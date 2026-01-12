Công bố giải thưởng về công nghệ AI lên đến 1 triệu USD

Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, Chủ tịch Tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Chiều 12/1, Liên minh AI Âu Lạc đã chính thức công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize trị giá 1 triệu USD.

Bảo vệ chủ quyền AI và nguồn lực trí tuệ dân tộc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, Chủ tịch Tập đoàn FPT nhấn mạnh, giải thưởng không nhằm mục đích so sánh với các giải Nobel hay Turing quốc tế.

Thay vào đó, mục tiêu cốt lõi là hướng tới những sản phẩm AI do người Việt phát triển để phục vụ chính người Việt Nam.

"Chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền công nghệ, chủ quyền AI. Nếu hệ sinh thái AI trong nước không được hình thành, những bạn trẻ Việt Nam dù có ý tưởng lớn đến đâu cũng sẽ phải dùng công cụ nước ngoài và ý tưởng đó cũng theo đó ra nước ngoài. Khi đó, chúng ta sẽ đánh mất nguồn lực trí tuệ của chính mình", Chủ tịch FPT cho biết.

Đồng thời, ông Trương Gia Bình kỳ vọng giải thưởng sẽ trở thành nguồn cảm hứng lớn, giúp các bậc phụ huynh và thế hệ trẻ tin tưởng rằng con đường theo đuổi khoa học công nghệ, đặc biệt là AI, là một con đường cao quý và là động lực để đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc.

Ngoại giao công nghệ: Cầu nối trí tuệ Việt toàn cầu

Ở góc độ quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đánh giá cao sáng kiến này trong việc cụ thể hóa các quyết sách của Đảng về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông khẳng định, ngoại giao khoa học công nghệ đã trở thành một "mũi nhọn mới", góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo giải thưởng (Ảnh: BTC).

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, giải thưởng mang ý nghĩa sâu sắc khi đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng chuyên gia, doanh nhân công nghệ người Việt ở nước ngoài với hệ sinh thái trong nước. Đây là không gian để trí tuệ Việt khắp thế giới gắn kết và cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

"Giải thưởng góp phần phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam, lan tỏa hình ảnh một quốc gia năng động, coi trọng tri thức và sẵn sàng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Âu Lạc Grand Prize không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, mà còn là "bệ phóng" cho các startup và nhóm nghiên cứu.

Giải thưởng áp dụng hệ tiêu chí đánh giá toàn diện, lấy yếu tố tác động đến kinh tế - xã hội làm trung tâm. Các sản phẩm dự thi phải chứng minh được tính đổi mới, khả năng mở rộng quy mô, tuân thủ đạo đức AI và đặc biệt là do người Việt dẫn dắt.