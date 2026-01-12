Đọ cấu hình OPPO Reno15 Pro với loạt sản phẩm cùng mức giá tại Việt Nam

OPPO đã chính thức giới thiệu loạt smartphone Reno15 tại thị trường Việt Nam, trong đó phiên bản Reno15 Pro là sản phẩm nổi bật nhất nhờ cấu hình mạnh, thỏi pin dung lượng lớn và công suất sạc nhanh.

Tuy nhiên, Reno15 Pro được OPPO xếp vào phân khúc cận cao cấp với mức giá gần 20 triệu đồng, điều này khiến sản phẩm phải cạnh tranh với nhiều đối thủ "nặng ký" trên thị trường smartphone Việt Nam.

Vậy OPPO Reno15 Pro có cấu hình như thế nào khi so với các sản phẩm cùng tầm giá? Bài viết so sánh sơ bộ dưới đây về cấu hình của OPPO Reno15 Pro và các đối thủ sẽ cho bạn câu trả lời.