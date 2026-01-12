Hai tài xế xe tải náo loạn tại mỏ đá ở Lâm Đồng

Ngày 12/1, lãnh đạo UBND xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, địa phương đã yêu cầu Công an xã Hàm Kiệm vào cuộc xác minh, làm rõ vụ hai tài xế lao vào đánh nhau ở mỏ đá tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày tại mỏ đá ở thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm.

Tài xế lao vào ẩu đả ở mỏ đá (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm này, hai tài xế (chưa rõ lai lịch) lái xe tải đến điểm mỏ chờ bốc hàng thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, một tài xế bị đối phương đánh chảy máu ở vùng mặt.

Một số người dân gần hiện trường dùng điện thoại quay clip vụ việc, đăng tải lên mạng xã hội. Hai tài xế chỉ ngưng ẩu đả khi được người dân can ngăn.

Theo lãnh đạo UBND xã Hàm Kiệm, lực lượng chức năng xác định hai tài xế ẩu đả do tranh giành vào mỏ đá lấy hàng.