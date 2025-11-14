+ Ưu điểm:

- Thiết kế hiện đại.

- Dung tích lớn.

- Nhiều tính năng thông minh.

+ Hạn chế:

- Thiếu khay đựng trứng.

- Thương hiệu mới tại Việt Nam trong ngành hàng gia dụng.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Trong cùng phân khúc giá, tủ lạnh của Xiaomi có lợi thế với dung tích lớn, thiết kế hiện đại và điểm nhấn là tích hợp nhiều công nghệ thông minh, tiện lợi.

Tuy vậy, Xiaomi vẫn là một cái tên mới trong ngành hàng gia dụng khi xét riêng tại thị trường Việt Nam. Độ bền của sản phẩm cần phải có thời gian kiểm nghiệm.

Với mức giá dễ tiếp cận, sản phẩm phù hợp với người dùng yêu thích công nghệ, đặt tiêu chí muốn khám phá trải nghiệm mới mẻ lên trên các tiêu chí khác.

Trải nghiệm tủ lạnh thông minh đầu tiên của Xiaomi tại Việt Nam

Thiết kế và công năng

Xiaomi chính thức bước chân vào thị trường Việt Nam từ năm 2017. Đến nay, sức ảnh hưởng của hãng chủ yếu nằm ở mảng kinh doanh smartphone. Trong những năm qua, nhà sản xuất này cũng liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang mảng thiết bị gia dụng thông minh như máy lọc không khí, robot hút bụi, nồi chiên không dầu…

Gần đây nhất vào cuối tháng 9, Xiaomi tiếp tục ra mắt thương hiệu Mijia với hàng loạt thiết bị gia dụng. Một trong những sản phẩm gia dụng thông minh mới nhất vừa được Xiaomi giới thiệu là tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L.

Thiết bị có ngoại hình tinh giản với gam màu xám kết hợp lớp hoàn thiện vân đá mang đến vẻ ngoài hài hòa, dễ phối hợp với nhiều kiểu nội thất. Mặt trước cũng được hoàn thiện từ kim loại nhám, thay vì kính cường lực bóng như nhiều mẫu tủ lạnh trong cùng phân khúc. Thiết kế này giúp hạn chế bám bẩn và dấu vân tay tốt hơn trong quá trình sử dụng, đặc biệt là khi tủ lạnh thường được đặt gần khu vực bếp.

Mặt trước còn tích hợp một màn hình LED cảm ứng có thể hiển thị các chế độ và nhiệt độ của từng vùng. Bảng điều khiển cảm ứng còn cho phép người dùng điều chỉnh nhiệt độ từng vùng và chuyển đổi chế độ một cách nhanh chóng.

Mặt sau được thiết kế phẳng hoàn toàn, cho phép người dùng có thể đặt tủ lạnh vào sát tường, giúp tiết kiệm không gian sử dụng. Tủ lạnh có kích thước 852 x 600 x 1.912 mm cùng trọng lượng 85kg. Kích thước và trọng lượng này tương đồng với hầu hết mẫu tủ lạnh nhiều cửa trên thị trường.

Hai cánh cửa tủ hỗ trợ mở 90 độ, giúp người dùng có thể dễ dàng kéo các ngăn chứa bên trong mà không gặp khó khăn. Ngoài ra, hai bên cửa còn có tổng cộng 6 ngăn đựng để người dùng sắp xếp đồ đạc.

Tuy vậy, khá đáng tiếc khi tủ lạnh không có sẵn khay đựng trứng. Đây là một thiếu sót khá khó hiểu bởi hầu hết tủ lạnh trên thị trường đều tích hợp sẵn ngăn đựng này.

Sản phẩm của Xiaomi có dung tích 510l, thuộc nhóm tủ lạnh nhiều cửa có dung tích lớn nhất trong phân khúc. Trong đó, các ngăn được thiết kế riêng biệt bao gồm ngăn mát (303l), ngăn đông (178l) và ngăn iFresh linh hoạt (29l). Không gian lưu trữ rộng rãi có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cho một gia đình 4-5 người.

Ngăn mát có 3 tầng và có thể điều chỉnh để thay đổi không gian của mỗi tầng cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ngăn đông có tổng cộng 6 khu vực, với 2 khu vực để chứa đá lạnh, cùng 4 ngăn đựng thực phẩm cấp đông.

