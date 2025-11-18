Đánh giá Motorola Razr 60: Có gì để đối đầu Samsung Galaxy Z Flip7 FE?

+ Ưu điểm:

- Thiết kế độc đáo.

- Màn hình hiển thị tốt, đa dụng.

- Đa dạng tính năng AI.

+ Hạn chế:

- Hiệu suất đủ dùng.

- Một số tính năng AI chưa hỗ trợ tiếng Việt.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Motorola Razr 60 sẽ phù hợp với nhóm người dùng trẻ, yêu thích một chiếc smartphone màn hình gập có thiết kế độc đáo và màn hình ngoài đa dụng.

Thiết bị này không phải là lựa chọn phù hợp với nhóm người dùng thường xuyên chơi game, đặc biệt là các tựa game có đồ họa phức tạp.

Nếu người dùng có nhu cầu cao về chơi game và chụp hình chuyên nghiệp, việc lựa chọn một chiếc smartphone dạng thanh thông thường sẽ là giải pháp tối ưu hơn trong phân khúc này.

Thiết kế và màn hình

Motorola Razr 60 vẫn giữ phong cách thiết kế gập vỏ sò quen thuộc trên những chiếc điện thoại dòng Razr. Toàn bộ các cạnh và bốn góc đều được bo cong mềm mại.

Khi sử dụng ở chế độ mở màn hình, thân máy có phần thuôn dài hơn so với hầu hết smartphone dạng thanh trên thị trường. Khi gập lại, thiết bị nằm gọn trong lòng bàn tay và người dùng có thể dễ dàng thao tác với màn hình ngoài chỉ bằng một tay.

Thân máy tương đối chắc chắn với khung viền kim loại và mặt trước hoàn thiện từ kính Corning Gorilla Glass Victus chống trầy xước. Trên phiên bản màu xanh, mặt lưng được phủ một lớp vải cho cảm giác cầm nắm mềm mại, dễ chịu.

Thiết kế trên cũng mang đến nét độc đáo riêng cho ngoại hình của sản phẩm khi phần lớn đối thủ trên thị trường đều sử dụng mặt lưng từ nhựa, kính hoặc kim loại. Bên cạnh đó, chất liệu này còn giúp hạn chế bám bẩn và dấu vân tay trong quá trình sử dụng.

Phần bản lề titanium của máy được thiết kế chắc chắn, giúp người dùng có thể gập mở thiết bị ở nhiều góc độ khác nhau để sử dụng. Trải nghiệm gập mở màn hình diễn ra khá dễ chịu và mượt mà, không phát ra những tiếng động lạ.

So với đối thủ Samsung Galaxy Z Flip7 FE, màn hình ngoài của Motorola Razr 60 được xem là một điểm cộng khi sở hữu thiết kế dạng tràn viền và bao trọn cụm camera. Thiết kế này mang đến nhiều không gian hiển thị và giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn.

Màn hình ngoài của máy có kích thước 3,6 inch, độ phân giải 1.056 x 1.066 pixel cùng tần số quét 90Hz. Màn hình này cho tốc độ phản hồi nhanh, màu sắc tươi cùng góc nhìn rộng. Độ sáng tối đa đạt 1.700 nit, có thể dễ dàng sử dụng ở ngoài trời nắng.

Hiện nay, nhiều nhà sản xuất lựa chọn việc giới hạn tính năng trên màn hình ngoài của những chiếc điện thoại gập dạng vỏ sò. Màn hình ngoài đóng vai trò là một màn hình hiển thị phụ, hỗ trợ xem nhanh thông báo hoặc truy cập giới hạn một số widget. Tuy vậy, điều đó lại hạn chế khả năng sử dụng của người dùng.

Trên Motorola Razr 60, màn hình ngoài không chỉ là một màn hình phụ để xem giờ và đọc thông báo đơn thuần. Người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh để truy cập nhanh vào hầu hết ứng dụng thường dùng. Thậm chí, thiết bị còn hỗ trợ chơi game trực tiếp ngay trên màn hình ngoài.

Dĩ nhiên, không phải tất cả ứng dụng đều được tối ưu và tương thích tốt với tỷ lệ của màn hình ngoài. Việc chơi game trên một một màn hình kích thước nhỏ cũng không thực sự thoải mái. Tuy vậy, đây vẫn là một điểm cộng về khả năng tùy biến giúp người dùng có thể dễ dàng sử dụng thiết bị theo nhu cầu cá nhân.

Màn hình chính của máy có kích thước 6,9 inch, sử dụng tấm nền P-OLED với độ phân giải 1.080 x 2.640 pixel và tần số quét 120Hz. Màn hình này có độ sáng tối đa đạt 3.000 nit và đạt chứng nhận Pantone Validated, cho màu sắc tự nhiên và chính xác với hơn một tỷ gam màu.

Viền màn hình không quá dày và được làm nhô lên một chút so với bề mặt. Thiết kế này giúp bảo vệ màn hình tốt hơn trong quá trình gập mở. Nếp gấp cũng không phải là vấn đề trên Motorola Razr 60. Trong hầu hết trường hợp sử dụng hàng ngày, người dùng sẽ gần như không để ý đến nếp gấp trên màn hình của máy.

Bên cạnh đó, máy cũng đạt chuẩn kháng bụi và kháng nước IP48. Trang bị này giúp người dùng có thể yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Hiệu suất và pin

Motorola Razr 60 được trang bị bộ xử lý MediaTek Dimensity 7400X, dung lượng RAM 8GB cùng bộ nhớ lưu trữ 256GB. Con chip MediaTek Dimensity 7400X không phải là một bộ xử lý yếu, nhưng cũng không quá mạnh nếu xét trong phân khúc di động cận cao cấp.

