thực hiện theo các bước sau:

- Kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

- Từ giao diện chính của ứng dụng VNeID, chọn mục “Ví giấy tờ” tại menu phía dưới, chọn tiếp “Thẻ BHYT” tại danh sách hiện ra.

- Nhập mật khẩu bảo vệ ví giấy tờ để tiếp tục. Bây giờ, thông tin về thẻ BHYT sẽ được hiển thị đầy đủ, bao gồm mã số BHYT, ngày bắt đầu có hiệu lực, ngày hết hiệu lực…

Để xem hình ảnh thẻ BHYT và sử dụng thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh, bạn nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm ở góc trên bên phải, chọn "Xem chi tiết ảnh" tại menu hiện ra.

Cần làm gì nếu thẻ BHYT hết hạn hoặc thông tin hiển thị sai lệch trên ứng dụng VNeID?

Nếu thẻ BHYT trên VNeID đã hết hiệu lực hoặc chưa được cập nhật thông tin mới, người dùng có thể gửi yêu cầu cập nhật trực tiếp trên ứng dụng.

Tại giao diện thẻ BHYT, chọn biểu tượng ba chấm, nhấn “Gửi yêu cầu cập nhật thông tin mới” và xác nhận. Sau đó, trạng thái thẻ sẽ chuyển sang “Đang cập nhật”. Thông thường, hệ thống sẽ tự động đồng bộ lại dữ liệu sau vài phút.

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý: nếu đã thực hiện nhiều lần nhưng thông tin vẫn không được cập nhật, hoặc dữ liệu hiển thị sai lệch nghiêm trọng, không nên tiếp tục thao tác lặp lại mà cần liên hệ trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ, tránh phát sinh lỗi hệ thống.

Cần làm gì nếu thông tin thẻ BHYT chưa được tích hợp vào ứng dụng VNeID?

Trong trường hợp vào “Ví giấy tờ” nhưng không thấy thông tin thẻ BHYT, người dân có thể chủ động tích hợp lại theo quy trình sau:

Đăng nhập VNeID, chọn “Ví giấy tờ”, sau đó nhấn “Tích hợp thông tin”. Chọn “Tạo yêu cầu mới” và chọn loại thông tin là “Thẻ bảo hiểm y tế”. Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, gồm đơn vị cấp thẻ, số thẻ BHYT, xác nhận thông tin chính xác và gửi yêu cầu.

Sau khi gửi thành công, người dùng cần chờ hệ thống phê duyệt. Nếu thông tin hợp lệ, thẻ BHYT sẽ được tích hợp trở lại trên ứng dụng.

Lưu ý, để thực hiện tích hợp thẻ BHYT, người dân bắt buộc phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Việc đăng ký cấp độ này chỉ được thực hiện trực tiếp tại cơ quan công an, không thể tự thao tác trực tuyến.

Lưu ý: thông tin về số thẻ BHYT, bạn có thể xem trực tiếp trên thẻ BHYT giấy của mình hoặc thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để xem số thẻ BHYT thông qua Internet.

Những lưu ý quan trọng để tránh bị gián đoạn quyền lợi

Người dân nên kiểm tra thời hạn thẻ BHYT điện tử định kỳ, đặc biệt trước khi đi khám chữa bệnh. Không nên chờ đến khi phát sinh sự cố tại cơ sở y tế mới xử lý, vì quá trình cập nhật dữ liệu có thể mất thời gian.

Khi gặp lỗi kéo dài hoặc dữ liệu không đồng bộ, cần liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH địa phương để được hướng dẫn chính xác.

Việc chuyển sang sử dụng thẻ BHYT điện tử là bước đi tất yếu trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế. Tuy nhiên, để quyền lợi không bị ảnh hưởng, mỗi người dân cần chủ động kiểm tra và cập nhật thông tin kịp thời, thay vì xử lý trong tình huống bị động tại bệnh viện.