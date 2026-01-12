Kiều Minh Tuấn khóc nức nở kể về cha quá cố: "Tôi và cha quá ít kỷ niệm"

Chiều 12/1, phim Con kể ba nghe tổ chức buổi chiếu sớm tại TPHCM, quy tụ ê-kíp gồm đạo diễn Đỗ Quốc Trung, giám đốc sáng tạo Trần Thanh Huy và dàn diễn viên Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, Phương Thanh, Quốc Khánh, Lê Lộc...

Con kể ba nghe xoay quanh hành trình hàn gắn mối quan hệ giữa ông Thái (Kiều Minh Tuấn) - một nghệ sĩ xiếc đi dây, đồng thời là người cha đơn thân có tính cách khép kín - và cậu con trai đang ở tuổi dậy thì (Hạo Khang) mắc chứng trầm cảm.

Bên cạnh đó, tác phẩm cũng phản ánh hiện thực khắc nghiệt của nghề xiếc trong nhịp sống hiện đại.

Kiều Minh Tuấn khóc nức nở vì nhớ người cha quá cố (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau buổi chiếu, diễn viên Kiều Minh Tuấn bật khóc nức nở, liên tục lấy tay lau nước mắt. Anh chia sẻ, bộ phim khiến anh xúc động vì nhớ người cha quá cố.

"Tôi nhớ ba, tôi mất ba quá sớm. Tôi và ba có quá ít kỷ niệm nên tôi quan sát từ mọi người xung quanh, từ ba của bạn, từ đồng nghiệp để có chất liệu đóng phim này.

Khi xem phim, tôi hạnh phúc vì đâu đó nhân vật ông Thái có tình yêu thương hết mình với con", Kiều Minh Tuấn khóc, nói trong buổi giao lưu.

Kiều Minh Tuấn chia sẻ thêm, để nhập vai trong Con kể ba nghe, anh trải qua nhiều tháng học hỏi, tập luyện cùng các nghệ sĩ xiếc. Không chỉ được hướng dẫn về kỹ thuật biểu diễn xiếc, nam diễn viên còn tìm hiểu ánh mắt, thần thái để hóa thân trọn vẹn cho nhân vật.

Kiều Minh Tuấn liên tục lấy tay lau nước mắt (Ảnh: Ban tổ chức).

Con kể ba nghe là phim thương mại đầu tiên của đạo diễn Đỗ Quốc Trung sau nhiều năm làm phim độc lập, phim ngắn tham dự các liên hoan phim quốc tế. Anh cho biết, sự nghiệp đạo diễn với anh không phải là cuộc đua, nên anh không quan trọng việc thực hiện phim đầu tay sớm hay muộn.

"Tôi sợ nhất là không có câu chuyện hay để kể với mọi người. Cha tôi đã qua đời 10 năm trước. Với bộ phim này, tôi gửi gắm những điều mà chưa từng có cơ hội nói với cha, cũng như những điều mà cha chưa bao giờ có dịp nói với ông nội. Một điều tình cờ là khi hoàn thành bộ phim, tôi mới biết anh Kiều Minh Tuấn cũng đã mất cha, dẫn đến nhiều điều vô cùng xúc động", đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn, diễn viên "Con kể ba nghe" chia sẻ tại buổi giao lưu (Video: Bích Phương).

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho biết thêm, anh chấp nhận đưa các lời thoại gây tranh cãi vào phim vì muốn những người mắc bệnh trầm cảm có thể bình tĩnh, mở lòng hơn, tìm thấy ánh sáng trong bóng tôi.

"Nếu phim này khiến ai đó cảm thấy họ được ôm ấp, họ được chia sẻ nỗi đau và họ dừng lại những điều tiêu cực, dù chỉ một người thôi, thì chúng tôi cũng đã thành công. Nên dù thực hiện một đề tài gây tranh cãi, tôi vẫn muốn làm phim, muốn chúng ta đối mặt với câu chuyện để mở lòng với nhau, thương yêu nhau", đạo diễn cho hay.