Trong khi đó, ngăn iFresh có thể điều chỉnh nhiệt từ -1 độ C đến 5 độ C, giúp linh hoạt bảo quản rau củ, trái cây hoặc thịt cá trong thời gian chờ giã đông. Ngoài ra, ngăn này còn có thể được sử dụng để giữ sữa mẹ.

Khả năng vận hành và các tính năng thông minh

Tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L ứng dụng công nghệ Ag+ Fresh. Theo đó, mô-đun ion bạc kháng khuẩn sẽ kiểm soát mùi dựa trên cơ chế hấp thụ mùi lạ trong tủ lạnh, giúp thực phẩm tươi ngon lâu hơn và bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, tủ lạnh sở hữu hệ thống hai máy nén biến tần kép (dual inverter) giúp vận hành ổn định, tiết kiệm điện năng và giữ mức độ tiếng ồn thấp. Trong quá trình sử dụng hàng ngày, người dùng gần như không nghe thấy tiếng ồn phát ra từ tủ lạnh, ngay cả khi ngồi gần.

Tủ lạnh hỗ trợ 3 chế độ hoạt động bao gồm Tự động (Auto), Làm lạnh nhanh (Super Cool) và Đông nhanh (Super Freeze). Với chế độ Tự động, nhiệt độ khoang ngăn mát được đặt ở 5 độ C và ngăn đông đặt ở -18 độ C.

Với chế độ Làm lạnh nhanh, nhiệt độ khu mát sẽ giảm xuống 2 độ C trong 8 giờ rồi quay về nhiệt độ bình thường. Trong khi đó, với chế độ Đông nhanh, nhiệt độ khu đông sẽ giảm xuống -24°C trong 50 giờ rồi quay về nhiệt độ bình thường. Tùy theo từng tình huống và nhu cầu sử dụng, người dùng có thể thay đổi trực tiếp trên màn hình điều khiển của tủ lạnh.

Ngoài ra, tủ lạnh còn tích hợp kết nối WiFi, cho khả năng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng Xiaomi Home. Đây cũng là điểm nổi bật nhất của tủ lạnh Xiaomi khi so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc giá. Người dùng có thể chuyển đổi qua lại giữa các chế độ làm lạnh ngay trên điện thoại, kiểm tra nhiệt độ của từng ngăn tủ theo thời gian thực hoặc cài đặt lịch vận hành tự động khi đi vắng.

Tủ lạnh sẽ tự động kiểm tra trạng thái trong suốt 24 giờ mỗi ngày. Nếu cửa không được đóng kín lâu hơn 2 phút, cảnh báo sẽ được kích hoạt và thông báo sẽ được gửi vào ứng dụng Xiaomi Home trên điện thoại của người dùng.

Ứng dụng Xiaomi Home hoạt động trên cả hai nền tảng hệ điều hành Android và iOS. Do đó, người dùng sẽ không còn phải lo lắng khi suy nghĩ về việc đã đóng kín cửa tủ lạnh hay chưa hoặc con nhỏ trong gia đình có nghịch ngợm và tự ý mở cửa tủ hay không.

Ngoài ra, tủ lạnh còn hỗ trợ tích hợp vào hệ sinh thái nhà thông minh, cho phép người dùng có thể điều khiển rảnh tay qua trợ lý ảo Google Assistant. Thiết bị cũng hỗ trợ cập nhật phần mềm OTA giúp đảm bảo hiệu suất ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

Tổng kết

Tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 16 triệu đồng.

Sản phẩm cạnh tranh với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Samsung Inverter 488 lít RF48A4000B4/SV, Aqua Inverter 469 lít AQR-M536XA(GB), Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-BK, Toshiba Inverter 474 lít GR-RF611WI-PGV(22)-XK.

Xiaomi đã trở thành một thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt thông qua những chiếc smartphone, máy tính bảng hay máy lọc không khí.

Xét trong cùng phân khúc giá, tủ lạnh của Xiaomi có lợi thế với dung tích lớn, thiết kế hiện đại và tích hợp nhiều công nghệ thông minh mang lại trải nghiệm sử dụng tiện lợi cho người dùng.

Tuy vậy, đây là lần đầu tiên nhà sản xuất này phân phối tủ lạnh thông minh chính hãng tại thị trường Việt Nam. Công ty sẽ phải đối mặt với không ít thách thức từ những thương hiệu gia dụng có nhiều kinh nghiệm như Samsung, LG, Toshiba, Sharp hay AQUA.