Đánh giá nhanh thông qua phần mềm chấm điểm hiệu suất Antutu Benchmark, Motorola Razr 60 đạt hơn 900.000 điểm. Trong khi đó với cùng bài kiểm tra, đối thủ Samsung Galaxy Z Flip7 FE sử dụng bộ xử lý Exynos 2400 đạt hơn 1,5 triệu điểm.

Trải nghiệm sử dụng thực tế cho thấy máy có thể đáp ứng tốt các tác vụ sử dụng thường ngày. Giao diện hệ điều hành thuần Android cũng giúp cho các phản hồi của máy trở nên gọn gàng và nhanh chóng hơn.

Với một số tựa game phổ biến như Liên Quân Mobile hay PUBG Mobile, thiết bị vẫn có thể đáp ứng 60 khung hình/giây với mức thiết lập đồ họa trung bình - cao. Dĩ nhiên, máy sẽ nóng lên khá nhanh khi người dùng chạy các tác vụ nặng như chơi game, đặc biệt là tại khu vực màn hình ngoài gần cụm camera.

Trên thực tế, đây cũng là hạn chế chung của tất cả smartphone màn hình gập dạng vỏ sò trên thị trường. Thiết kế gập mỏng nhẹ không tối ưu cho việc sử dụng các tác vụ nặng hoặc chơi game đồ họa phức tạp trong thời gian dài.

Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 4.500mAh hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 33W. Việc tích hợp một bộ xử lý không quá mạnh cũng góp phần tối ưu thời lượng sử dụng pin. Với nhu cầu sử dụng đa tác vụ và không chơi game nhiều, thiết bị có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng trong ngày.

Camera và các tính năng AI

Hệ thống camera trên Motorola Razr 60 bao gồm ống kính chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS và ống kính góc siêu rộng 13MP tích hợp tính năng chụp ảnh macro. Camera selfie của máy có độ phân giải 32MP.

Chất lượng ảnh chụp từ camera chính của máy tương đối đồng đều và ổn định trong phần lớn trường hợp sử dụng. Màu sắc hình ảnh được xử lý theo hướng trung thực, mức độ chi tiết và độ tương phản tốt.

Với chế độ chân dung, camera của máy hỗ trợ chụp hình ở 3 mức tiêu cự, lần lượt là 24mm, 35mm và 50mm. Các chi tiết trên khuôn mặt, kính mắt và tóc đều được xử lý hài hòa. Hậu cảnh được xóa phông tự nhiên và không bị lẹm vào chủ thể.

Trên thực tế, camera không phải là điểm mạnh của những chiếc điện thoại gập dạng vỏ sò. Do giới hạn về kích thước, máy cũng không được trang bị ống kính telephoto. Vì thế, người dùng chỉ nên chụp ảnh ở mức thu phóng 2x trở lại để đảm bảo mức độ chi tiết của hình ảnh.

Với lợi thế của một chiếc điện thoại màn hình gập, người dùng còn có thể sử dụng cụm camera chính của máy để làm camera selfie. Điều này giúp người dùng tận dụng tối đa sức mạnh của hệ thống camera trên thiết bị.

Nhờ việc tích hợp sâu ứng dụng Google Photo, máy cũng hỗ trợ hàng loạt công cụ chỉnh sửa ảnh AI như Magic Eraser, Magic Editor, Photo Unblur hay Portrait Blur. Những tính năng này giúp xử lý và cải thiện hình ảnh nhanh chóng, thuận tiện.

Motorola Razr 60 tích hợp sâu trợ lý ảo AI Google Gemini, giúp nâng cao khả năng tìm kiếm, cá nhân hóa và tương tác. Tính năng AI khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) cho phép tra cứu nhanh chóng bằng cách khoanh tròn nội dung trên màn hình.

Bên cạnh đó, máy còn trang bị bộ công cụ Moto AI với hàng loạt tính năng như tạo hình ảnh AI, ghi chú AI, dịch thuật,... Tuy vậy, khá đáng tiếc khi những tính năng AI liên quan đến ngôn ngữ hiện chưa hỗ trợ tiếng Việt. Motorola sẽ cần sớm tối ưu và hoàn thiện bộ công cụ AI của hãng để có thể gia tăng trải nghiệm cho người dùng tại Việt Nam.

Tổng kết

Trong phân khúc giá cận cao cấp, người dùng tại Việt Nam hiện không có nhiều sự lựa chọn khi muốn mua một chiếc điện thoại màn hình gập. Motorola Razr 60 là ứng cử viên hoàn toàn mới, cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Samsung Galaxy Z Flip7 FE trong phân khúc này.

So với những chiếc điện thoại dạng thanh trong cùng phân khúc di động cận cao cấp, smartphone màn hình gập thường thua thiệt hơn về một số khía cạnh.

Motorola Razr 60 sẽ phù hợp với nhóm người dùng trẻ, yêu thích một chiếc smartphone màn hình gập có thiết kế độc đáo và màn hình ngoài đa dụng. Các trải nghiệm khác về camera, tính năng AI hay thời lượng pin đều ở mức vừa đủ tốt.

Thiết bị này không phải là lựa chọn phù hợp với nhóm người dùng thường xuyên chơi game, đặc biệt là các tựa game có đồ họa phức tạp.

Bên cạnh đó, máy cũng tồn tại hạn chế như thiếu ống kính telephoto và một số tính năng AI ngôn ngữ chưa hỗ trợ tiếng Việt. Motorola vẫn còn nhiều việc cần làm để cải thiện sản phẩm sau khi quay trở lại thị trường Việt Nam.