Galaxy S26 sẽ lên kệ khi nào?

Một số báo cáo cho rằng Samsung sẽ thay thế dòng sản phẩm Galaxy S26 Plus bằng phiên bản Galaxy S26 Edge (phiên bản kế nhiệm của Galaxy S25 Edge).

Mô hình Galaxy S26 Ultra (Ảnh: Ice Universe).

Tuy nhiên, công ty được cho là đã thay đổi quyết định vào phút chót do dòng điện thoại siêu mỏng không nhận được nhiều sự quan tâm từ thị trường. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến thế hệ Galaxy S26 ra mắt muộn hơn.

Theo đó, dòng sản phẩm Galaxy S26 sẽ có 3 phiên bản bao gồm Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra. Toàn bộ các máy đều được trang bị bộ xử lý Exynos 2600.

Theo Geekbench, bộ xử lý này đạt 3.455 điểm đơn nhân và 11.621 điểm đa nhân. Những con số này đều vượt trội hơn so với chip của Qualcomm và Apple.

Dự kiến, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị công nghệ màn hình Color Filter on Encapsulation (CoE).

Công nghệ màn hình CoE đã được Samsung ứng dụng trên một số dòng sản phẩm màn hình gập của hãng, bắt đầu từ phiên bản Galaxy Z Fold3. Galaxy S26 Ultra sẽ trở thành chiếc điện thoại dạng thanh đầu tiên của hãng sử dụng công nghệ này.

Trên trang web chính thức, Samsung đã đăng tải thông tin về một bộ sạc nhanh có công suất 60W. Đáng chú ý, hiện chưa có bất cứ mẫu điện thoại nào của Samsung hỗ trợ sạc nhanh 60W.

Samsung Galaxy S26 sẽ ra mắt muộn hơn một tháng so với thế hệ Galaxy S25 (Ảnh: Thế Anh).

Theo PhoneArena, việc này giống như một động thái ngầm xác nhận dòng sản phẩm Galaxy S26 Ultra chuẩn bị ra mắt sẽ được nâng cấp sạc nhanh lên mức công suất 60W.

Nhiều khả năng, dung lượng pin trên Galaxy S26 Ultra vẫn được giữ nguyên dung lượng 5.000mAh. Việc tăng công suất sạc từ 45W lên 60W được kỳ vọng giúp người dùng có thể sạc thiết bị nhanh hơn.